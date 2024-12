Nasdaq 100: Kleine Entlastungsbewegung 🔴tägliche Prognose vom 13.12.2024

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq RĂĽckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 21.761 Punkten. Der Index gab bis gestern Nachmittag zunächst moderat nach, konnte sich mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag zunächst etwas erholen, gab die Gewinne nachfolgend am Abend aber wieder ab. Es ging bis zum Handelsschluss abwärts. Erst im Rahmen des Frühhandels stellte sich eine kleine Entlastungsbewegung ein, die den Nasdaq wieder über die 21.700 Punkte gebracht hat.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader 🔴 Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:Â

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 21.707 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Nasdaq im Handelsverlauf unter diese Linie gefallen ist. Es ging am Nachmittag zurück an die SMA20, der Index wurde hier aber abgewiesen. Es ging bis zum Handelsschluss abwärts. Der Nasdaq konnte sich im Tief an der SMA50 (aktuell bei 21.674 Punkten) stabilisieren. Es ging im Rahmen des Frühhandels mit einem GAP up an und über die SMA20 zurück.

Mit dieser Bewegung hat sich das Stundenchart wieder etwas aufgehellt. Solange der Nasdaq sich per Stundenschluss über der SMA20 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 21.980/95 Punkte, die 22.025/35 Punkte bzw. die 22.145/60 Punkte sein.

Rücksetzer könnten sich an der SMA20 stabilisieren und erholen. Selbst ein Unterschreiten dieser Linie wäre zunächst nicht als kritisch zu interpretieren, solange sich der Nasdaq per Stundenschluss im Dunstkreis dieser Linie festsetzen kann. Eintrüben würde sich das Stundenchart dann, wenn es im Zuge von weiterer Schwäche in Richtung der SMA50 geht. Sollte diese Linie heute im Handel angelaufen werden, so sollten die Bullen spätestens hier einen Richtungswechsel vornehmen. Diese Kursmuster haben sich im Handel gestern eingestellt, der formulierten Forderung wurde entsprochen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq hat sich in den letzten Handelstagen mehrmals an der SMA200 (aktuell bei 20.968 Punkten) stabilisieren können. Dies kann aus dem Chart sehr gut herausgelesen werden. Es ging im weiteren Handelsverlauf zunächst moderat aufwärts, wobei die SMA50 (aktuell bei 21.528 Punkten) zunächst ein Deckel gewesen ist. Diese Linie konnte mit einem GAP up überwunden werden. Der Nasdaq hatte nachfolgend aber Probleme weiter aufwärtszulaufen. Es ging zunächst noch einmal unter die SMA20 (aktuell bei 21.620 Punkten), wobei die SMA50 diesmal ein guter und belastbarer Support gewesen ist. Mit dem Move zurück über die SMA20 wurde die Aufwärtsbewegung gestartet, die bis an die 21.650 Punkte ging. Wesentliche Rücksetzer wurden zunächst nicht zugelassen. Diese haben sich erst zu Wochenbeginn dieser Handelswoche eingestellt. Im Chart ist erkennbar, dass der Rücksetzer an und unter die SMA20 gingen. Diese Linie wurde im weiteren Handelsverlauf dynamisch zurückgewonnen. Der Index hat sich mittlerweile verbindlich über dieser Durchschnittslinie festgesetzt.

Die Bullen müssen dafür Sorge tragen, dass sich der Nasdaq weiterhin über der SMA20 halten kann. Gelingt dieses Vorhaben, so könnte es an die Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung gewürdigt worden sind.

Rücksetzer könnten sich an der SMA20 stabilisieren und erholen. Die Bullen sollten nicht zulassen, dass es heute im Handel wesentlich unter diese Linie geht.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch

Nasdaq - Ausblick fĂĽr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.745 Punkten und damit 16 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index könnte zunächst versuchen sich über der 21.745 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Nasdaq zunächst unsere nächsten Anlaufziele bei 21.757/59, bei 21.781/83, bei 21.799/801, bei 21.820/22, bei 21.837/39, bei 21.852/54, bei 21.868/70, bei 21.885/87, bei 21.901/03, bei 21.921/23, bei 21.933/35, bei 21.949/51 und dann bei 21.965/67 Punkten anlaufen. Über der 21.965/67 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 21.983/85, bei 21.997/99, bei 22.009/11, bei 22.024/26, bei 22.035/37, bei 22.048/50, bei 22.067/69, bei 22.083/85, bei 22.095/97, bei 22.111/13 bzw. bei 21.125/27 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht über der 21.745 Punkte-Marke halten, so könnte der Index abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 21.730/28, bei 21.717/15, bei 21.703/01, bei 21.689/87, bei 21.673/71, bei 21.655/53, bei 21.640/38, bei 21.624/22, bei 21.608/06, bei 21.590/88 und dann bei 21.572/70 Punkten laufen. Unter der 21.572/70 Punkte-Marke könnte der Nasdaq unsere nächsten Anlaufziele bei 21.559/57, bei 21.543/41, bei 21.530/28, bei 21.515/13, bei 21.499/97, bei 21.482/80, bei 21.465/63, bei 21.448/46, bei 21.432/30, bei 21.433/29, bei 21.411/09, bei 21.389/87, bei 21.373/71 bzw. bei 21.355/53 Punkten erreichen.

Nasdaq Widerstände

21.915

22.019/48

22.236

Nasdaq UnterstĂĽtzungen

21.707

21.674/20

21.528

21.492

21.176

20.968

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 35 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.Â

21.822 Punkte / 21.967 Punkte bis 21.671 Punkte / 21.513 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Quelle:Â xStation5Â von XTB

