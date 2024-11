Nasdaq 100: Kaufdruck schiebt den Index über die 20.700 🔴tägliche Prognose vom 30.10.2024

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 20.543 Punkten. Der Index gab am Vormittag moderat nach. Die R√ľcksetzer haben bis zum Nachmittag angehalten. Der Nasdaq hat bis dahin keine wesentliche Erholungsbewegung abbilden k√∂nnen. Am Nachmittag, mit Aufnahme des offiziellen Handels, zogen die Notierungen dynamisch an. Der Kaufdruck hat bis zum Abend angehalten und den Nasdaq an und √ľber die 20.700 Punkte geschoben.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 20.679 Punkten). Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der Index bis zum Nachmittag an dieser Durchschnittslinie entlang abw√§rtsgelaufen ist. Die Schw√§che hat sich bis zum Nachmittag bis an die SMA200 (aktuell bei 20.481 Punkten) ausgedehnt. Von hier aus konnte sich der Nasdaq dynamisch und mit Momentum aufw√§rtsschieben. Am Abend notierte er deutlich √ľber der SMA50 (aktuell bei 20.604 Punkten).

Mit dieser Bewegung hat sich das Stundenchart deutlich aufgehellt. Solange es die Bullen schaffen, den Nasdaq per Stundenschluss √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 20.880/95 Punkte und √ľbergeordnet die 21.000 Punkte sein.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis in den Bereich der SMA20 bzw. der SMA50 gehen. An beiden Linien h√§tte der Nasdaq die M√∂glichkeit sich zu stabilisieren und zu erholen. Sollte sich der Index im Zuge von Schw√§che wieder unter der SMA50 festsetzen, so w√ľrde sich das Stundenchart deutlich eintr√ľben.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich √ľber die SMA50 (aktuell bei 20.497 Punkten) schieben und ist Handelsverlauf an dieser Linie und an der SMA20 (aktuell bei 20.601 Punkten) aufw√§rtsgelaufen. Es ist dem Index zun√§chst nicht gelungen, sich verbindlich von diesen beiden Linien zu l√∂sen. Die Kraft der Bullen hat f√ľr dieses Vorhaben nicht ausgereicht. Diese beiden Linien wurden aufgegeben, der Index konnte sich √ľber der 20.000 Punkte-Marke stabilisieren und erholen. Es ging zun√§chst moderat aufw√§rts, die beiden Durchschnittslinien konnten zum Wochenschluss der letzten Handelswoche erneut √ľberwunden werden. Im weiteren Handelsverlauf nahm der Kaufdruck zu, es ging sp√ľrbar aufw√§rts.

Damit hat sich das √ľbergeordnete Chart aufgehellt und kann wieder bullisch interpretiert werden. Wichtig ist, dass die Bullen es schaffen, den Nasdaq √ľber der SMA20 / SMA50 zu halten. Gelingt dies und stellt sich auch weiterer Kaufdruck ein, so k√∂nnten die Anlaufziele erreicht werden, die in der Stundenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben. R√ľcksetzer k√∂nnten sich sowohl an der SMA20 als auch an der SMA50 stabilisieren und erholen.

H√§lt der Support der beiden Linien SMA20 / SMA50 im Zuge von erneuter Schw√§che nicht, so tr√ľbt sich das Chartbild dann wieder ein, wenn der Nasdaq im Rahmen von weiteren R√ľcksetzern den Kontakt zur¬†SMA50 verliert. Dies k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben in Richtung der SMA200 (aktuell bei 20.208 Punkten) ausweiten k√∂nnten.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: ¬†bullisch

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 20.746 Punkten und damit 203 Punkte √ľber dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 20.746 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.758/60, bei 20.777/79, bei 20.793/95, bei 20.809/11, bei 20.828/30, bei 20.846/48, bei 20.861/63 bzw. bei 20.875/77 Punkten erreichen. √úber der 20.875/77 Punkte-Marke k√∂nnte der Nasdaq unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.893/95, bei 20.911/13, bei 20.926/28, bei 20.942/44, bei 20.9557/59, bei 20.971/73, bei 20.985/87, bei 20.999/21.001, bei 21.015/17 und dann bei 21.036/38 Punkten anlaufen.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 20.746 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.731/29, bei 20.716/14, bei 20.695/93, bei 20.679/77, bei 20.665/63, bei 20.649/47, bei 20.633/31, bei 20.615/13, bei 20.599/97, bei 20.582/80, bei 20.566/64, bei 20.550/48 und dann bei 20.537/35 Punkten gehen. Unter der 20.537/35 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.521/19, bei 20.509/07, bei 20.496/94, bei 20.481/79, bei 20.465/63, bei 20.451/49, bei 20.434/32, bei 20.418/16, bei 20.404/02 bzw. bei 20.391/89 Punkten zu finden.

 

Nasdaq Widerstände

20.828

20.978

21.035

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

20.679/04/01

20.548

20.497/81/40

20.208

19.930

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  35 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

20.811 Punkte / 20.944 Punkte bis 20.597 Punkte / 20.509 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

