DAX Gewinner: Siemens Aktie führt Gewinnerliste an | Analyse & Prognose

Das Wichtigste in Kürze Die Siemens Aktie ist aktuell der stärkste DAX Gewinner

ist aktuell der stärkste Technisch bleibt das Bild bullisch

Kurzfristige Rücksetzer sind möglich

Per Xetra-Schluss am 27.04.2026 verzeichnete der DAX eine gemischte Entwicklung: 16 Aktien schlossen im Plus, während 24 Werte nachgaben. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Siemens Aktie, die sich um 2,94 Prozent verteuerte. Ebenfalls stark präsentierten sich adidas mit +1,93 Prozent und die Commerzbank mit +1,67 Prozent. ► Siemens WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101 | Kürzel: SIE ⚡ Key Takeaways Die Siemens Aktie ist aktuell der stärkste DAX Gewinner mit einem Tagesplus von 2,94 Prozent und klarer relativer Stärke.

ist aktuell der stärkste mit einem Tagesplus von 2,94 Prozent und klarer relativer Stärke. Technisch bleibt das Bild bullisch: Oberhalb der SMA200 bestehen Chancen auf einen Anstieg bis 257,75 EUR und darüber hinaus in Richtung Jahreshoch.

Kurzfristige Rücksetzer sind möglich, solange Unterstützungen halten, bleibt der Aufwärtstrend der Siemens Aktie jedoch intakt. Siemens Aktie als stärkster DAX Gewinner Die Siemens Aktie (SIE) war damit der klare Tagessieger unter den DAX Gewinnern. Mit einem Anstieg von 2,94 Prozent setzte sich das Papier an die Spitze der Gewinnerliste und bestätigte die zuletzt positive Tendenz. Siemens Aktie: Chartanalyse im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Siemens Aktie konnte sich seit Mitte 2025 kontinuierlich erholen. Nach einem Rücksetzer im November kamen schnell neue Käufer in den Markt, wodurch sich eine stabile Aufwärtsbewegung bis Februar entwickelte. Das Jahreshoch bei 275,65 EUR führte zu Gewinnmitnahmen, woraufhin die Aktie deutlich korrigierte. Im Bereich von 200 EUR stabilisierte sich das Papier und leitete eine neue Erholungsbewegung ein. Besonders positiv: In den letzten 14 Handelstagen bildeten sich 11 grüne Tageskerzen. Wichtige technische Aspekte: Rückkehr über die SMA200 (aktuell 234,98 EUR)

Etablierung oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts

Aufwärtsbewegung mit GAP nach oben Prognose Tageschart Das Chartbild bleibt klar bullisch: Oberhalb der SMA200 besteht Potenzial bis 257,75 EUR (offenes GAP)

Bei Ausbruch darüber ist ein Anlauf auf das Jahreshoch möglich Risiken: Rücksetzer könnten das GAP bei 243,05 EUR schließen

Unterhalb dieser Marke rückt die SMA200 erneut in den Fokus

Weitere Supports: SMA20 (229,83 EUR) und SMA50 (228,93 EUR) Einschätzung: bullisch YouTube Trading Videos Siemens Aktie: 4h Chart Analyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h Chart zeigt sich ebenfalls eine Stabilisierung der Siemens Aktie: Unterstützung zunächst an der SMA200 (235,54 EUR)

Zwischenzeitlicher Bruch, gefolgt von Rückeroberung

Dynamische Bewegung über die SMA20 (244,73 EUR) Das jüngste GAP up signalisiert erneut Stärke und unterstreicht die bullische Struktur. Prognose 4h Chart Weiteres Aufwärtspotenzial bis zum GAP bei 257,75 EUR

Darüber möglich: erneuter Angriff auf das Jahreshoch Unterstützungen: SMA20 als kurzfristiger Support

GAP-Unterkante als Absicherungszone

SMA200 als letzte wichtige Unterstützung Einschätzung: bullisch Tagesprognose Siemens Aktie Kurzfristige Erwartung: aufwärts Widerstände 255,55 EUR

257,75 EUR (GAP)

275,60 EUR Unterstützungen 246,32 EUR

244,73 EUR

243,05 EUR (GAP)

235,54 EUR

234,98 EUR

229,83 EUR Fazit: Siemens Aktie bleibt im Fokus der DAX Gewinner Die Siemens Aktie bestätigt ihre Rolle als einer der aktuell stärksten DAX Gewinner. Sowohl im Tageschart als auch im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ein stabiles, bullisches Chartbild. Solange wichtige Unterstützungen halten, bleibt das Potenzial auf der Oberseite intakt. Ein Schließen der offenen Gaps könnte als nächster Impuls für weitere Kursgewinne dienen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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