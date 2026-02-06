Nasdaq 100 Index: Hohe Volatilität trotz besserer US-Daten

- Stimmungsdaten stabilisieren kurzfristig, vor allem durch sinkende Inflationserwartungen.
📉 Nasdaq 100 Index unter Druck – US Börse bleibt volatil
Die US Börse zeigt sich zum Ende der Woche weiter äußerst schwankungsanfällig. Während neue Konjunkturdaten aus den USA kurzfristig für Erleichterung sorgten, bleibt die Lage im Nasdaq 100 Index angespannt. Große Kursausschläge, starke Einzelbewegungen bei Tech-Giganten und eine fragile Marktstimmung prägen das Bild an der Wall Street.
► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100
✅ Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 & US Börse
-
Stimmungsdaten stabilisieren kurzfristig, vor allem durch sinkende Inflationserwartungen.
-
Nasdaq 100 bleibt hochvolatil, trotz positiver Tagesperformance.
-
Starke Sektorrotation: Nvidia profitiert, während Amazon und Alphabet deutlich verlieren.
📊 Konjunkturdaten: Konsumstimmung besser als erwartet
Die jüngste Umfrage der University of Michigan liefert ein leicht positives Signal für die US-Wirtschaft:
-
Verbrauchervertrauen (Februar): 57,3 Punkte
(Erwartung: 55,0 | Januar: 56,4)
-
Aktuelle Lage: 58,3 (zuvor 53,7)
-
Erwartungen: moderater Anstieg
Besonders wichtig für die Märkte:
Die Inflationserwartungen für ein Jahr fielen auf 3,5 % (zuvor 4,0 %), was den Druck auf die US-Notenbank etwas reduziert. Die Fünfjahreserwartungen lagen mit 3,4 % leicht über den Prognosen, bleiben aber insgesamt stabil.
⚡ Nasdaq 100 Index: Hohe Volatilität trotz Tagesplus
Trotz positiver Konjunktursignale bleibt der Nasdaq 100 Index extrem volatil. Innerhalb weniger Minuten verlor der Index rund 200 Punkte, liegt jedoch weiterhin über 1,5 % im Plus.
Auffällig ist die starke Divergenz innerhalb des Technologiesektors:
-
Nvidia: +5 %
-
Amazon: −8 %
-
Alphabet: −3 %
Gleichzeitig erholen sich zahlreiche Software-Aktien, was auf selektive Käufe und eine kurzfristige Rotation innerhalb des Tech-Sektors hindeutet.
🏦 US Börse: Uneinheitliche Marktstruktur
Die aktuelle Entwicklung zeigt deutlich: An der US Börse wird nicht mehr „alles gekauft“. Investoren differenzieren stärker zwischen Gewinnern und Verlierern der KI- und Cloud-Transformation. Während Halbleiter und Software punktuell gefragt sind, geraten große Plattformunternehmen mit hohen Investitionsausgaben zunehmend unter Druck.
YouTube Börsen Wissen für Alle
🔚 Fazit: Nasdaq 100 Index bleibt ein Nervenspiel
Die US Börse sendet gemischte Signale. Zwar liefern Konjunkturdaten kurzfristige Unterstützung, doch der Nasdaq 100 Index bleibt von starken Schwankungen geprägt. Solange Unsicherheit über Zinsen, Inflation und die Nachhaltigkeit der Tech-Gewinne besteht, dürfte die Volatilität hoch bleiben. Für Anleger bedeutet das: selektives Vorgehen statt breiter Marktabdeckung.
Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
