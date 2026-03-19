Silberpreis & Goldpreis: Starker Einbruch trotz Krise – was jetzt wichtig ist

- Starker Abverkauf
- Zinsen als Haupttreiber
- Technische Marken halten
- Starker Abverkauf
- Zinsen als Haupttreiber
- Technische Marken halten
Silberpreis & Goldpreis: Warum Edelmetalle plötzlich fallen 📉
Der Silberpreis und der Goldpreis stehen aktuell massiv unter Druck. In den letzten Tagen kam es zu einem außergewöhnlich starken Abverkauf: Gold verlor rund 10 % auf Wochensicht, während Silber zwischenzeitlich sogar zweistellig einbrach.
Bemerkenswert: Dieser Rückgang erfolgt trotz geopolitischer Spannungen und steigender Stagflationsrisiken – Faktoren, die normalerweise den Goldpreis und Silberpreis stützen sollten.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
Key Takeaways
Starker Abverkauf:
Gold und Silber verlieren deutlich.
Zinsen als Haupttreiber:
Fed bremst Zinssenkungserwartungen.
Technische Marken halten:
Wichtige Unterstützungen im Fokus.
Fed, Dollar und Öl setzen Edelmetalle unter Druck
Die Entwicklung beim Goldpreis und Silberpreis hängt aktuell stark von der Geldpolitik ab:
-
Zinssenkungen werden nach hinten verschoben
-
US-Dollar und Anleiherenditen steigen
-
Hohe Ölpreise verstärken Inflationssorgen
Das erhöht die Opportunitätskosten für Edelmetalle, da sie keine laufenden Erträge liefern. Dadurch verlieren sie kurzfristig an Attraktivität – trotz Krisenlage.
Silberpreis: Stabilisierung an wichtiger Unterstützung ⚖️
Der Silberpreis zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung:
-
Reaktion an der 200-Tage-Linie (EMA200)
-
Lange untere Kerze signalisiert Kaufinteresse
-
Hohe Abhängigkeit von Industrie und Konjunktur
Da Silber stark industriell genutzt wird, bleibt es besonders anfällig für wirtschaftliche Abschwächung – vor allem bei steigenden Energiepreisen.
Goldpreis: Entscheidende Zone erreicht
Auch der Goldpreis befindet sich an einer kritischen Marke:
-
Unterstützung bei rund 4.500 USD
-
Mögliche Erholung Richtung 5.000 USD
-
Risiko einer Korrektur bis 4.000 USD
Damit steht Gold aktuell an einem Wendepunkt, der über die weitere kurzfristige Entwicklung entscheiden könnte.
Marktverhalten ungewöhnlich
Auffällig ist, dass sich Edelmetalle derzeit anders verhalten als üblich:
-
Fallen gemeinsam mit Aktien und Anleihen
-
Reagieren stärker auf Zinsen als auf geopolitische Risiken
-
Verhalten ähnelt eher Momentum-Assets
Diese Entwicklung zeigt, wie dominant die Geldpolitik aktuell für den Goldpreis und Silberpreis ist.
Fazit
Der Silberpreis und Goldpreis befinden sich aktuell in einer ungewöhnlichen Phase. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und Inflationsrisiken dominieren steigende Zinsen und ein starker US-Dollar das Marktgeschehen.
Kurzfristig bleibt die Lage angespannt. Entscheidend wird sein, ob sich die Zinserwartungen wieder lockern. Sollte dies geschehen, könnten Gold und Silber schnell wieder an Stärke gewinnen. Bis dahin bleiben beide Edelmetalle anfällig für weitere Schwankungen.
Silber Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Gold Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
DAX: Weiterhin nervöse Marktphase! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick
Krypto News: Bitcoin aktuell schwankt nach Fed-Entscheidung – Wichtige Marken im Fokus 🚨
GOLD: SCHOCK am Markt. Mehr als 10% Minus auf Wochensicht 🟡 Analyse & Prognose
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 S&P 500, Öl, US Dollar Index
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.