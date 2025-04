Nasdaq 100: Schwäche im späteren Handel 🔴 Tägliche Prognose vom 09.04.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq Rückblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 17.775 Punkten. Der Nasdaq bewegte sich bis zum Mittag in einer engen Box seitwärts, konnte sich dann aber sukzessive erholen. Die Erholung erreichte am Nachmittag fast das Tageshoch vom Vortag. diese Marke wurde um zwei Punkte verpasst. Nachfolgend legte der Nasdaq wieder den Rückwärtsgang ein. Es ging wieder abwärts bis an die 17.500 Punkte. Hier konnte er sich am Abend stabilisieren und erneut eine kleine Entlastungsbewegung abbilden. Im späteren Handel setzte sich breite Schwäche durch. Der Index gab bis zum Handelsschluss bis unter die 17.000 Punkte-Marke nach.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der Index gestern Morgen über der SMA50 (aktuell bei 17.406 Punkten) als auch über der SMA20 (aktuell bei 17.411 Punkten) notierte. Es ging zunächst seitwärts weiter, die SMA20 wurde im Rahmen dieser Bewegung aber nicht erreicht. Nachdem das Tageshoch formatiert war ging es unter die SMA20. Die Bewegung konnte sich im Bereich der SMA50 stabilisieren. Die Lunte der Stundenkerze hat exakt diese Linie erreicht. Im weiteren Handelsverlauf wurde die SMA50 auch aufgegeben.

Damit hat sich das Stundenchart deutlich eingetrübt. Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA50 / SMA20 notiert, solange könnte es weiter abwärts in Richtung des Wochentiefs gehen. Hält diese Marke nicht, so könnte der Index im Zuge weiterer Abgaben bis in den Bereich der 16.050/25 Punkte laufen.

Erholungen könnten sich bis in den Bereich der SMA50 / SMA20 einstellen. Wird heute im Handel die SMA50 erreicht, so gilt es die Kursmuster im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie engmaschig zu beobachten. Kann sich der Index per Stundenschluss über diese beiden Linien schieben und nachfolgend auch etablieren, so würde sich das Chartbild wieder etwas aufhellen und wäre dann als neutral zu interpretieren. Je verbindlicher die folgende Aufwärtsbewegung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es weiter aufwärts in Richtung des 76,6 % Retracement, bzw. übergeordnet an die SMA200 (aktuell bei 18.740 Punkten) gehen könnte.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bärisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich nach der ausgeprägten Schwächephase zunächst wieder über die SMA20 (aktuell bei 17.581 Punkten) und nachfolgend auch über die SMA50 (aktuell bei 18.626 Punkten) schieben und zunächst weiter aufwärtslaufen. Im Bereich des 38,2 % Retracements kann der Index nicht weiter, es stellten sich Gewinnmitnahmen ein. Im Zuge dessen wurde zunächst die SMA20 aufgegeben. Der Nasdaq konnte sich zunächst im Bereich der SMA50 stabilisieren, gab diese Durchschnittslinie dann aber auch auf. Dem Nasdaq gelang es im Bereich der 19.000 Punkte einen Richtungswechsel abzubilden und wieder über die SMA50 zu laufen. Es ging im Handelsverlauf mit einem Kerzendocht zwar über die SMA50, die Kerze bildete sich das rot aus. Von hier aus lief der Nasdaq wieder unter die SMA20 unter der er sich verbindlich festgesetzt hat. Der Docht der Entlastungskerze am Montagnachmittag erreicht die SMA20 exakt, lief von hier aus wieder zurück. Gestern im Handel konnte sich der Nasdaq zwar über die SMA20 schieben, dort aber nicht etablieren. Es ging am Abend wieder unter diese Linie, unter der sich der Index dann auch festgesetzt hat.

Das Chartbild bleibt angeschlagen. Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben die Anlaufziele zu erreichen, die in der Stundenbetrachtung gewürdigt worden sind.

Erholungen haben die Perspektive erneut bis an die SMA20 bzw. bis an das 78,6 % Retracement zu laufen. Aufhellen würde sich das Chartbild dann, wenn es der Index es schafft, sich verbindlich über der SMA20 zu etablieren. Sollte dies gelingen, so könnte es direkt weiter aufwärts an die SMA50 gehen.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bärisch

Nasdaq - Ausblick für heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 16.894 Punkten und damit 881 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index könnte zunächst versuchen sich über der 16.894 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Nasdaq zunächst unsere nächsten Anlaufziele bei 16.897/99, bei 16.913/15, bei 16.935/37, bei 16.960/62, bei 16.985/87, bei 17.008/10, bei 17.029/31, bei 17.055/57 und dann bei 17.081/83 Punkten anlaufen. Über der 17.081/83 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 17.105/07, bei 17.128/30, bei 17.151/53, bei 17.170/72, bei 17.195/97, bei 17.211/13, bei 17.238/40, bei 17.265/67, bei 17.286/88 bzw. bei 17.305/07 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht über der 16.894 Punkte-Marke halten, so könnte der Index zunächst unsere nächsten Anlaufziele bei 16.878/76, bei 16.849/47, bei 16.825/23, bei 18.799/97, bei 18.778/76, bei 16.751/49, bei 16.733/31, bei 16.714/12, bei 16.690/88, bei 16.663/61, bei 16.638/36, bei 16.615/13, bei 16.590/88, bei 16.565/63, bei 16.640/38 und dann bei 16.615/13 Punkten anlaufen. Unter der 16.615/13 Punkte-Marke könnte der Nasdaq unsere nächsten Anlaufziele bei 16.590/88, bei 16.568/66, bei 16.540/38, bei 16.519/17, bei 16.494/92, bei 16.476/74, bei 16.455/53, bei 16.440/38, bei 16.419/17, bei 16.398/96, bei 16.378/76, bei 16.353/51, bei 16.335/33, bei 16.310/08 bzw. bei 16.288/86 Punkten anlaufen.

Nasdaq Widerstände

17.406/11

17.581

17.835

18.349

18.626/86

18.740

19.245

Nasdaq Unterstützungen

16.667

16.479/58

16.335

15.822

15.615

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups 35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 65 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

16.915 Punkte / 17.151 Punkte bis 16.453 Punkte / 16.238 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

