Nasdaq 100 Prognose 28.04.2026: Aktuelle Nasdaq 100 Analyse mit Kurszielen

- Trend bleibt grundsätzlich bullisch
- Entscheidende Schlüsselzone bei 27.258 Punkten
- Leicht bärische Tagesprognose
- Trend bleibt grundsätzlich bullisch
- Entscheidende Schlüsselzone bei 27.258 Punkten
- Leicht bärische Tagesprognose
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 27.324 Punkten. Es stellte sich am Morgen eine kleine Erholung ein, die über das Tageshoch des Vortags ging. Diese Erholung wurde ab Mittag abverkauft. Der Nasdaq setzte deutlich zurück und konnte sich mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag knapp unter der 27.200 Punkte-Marke stabilisieren und nachfolgend erholen. Diese Erholung hatte zwar bis zum Handelsschluss angehalten, hatte aber einen moderaten Charakter.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Trend bleibt grundsätzlich bullisch:
Solange der Nasdaq 100 über der SMA20 notiert, sind weitere Hochs möglich, trotz kurzfristiger Schwächephasen.
- Entscheidende Schlüsselzone bei 27.258 Punkten:
Oberhalb dieser Marke überwiegen Aufwärtschancen, darunter steigt das Risiko für eine Ausweitung der Korrektur.
- Leicht bärische Tagesprognose:
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % wird ein seitwärts bis abwärts gerichteter Handel erwartet.
Der Nasdaq 100 startete gestern bei 27.324 Punkten in den Handel. Zunächst setzte eine moderate Erholung ein, die über das Hoch des Vortags hinausführte. Ab dem Mittag dominierte jedoch Verkaufsdruck. Der Index fiel deutlich zurück und stabilisierte sich zum US-Handelsstart knapp unter 27.200 Punkten. Die anschließende Erholung hielt bis zum Handelsschluss an, blieb jedoch insgesamt moderat.
Kennzahlen (27.04. vs. 24.04.):
- Tageshoch: 27.393 vs. 27.348
- Tagestief: 27.194 vs. 26.951
- Schlusskurs: 27.337 vs. 27.322
- Range: 199 vs. 397 Punkte
Nasdaq 100 Analyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq 100 notierte zunächst über der SMA20 (27.315 Punkte), fiel im Verlauf darunter, konnte sich aber bis zum Handelsschluss wieder darüber etablieren.
Wichtige Erkenntnisse:
- Stabilisierung über der SMA20 ist entscheidend für neue Hochs
- Kleinere Aufwärtsimpulse nach Rückeroberung der SMA20 möglich
- Kursziele auf der Oberseite:
- 27.595 bis 27.615 Punkte
- 27.835 bis 27.850 Punkte
Die SMA50 (27.248 Punkte) fungiert weiterhin als zentrale Unterstützung. Ein Bruch darunter mit Distanz zur Linie könnte eine Ausweitung der Schwäche bis zur SMA200 (26.753 Punkte) signalisieren.
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bullisch
YouTube Trading Videos
Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Bild bleibt der Aufwärtstrend intakt. Nach dem nachhaltigen Bruch der SMA200 (25.004 Punkte) konnte der Nasdaq 100 deutlich zulegen.
Struktur:
- Rücksetzer zur SMA20 (27.138 Punkte) wurden mehrfach gekauft
- Trend bleibt positiv, solange der Index über dieser Marke notiert
Risikoszenario:
- Bruch der SMA20 könnte Abgaben bis zur SMA50 (26.811 Punkte) auslösen
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch
Nasdaq 100 Prognose für heute (28.04.2026)
Aktueller Stand am Morgen: 27.258 Punkte
Long-Szenario
Kann sich der Nasdaq 100 über 27.258 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:
- 27.279 bis 27.305 Punkte
- 27.324 bis 27.370 Punkte
- 27.395 bis 27.423 Punkte
- 27.444 bis 27.505 Punkte
- 27.521 bis 27.566 Punkte
- 27.583 bis 27.624 Punkte
Darüber hinaus:
- 27.680 bis 27.734 Punkte
- 27.752 bis 27.810 Punkte
- 27.828 bis 27.895 Punkte
Short-Szenario
Scheitert der Index an der 27.258-Punkte-Marke:
- 27.239 bis 27.199 Punkte
- 27.179 bis 27.140 Punkte
Weitere Ziele:
- 27.122 bis 27.070 Punkte
- 27.054 bis 27.015 Punkte
- 26.995 bis 26.924 Punkte
Wichtige Marken in der Nasdaq 100 Analyse
Widerstände:
- 27.315 Punkte
- 27.596 Punkte
- 27.711 bis 27.735 Punkte
- 27.839 Punkte
Unterstützungen:
- 27.248 Punkte
- 27.138 Punkte
- 26.811 Punkte
- 26.753 Punkte
- 26.581 Punkte
Nasdaq 100 Ausblick und Wahrscheinlichkeit
Basierend auf der aktuellen Nasdaq 100 Analyse ergibt sich folgendes Bild:
- Bullisches Szenario: 40 %
- Bärisches Szenario: 60 %
Erwartete Tagesrange:
27.523 bis 27.032 Punkte
Fazit zur Nasdaq 100 Prognose
Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt trotz intakter Aufwärtstrends leicht angeschlagen. Entscheidend ist die Zone um die SMA20. Ein stabiler Handel darüber eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial. Unterhalb davon steigt das Risiko für eine Ausweitung der Korrektur.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Nasdaq 100 Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose ist leicht bärisch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für seitwärts bis fallende Kurse, während der übergeordnete Trend weiterhin bullisch bleibt.
Welche Marken sind in der Nasdaq 100 Analyse heute entscheidend?
Die Schlüsselmarke liegt bei 27.258 Punkten. Darüber dominieren Aufwärtsziele, darunter erhöht sich das Risiko für weitere Rücksetzer.
Ist der Nasdaq 100 aktuell im Aufwärtstrend?
Ja, im übergeordneten Chartbild bleibt der Aufwärtstrend intakt, solange der Index über wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 notiert.
Welche Rolle spielt die SMA20 in der Nasdaq 100 Analyse?
Die SMA20 fungiert als zentrale kurzfristige Unterstützung. Ein stabiler Handel darüber signalisiert Stärke, ein Bruch darunter Schwäche.
Welche Kursziele sind laut Nasdaq 100 Prognose möglich?
Auf der Oberseite liegen Ziele bis in den Bereich 27.800+ Punkte, während auf der Unterseite Rücksetzer bis in den Bereich um 26.900 Punkte möglich sind.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse im Nasdaq 100?
Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei etwa 40 %, während ein bärisches Szenario mit 60 % gewichtet wird.
Was spricht aktuell gegen weiter steigende Kurse?
Der zunehmende Verkaufsdruck sowie das Risiko eines Bruchs unter wichtige Unterstützungen wie die SMA20 sprechen kurzfristig gegen eine Fortsetzung der Rally.
Für wen ist die Nasdaq 100 Analyse besonders relevant?
Die Analyse richtet sich vor allem an aktive Trader und Investoren, die kurzfristige Handelsentscheidungen auf Basis technischer Marken treffen.
DAX Gewinner am Montag: Siemens Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Deutsche Telekom Aktie im Fokus: Mega-Deal mit T-Mobile? Jetzt Aktien kaufen? 📈
Chart des Tages 🔴 USDJPY reagiert gemischt auf die zurückhaltende Entscheidung der Bank of Japan. Steht Japan vor einer Stagflation? (28.04.2026)
Wirtschaftskalender: Bericht des US-Konsumentenvertrauensindex im Fokus
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.