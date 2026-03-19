US Börsenstart: Wall Street unter Druck – Ölpreis und Inflation belasten US Börse

- Ölpreis belastet Märkte
- Stagflationsrisiko steigt
- Technische Schwäche
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Börse USA: Wall Street rutscht weiter ab 📉
Die Börse USA steht erneut unter Druck: Auch am Donnerstag setzt sich die Abwärtsbewegung an der US Börse fort. Steigende Ölpreise, geopolitische Spannungen und Inflationssorgen belasten die Märkte spürbar.
Der Dow Jones verliert rund 0,7 %, während S&P 500 und Nasdaq um 0,8 % bzw. 0,6 % nachgeben. Damit rückt eine mögliche stärkere Korrekturphase zunehmend in den Fokus.
Key Takeaways
Öl treibt Risiko:
Über 110 USD belastet Märkte.
Stagflation im Fokus:
Inflation + schwaches Wachstum als Gefahr.
Technik wird schwächer:
S&P 500 unter wichtiger Marke.
Ölpreis und Geopolitik dominieren die US Börse
Ein zentraler Belastungsfaktor für die Börse USA bleibt der Energiemarkt:
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Brent steigt auf über 111 USD pro Barrel
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WTI notiert bei rund 97 USD
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Angriffe auf Energieinfrastruktur im Nahen Osten eskalieren
Die zunehmenden Spannungen rund um den Persischen Golf treiben die Risikoprämie im Ölmarkt deutlich nach oben und erhöhen die Unsicherheit für die US Börse.
Stagflationsängste nehmen zu ⚠️
Neben geopolitischen Risiken sorgen auch Makrodaten für Druck:
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Höhere Produzentenpreise (PPI)
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Robuster Arbeitsmarkt mit niedrigen Erstanträgen
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Fed bleibt auf hawkischem Kurs
Diese Kombination verstärkt die Sorge vor Stagflation – also schwächerem Wachstum bei gleichzeitig hoher Inflation. Für die Börse USA ist das eines der schwierigsten Szenarien.
Technische Signale verschlechtern sich
Auch charttechnisch zeigt sich eine klare Eintrübung:
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S&P 500 fällt unter die 200-Tage-Linie
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Dow Jones markiert neues Jahrestief
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Hinweise auf mögliche tiefere Korrektur
Diese Entwicklungen sprechen dafür, dass die aktuelle Schwäche mehr als nur eine kurzfristige Konsolidierung sein könnte.
Sektorrotation: Energie gewinnt, Tech schwächelt
Innerhalb der US Börse zeigen sich deutliche Unterschiede:
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Energieaktien steigen dank hoher Ölpreise
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Technologiesektor bleibt schwach
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Mining-Aktien unter Druck durch fallende Metallpreise
Diese Rotation zeigt, dass Investoren zunehmend defensiver agieren.
Unternehmensnews im Fokus
Auch Einzelwerte sorgen für Bewegung:
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Micron fällt trotz starker Zahlen (-2 %) – Gewinnmitnahmen
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Eli Lilly reagiert verhalten auf positive Medikamenten-News
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Alibaba bricht über 7 % ein nach schwachen Ergebnissen
Besonders Alibaba zeigt, wie stark Investitionen in KI kurzfristig auf die Profitabilität drücken können.
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Fazit
Die Börse USA befindet sich in einer kritischen Phase. Die Kombination aus steigenden Ölpreisen, Inflationsdruck und geopolitischen Risiken sorgt für zunehmende Nervosität an der US Börse.
Während Energieaktien profitieren, geraten breite Marktsegmente unter Druck. Sollte sich die Lage im Nahen Osten weiter verschärfen oder die Inflation hoch bleiben, könnten die Märkte weiter nachgeben. Kurzfristig bleibt das Umfeld volatil – mit klar erhöhtem Risiko für weitere Rücksetzer.
S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nasdaq 100 Index Chart (M5) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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