Nasdaq 100 nähert sich Allzeithochs bei Rally von Tech-Aktien 📈

Intel CEO's Sudden Departure and Super Micro's 22% Surge Lead Tech Sector Moves While Apple Reaches Record Territory Der Nasdaq 100 erreichte am Montag neue Intraday-Rekorde, angetrieben von einer starken Performance der wichtigsten Technologieaktien, während bedeutende Führungswechsel bei Intel und positive Entwicklungen bei Super Micro Computer zu bemerkenswerten Bewegungen im Halbleitersektor führten. Wichtige Entwicklungen: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Nasdaq 100 erreichte neue Intraday-Höchststände, wobei Apple neue Rekordwerte erreichte

Intel-CEO Pat Gelsinger wurde entlassen, nachdem der Vorstand das Vertrauen in seine Turnaround-Strategie verloren hatte

Super Micro Computer steigt um 22,5 %, nachdem eine unabhängige Überprüfung das Management entlastet hat

Alle „Magnificent Seven“-Aktien verzeichnen Gewinne und stärken die Marktdynamik Intel-Führungswechsel In einer dramatischen Entwicklung kündigte Intel den sofortigen Rücktritt von CEO Pat Gelsinger an, was das Ende seiner Amtszeit beim bahnbrechenden Chiphersteller markiert. Die Entscheidung fiel nach einer entscheidenden Vorstandssitzung, in der Gelsingers Fortschritte bei der Erholung des Marktanteils und seine Bemühungen, die Lücke zu Nvidia zu schließen, genau unter die Lupe genommen wurden. Der Vertrauensverlust des Vorstands in seine Turnaround-Strategie führte zu seinem Ausscheiden, wobei Finanzvorstand David Zinsner und Michelle Johnston Holthaus als Interims-Co-CEOs einsprangen, während die Suche nach einem dauerhaften Ersatz begann. Super Micro Computer erholt sich Super Micro Computer verzeichnete einen Anstieg seiner Aktien auf 22,5 %, nachdem eine umfassende unabhängige Prüfung veröffentlicht wurde, die keine Hinweise auf Fehlverhalten des Managements oder des Vorstands ergab. Die Untersuchung, bei der über 9 Millionen Dokumente analysiert und 68 Zeugen befragt wurden, empfahl die Ernennung neuer Führungskräfte in den Bereichen Finanzen und Recht. Das Unternehmen gab Kenneth Cheung als neuen Chief Accounting Officer bekannt und leitete die Suche nach einem neuen CFO ein, der David Weigand ersetzen soll. Markt-Performance Der breitere Technologiesektor zeigte eine bemerkenswerte Stärke, wobei die Apple-Aktie um 1 % stieg und neue historische Höchststände erreichte. Die Aktien der „Magnificent Seven“, darunter Nvidia und Tesla, verzeichneten im frühen Handel allesamt Gewinne, was das anhaltende Vertrauen der Anleger in Technologieunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung widerspiegelt. Der Nasdaq 100 näherte sich seinem Allzeithoch und unterstrich damit die anhaltende Dynamik bei Technologieaktien. Nvidia Aktie Chartanalyse – Daily: Der Nasdaq-100-Index, der durch den US100-Kontrakt repräsentiert wird, notiert über dem Hoch von Mitte Juli von 20.895 und dient nun als erste Unterstützung für die Bullen. Er nähert sich auch seinem Allzeithoch. Zu den wichtigsten Zielwerten für Bären gehören der 50-Tage-SMA bei 20.564 und die August-Höchststände bei etwa 19.917, die mit dem 100-Tage-SMA übereinstimmen. Der RSI steigt allmählich an, während der MACD kurz vor einem bullischen Cross steht. Quelle: xStation5 von XTB

