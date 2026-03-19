Silberpreis & Goldpreis: Starker Einbruch trotz Krise – was jetzt wichtig ist

Silberpreis & Goldpreis: Warum Edelmetalle plötzlich fallen 📉

Der Silberpreis und der Goldpreis stehen aktuell massiv unter Druck. In den letzten Tagen kam es zu einem außergewöhnlich starken Abverkauf: Gold verlor rund 10 % auf Wochensicht, während Silber zwischenzeitlich sogar zweistellig einbrach.

Bemerkenswert: Dieser Rückgang erfolgt trotz geopolitischer Spannungen und steigender Stagflationsrisiken – Faktoren, die normalerweise den Goldpreis und Silberpreis stützen sollten.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Key Takeaways

Starker Abverkauf:

Gold und Silber verlieren deutlich.

Zinsen als Haupttreiber:

Fed bremst Zinssenkungserwartungen.

Technische Marken halten:

Wichtige Unterstützungen im Fokus.

Fed, Dollar und Öl setzen Edelmetalle unter Druck

Die Entwicklung beim Goldpreis und Silberpreis hängt aktuell stark von der Geldpolitik ab:

Zinssenkungen werden nach hinten verschoben

US-Dollar und Anleiherenditen steigen

Hohe Ölpreise verstärken Inflationssorgen

Das erhöht die Opportunitätskosten für Edelmetalle, da sie keine laufenden Erträge liefern. Dadurch verlieren sie kurzfristig an Attraktivität – trotz Krisenlage.

Silberpreis: Stabilisierung an wichtiger Unterstützung ⚖️

Der Silberpreis zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung:

Reaktion an der 200-Tage-Linie (EMA200)

Lange untere Kerze signalisiert Kaufinteresse

Hohe Abhängigkeit von Industrie und Konjunktur

Da Silber stark industriell genutzt wird, bleibt es besonders anfällig für wirtschaftliche Abschwächung – vor allem bei steigenden Energiepreisen.

Goldpreis: Entscheidende Zone erreicht

Auch der Goldpreis befindet sich an einer kritischen Marke:

Unterstützung bei rund 4.500 USD

Mögliche Erholung Richtung 5.000 USD

Risiko einer Korrektur bis 4.000 USD

Damit steht Gold aktuell an einem Wendepunkt, der über die weitere kurzfristige Entwicklung entscheiden könnte.

Marktverhalten ungewöhnlich

Auffällig ist, dass sich Edelmetalle derzeit anders verhalten als üblich:

Fallen gemeinsam mit Aktien und Anleihen

Reagieren stärker auf Zinsen als auf geopolitische Risiken

Verhalten ähnelt eher Momentum-Assets

Diese Entwicklung zeigt, wie dominant die Geldpolitik aktuell für den Goldpreis und Silberpreis ist.

Fazit

Der Silberpreis und Goldpreis befinden sich aktuell in einer ungewöhnlichen Phase. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und Inflationsrisiken dominieren steigende Zinsen und ein starker US-Dollar das Marktgeschehen.

Kurzfristig bleibt die Lage angespannt. Entscheidend wird sein, ob sich die Zinserwartungen wieder lockern. Sollte dies geschehen, könnten Gold und Silber schnell wieder an Stärke gewinnen. Bis dahin bleiben beide Edelmetalle anfällig für weitere Schwankungen.

Silber Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Gold Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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