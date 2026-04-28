Chart des Tages: USDJPY Prognose nach BoJ-Entscheidung - Zinspause und Inflationsrisiken im Fokus

- Die BoJ hält die Zinsen stabil, signalisiert jedoch mögliche weitere Erhöhungen
- Inflationsprognosen wurden deutlich angehoben
- Die USDJPY Prognose bleibt durch niedrige Realzinsen in Japan und externe Faktoren unterstützt
- Die BoJ hält die Zinsen stabil, signalisiert jedoch mögliche weitere Erhöhungen
- Inflationsprognosen wurden deutlich angehoben
- Die USDJPY Prognose bleibt durch niedrige Realzinsen in Japan und externe Faktoren unterstützt
Die Bank of Japan (BoJ) hat den Leitzins wie erwartet bei 0,75% belassen. Die Reaktion im USDJPY fiel gemischt aus, da Marktteilnehmer die begleitenden Aussagen als leicht restriktiv interpretieren. Gouverneur Kazuo Ueda betonte, dass zukünftige Zinserhöhungen weiterhin von der Entwicklung von Wirtschaft und Inflation abhängen.
► USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY
Im Fokus steht dabei insbesondere der Einfluss geopolitischer Risiken - vor allem aus dem Nahen Osten - sowie steigender Energiepreise. Ziel bleibt eine stabile Inflation von 2%, während sich das Wachstum der japanischen Wirtschaft 2026 voraussichtlich abschwächen dürfte.
USDJPY Prognose: Geldpolitik bleibt datenabhängig
Die BoJ signalisiert klar, dass weitere Zinsschritte möglich sind, jedoch nicht zeitlich festgelegt werden. Entscheidend bleiben:
- Entwicklung der Inflation (VPI)
- Auswirkungen steigender Ölpreise
- Stabilität der Finanz- und Devisenmärkte
- globale geopolitische Risiken
Die realen Zinsen bleiben weiterhin sehr niedrig, was grundsätzlich Druck auf den Yen ausübt und die USDJPY Prognose mittelfristig unterstützt.
Wichtige Aussagen der BoJ im Überblick
- Moderate wirtschaftliche Erholung mit ersten Schwächesignalen
- Wachstum dürfte sich 2026 verlangsamen
- Inflationsrisiken steigen vor allem durch Energiepreise
- Geldpolitik bleibt flexibel und reaktionsfähig
- Entscheidung fiel mit 6-3 Stimmen, drei Mitglieder forderten Zinserhöhung auf 1%
Die abweichenden Stimmen zeigen, wie schwierig die aktuelle geldpolitische Lage ist.
Inflation und Wachstum: Neue Projektionen
Inflation (VPI)
- 2026: 2,8% (zuvor 1,9%)
- 2027: 2,3% (zuvor 2,0%)
- 2028: 2,0%
Wirtschaftswachstum (BIP)
- 2026: 0,5% (zuvor 1,0%)
- 2027: 0,7% (zuvor 0,8%)
- 2028: 0,8%
Die Inflationsprognosen wurden deutlich nach oben angepasst, während die Wachstumserwartungen gesenkt wurden - ein klassisches stagflationäres Umfeld, das für die USDJPY Prognose entscheidend ist.
Risiken für die USDJPY Entwicklung
Die BoJ hebt mehrere zentrale Risiken hervor:
- Steigende Ölpreise wirken stärker auf Inflation
- Höhere Lebensmittelpreise möglich
- Störungen globaler Lieferketten
- Wechselkurs hat größeren Einfluss auf Inflation als früher
Zusätzlich könnte eine stärkere Weitergabe von Kosten an Verbraucher die Inflation im Jahresvergleich weiter erhöhen.
Chart des Tages: USDJPY im Fokus
Die aktuelle USDJPY Prognose bleibt stark von der Divergenz zwischen der BoJ und anderen Zentralbanken geprägt. Während Japan vorsichtig strafft, bleiben andere Notenbanken restriktiver - ein Faktor, der den USD gegenüber dem Yen stützen kann.
Kurzfristig dürfte USDJPY volatil bleiben, insbesondere durch geopolitische Nachrichten und Ölpreisentwicklung. Mittelfristig spricht das Umfeld niedriger Realzinsen in Japan weiterhin für Aufwärtsdruck im Währungspaar.
USDJPY charts (H1, D1)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit zur USDJPY Prognose
Die BoJ bleibt vorsichtig, öffnet aber die Tür für weitere Zinserhöhungen. Gleichzeitig steigen die Inflationsrisiken deutlich. Für den USDJPY bedeutet dies:
- Kurzfristig: Seitwärtsbewegung mit erhöhter Volatilität
- Mittelfristig: Tendenziell stärkerer USD gegenüber dem Yen
Der Chart des Tages zeigt damit ein Währungspaar, das stark von makroökonomischen Entwicklungen und geopolitischen Risiken beeinflusst bleibt.
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