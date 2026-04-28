Nasdaq 100 Prognose 28.04.2026: Aktuelle Nasdaq 100 Analyse mit Kurszielen

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 27.324 Punkten. Es stellte sich am Morgen eine kleine Erholung ein, die über das Tageshoch des Vortags ging. Diese Erholung wurde ab Mittag abverkauft. Der Nasdaq setzte deutlich zurück und konnte sich mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag knapp unter der 27.200 Punkte-Marke stabilisieren und nachfolgend erholen. Diese Erholung hatte zwar bis zum Handelsschluss angehalten, hatte aber einen moderaten Charakter.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Trend bleibt grundsätzlich bullisch:

Solange der Nasdaq 100 über der SMA20 notiert, sind weitere Hochs möglich, trotz kurzfristiger Schwächephasen.

Solange der Nasdaq 100 über der SMA20 notiert, sind weitere Hochs möglich, trotz kurzfristiger Schwächephasen. Entscheidende Schlüsselzone bei 27.258 Punkten:

Oberhalb dieser Marke überwiegen Aufwärtschancen, darunter steigt das Risiko für eine Ausweitung der Korrektur.

Oberhalb dieser Marke überwiegen Aufwärtschancen, darunter steigt das Risiko für eine Ausweitung der Korrektur. Leicht bärische Tagesprognose:

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % wird ein seitwärts bis abwärts gerichteter Handel erwartet.

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 27.324 Punkten in den Handel. Zunächst setzte eine moderate Erholung ein, die über das Hoch des Vortags hinausführte. Ab dem Mittag dominierte jedoch Verkaufsdruck. Der Index fiel deutlich zurück und stabilisierte sich zum US-Handelsstart knapp unter 27.200 Punkten. Die anschließende Erholung hielt bis zum Handelsschluss an, blieb jedoch insgesamt moderat.

Kennzahlen (27.04. vs. 24.04.):

Tageshoch: 27.393 vs. 27.348

Tagestief: 27.194 vs. 26.951

Schlusskurs: 27.337 vs. 27.322

Range: 199 vs. 397 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq 100 notierte zunächst über der SMA20 (27.315 Punkte), fiel im Verlauf darunter, konnte sich aber bis zum Handelsschluss wieder darüber etablieren.

Wichtige Erkenntnisse:

Stabilisierung über der SMA20 ist entscheidend für neue Hochs

Kleinere Aufwärtsimpulse nach Rückeroberung der SMA20 möglich

Kursziele auf der Oberseite: 27.595 bis 27.615 Punkte 27.835 bis 27.850 Punkte



Die SMA50 (27.248 Punkte) fungiert weiterhin als zentrale Unterstützung. Ein Bruch darunter mit Distanz zur Linie könnte eine Ausweitung der Schwäche bis zur SMA200 (26.753 Punkte) signalisieren.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bullisch

YouTube Trading Videos

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild bleibt der Aufwärtstrend intakt. Nach dem nachhaltigen Bruch der SMA200 (25.004 Punkte) konnte der Nasdaq 100 deutlich zulegen.

Struktur:

Rücksetzer zur SMA20 (27.138 Punkte) wurden mehrfach gekauft

Trend bleibt positiv, solange der Index über dieser Marke notiert

Risikoszenario:

Bruch der SMA20 könnte Abgaben bis zur SMA50 (26.811 Punkte) auslösen

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch

Nasdaq 100 Prognose für heute (28.04.2026)

Aktueller Stand am Morgen: 27.258 Punkte

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 über 27.258 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:

27.279 bis 27.305 Punkte

27.324 bis 27.370 Punkte

27.395 bis 27.423 Punkte

27.444 bis 27.505 Punkte

27.521 bis 27.566 Punkte

27.583 bis 27.624 Punkte

Darüber hinaus:

27.680 bis 27.734 Punkte

27.752 bis 27.810 Punkte

27.828 bis 27.895 Punkte

Short-Szenario

Scheitert der Index an der 27.258-Punkte-Marke:

27.239 bis 27.199 Punkte

27.179 bis 27.140 Punkte

Weitere Ziele:

27.122 bis 27.070 Punkte

27.054 bis 27.015 Punkte

26.995 bis 26.924 Punkte

Wichtige Marken in der Nasdaq 100 Analyse

Widerstände:

27.315 Punkte

27.596 Punkte

27.711 bis 27.735 Punkte

27.839 Punkte

Unterstützungen:

27.248 Punkte

27.138 Punkte

26.811 Punkte

26.753 Punkte

26.581 Punkte

Nasdaq 100 Ausblick und Wahrscheinlichkeit

Basierend auf der aktuellen Nasdaq 100 Analyse ergibt sich folgendes Bild:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Erwartete Tagesrange:

27.523 bis 27.032 Punkte

Fazit zur Nasdaq 100 Prognose

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt trotz intakter Aufwärtstrends leicht angeschlagen. Entscheidend ist die Zone um die SMA20. Ein stabiler Handel darüber eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial. Unterhalb davon steigt das Risiko für eine Ausweitung der Korrektur.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB

Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Nasdaq 100 Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose ist leicht bärisch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für seitwärts bis fallende Kurse, während der übergeordnete Trend weiterhin bullisch bleibt.

Welche Marken sind in der Nasdaq 100 Analyse heute entscheidend?

Die Schlüsselmarke liegt bei 27.258 Punkten. Darüber dominieren Aufwärtsziele, darunter erhöht sich das Risiko für weitere Rücksetzer.

Ist der Nasdaq 100 aktuell im Aufwärtstrend?

Ja, im übergeordneten Chartbild bleibt der Aufwärtstrend intakt, solange der Index über wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 notiert.

Welche Rolle spielt die SMA20 in der Nasdaq 100 Analyse?

Die SMA20 fungiert als zentrale kurzfristige Unterstützung. Ein stabiler Handel darüber signalisiert Stärke, ein Bruch darunter Schwäche.

Welche Kursziele sind laut Nasdaq 100 Prognose möglich?

Auf der Oberseite liegen Ziele bis in den Bereich 27.800+ Punkte, während auf der Unterseite Rücksetzer bis in den Bereich um 26.900 Punkte möglich sind.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse im Nasdaq 100?

Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei etwa 40 %, während ein bärisches Szenario mit 60 % gewichtet wird.

Was spricht aktuell gegen weiter steigende Kurse?

Der zunehmende Verkaufsdruck sowie das Risiko eines Bruchs unter wichtige Unterstützungen wie die SMA20 sprechen kurzfristig gegen eine Fortsetzung der Rally.

Für wen ist die Nasdaq 100 Analyse besonders relevant?

Die Analyse richtet sich vor allem an aktive Trader und Investoren, die kurzfristige Handelsentscheidungen auf Basis technischer Marken treffen.