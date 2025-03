Nasdaq 100: Index bildet am Nachmittag eine V-Formation ab 🔴 Tägliche Prognose vom 21.03.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq gestern Morgen bei 20.059 Punkten. Der Nasdaq gab am Morgen direkt dynamisch nach. Es ging im Zuge der Schw√§che bis an die 19.734 Punkte. Nach einer kleinen Konsolidierung konnte der Index am Nachmittag eine V-Formation abbilden. Es ging an die Abbruchstelle zur√ľck. Allerdings hat der Nasdaq das Level nicht halten k√∂nnen. Am sp√§ten Nachmittag stellte sich wieder ausgepr√§gte Schw√§che ein, die den Index zur√ľck an die 19.850 Punkte-Marke gef√ľhrt hat. Zum Tagesschluss hin konnte sich der Index im sp√§teren Handel wieder erholen.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass sich der Index gestern Morgen √ľber der SMA20 (aktuell bei 19.891 Punkten). Der Nasdaq gab im Rahmen der Schw√§che am Vormittag unter die SMA20 nach. Im Zuge der Erholung ging es wieder √ľber diese Durchschnittslinie, die am Abend aber wieder aufgegeben wurde.

Das Chartbild ist aktuell als neutral zu interpretieren. Solange der Index unter der SMA20 notiert, solange könnte es abwärts in Richtung der SMA50 (aktuell bei 19.825 Punkten) gehen. Wird diese Linie heute im Handel angelaufen, so könnte sich der Nasdaq im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen. Hält dieser Support per Stundenschluss nicht, so könnte es weiter abwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 19.614 Punkten) gehen. Sollte diese Linie angelaufen werden, so sollte der Index spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden.

Erholungen, die sich heute einstellen k√∂nnten, haben die Perspektive bis in den Bereich der¬†SMA20 zu laufen. Das Chartbild w√ľrde sich aber erst dann aufhellen, wenn es der Nasdaq per Stundenschluss schafft, sich √ľber dieser Linie zu etablieren und nachfolgend rasch nach Norden zu l√∂sen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich in den letzten Handelstagen zun√§chst √ľber die SMA20 (aktuell bei 19.761 Punkten) schieben, nachdem die vorangegangen Versuche alle fehlgeschlagen sind. Der erste Versuch sich nachfolgend √ľber die SMA50 (aktuell bei 19.642 Punkten) zu schieben scheiterte aber. Erst nach einem erneuten R√ľcksetzer gelang der Move √ľber diese Linie. Der Index hat es dann geschafft sich √ľber dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Es ist bisher aber nicht gelungen sich auch √ľberzeugend von dieser Linie zu l√∂sen.

Solange der Nasdaq √ľber der¬†SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die bis an die 20.430/55 Punkte gehen k√∂nnten. Dar√ľber k√∂nnte √ľbergeordnet die SMA200 (aktuell bei 20.929 Punkten) angelaufen werden.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst an der¬†SMA20 stabilisieren und erholen. In den letzten Handelstagen war diese Linie immer ein hartn√§ckiger Widerstand, denkbar, dass es jetzt eine belastbare Unterst√ľtzung sein k√∂nnte. Wird die¬†SMA20 aber aufgegeben, so k√∂nnten sich R√ľcksetzer darunter noch an der SMA50 stabilisieren und erholen.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: neutral

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 19.891 Punkten und damit 168 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 19.891 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.911/13, bei 19.928/30, bei 19.945/47, bei 19.961/63, bei 19.980/82, bei 19.998/20.000, bei 20.013/15, bei 20.033/35 und dann bei 20.050/52 Punkten laufen. √úber der 20.050/52 Punkte-Marke k√∂nnte der Nasdaq unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.069/71, bei 20.087/89, bei 20.109/11, bei 20.127/29, bei 20.141/43, bei 20.155/57, bei 20.172/74, bei 20.193/95, bei 20.212/14, bei 20.227/29, bei 20.243/45, bei 20.261/63 bzw. bei 20.277/79 Punkten erreichen.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 19.891 Punkte-Marke halten, so w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.872/70, bei 19.854/52, bei 19.830/28, bei 19.814/12, bei 19.799/97, bei 19.783/81, bei 19.765/63, bei 19.747/45, bei 19.731/29, bei 19.711/09, bei 19.694/92 bzw. bei 19.678/76 Punkten erreichbar. Unter der 19.678/76 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.660/58, bei 19.644/42, bei 19.627/25, bei 19.610/08, bei 19.588/86, bei 19.569/67, bei 19.552/50, bei 19.535/33, bei 19.519/17, bei 19.503/01, bei 19.485/83 bzw. bei 19.477/75 Punkten zu finden.

Nasdaq Widerstände

19.891

20.014/64

20.211/48

20.389

20.482

20.615

20.921

21.091

Nasdaq Unterst√ľtzungen

19.825

19.761

19.642/14

19.487

19.378

19.049

18.743

18.656

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  45 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

19.945 Punkte / 20.111 Punkte bis 19.711 Punkte / 19.550 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

