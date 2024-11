Nasdaq 100: Stabilisierung am Nachmittag 🔴tägliche Prognose vom 05.11.2024

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 20.237 Punkten. Der Index formatierte am Morgen bereits das Tageshoch. Es ging von hier aus zun√§chst moderat abw√§rts, am Nachmittag verst√§rkten sich die Abgaben. Die Bullen schafften es aber den Nasdaq √ľber der 20.000 Punkte-Marke zu stabilisieren und wieder aufw√§rtszuschieben. Es ging im Zuge der Erholung zur√ľck √ľber die 20.200 Punkte-Marke. Ein weiterer dynamischer R√ľcksetzer am sp√§ten Nachmittag erreichte das Tagestief nicht mehr. Am Abend konnte sich der Nasdaq wieder √ľber die 20.100 Punkte-Marke schieben.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen √ľber der SMA50 (aktuell bei 20.143 Punkten). Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der Index bereits am Morgen wieder an dieser Durchschnittslinie zur√ľckgesetzt hat, sich aber √ľbergeordnet bis zum Nachmittag √ľber dieser Linie halten konnte. Die Erholungsbewegungen wurden von der SMA20 (aktuell bei 20.120 Punkten) gebremst. Der Nasdaq konnte sich zwar √ľber diese Linie schieben, aber nicht festsetzen. Der R√ľcksetzer am Abend ging unter die SMA50; dem Index ist es aber gelungen, sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen.

Damit hat sich das Stundenchart etwas eingetr√ľbt. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange ist denkbar, dass cih die Schw√§che weiter fortsetzen k√∂nnte. Unter der 20.000 Punkte-Marke k√∂nnte der Nasdaq unsere √ľbergeordneten Anlaufziele bei 19.880/50 Punkte, bei 19.735/15 Punkte bzw. bei 19.600/585 Punkte erreichen.

Das Stundenchart w√ľrde sich erst aufhellen, wenn es die Bullen es schaffen, den Nasdaq per Stundenschluss √ľber der SMA50 zu etablieren. Sollte dies gelingen, so besteht die Perspektive, dass es weiter in Richtung der SMA200 (aktuell bei 20.383 Punkten) gehen k√∂nnte. Wird diese Durchschnittslinie heute im Handel angelaufen, so bleibt abzuwarten, ob sich der Nasdaq nicht nur √ľber diese Linie schieben, sondern auch festsetzen kann.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral / bärisch

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq hat sich in der letzten Handelswoche zun√§chst √ľber die SMA50 (aktuell bei 20.390 Punkten) / SMA20 (aktuell bei 20.158 Punkten) schieben k√∂nnen und ist etwas aufw√§rtsgelaufen. Er hat es aber nicht geschafft, sich verbindlich von der SMA20 zu l√∂sen. Es ging im weiteren Handelsverlauf zun√§chst zur√ľck unter die SMA20 bzw. SMA50, ohne dass diese Linien einen nennenswerten Support geboten haben. Auch die SMA200 (aktuell bei 20.295 Punkten) wurde ohne gro√üen Widerstand aufgegeben. Der Index hat es aber geschafft, den Kontakt zur SMA200 zu halten. Zum Wochenschluss wurde diese Durchschnittslinie wieder angelaufen, der Nasdaq hat es aber nicht geschafft, sich √ľber diese Durchschnittslinie zu schieben. Ganz im Gegenteil - es stellte sich erneute Schw√§che ein.

Wesentlich wird sein, ob es der Nasdaq zu Wochenbeginn schafft sich wieder √ľber der¬†SMA200 zu etablieren. Das Problem der Bullen ist, dass die SMA20 von oben auf die SMA200 durchsto√üen hat. Gelingt die Bewegung, so sollten idealerweise beide Durchschnittslinien in einer Aufw√§rtsbewegung √ľberschritten werden. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild aber erst, wenn es der Index es schafft, sich √ľber der SMA50 festzusetzen.

Misslingt die Bewegung aber, so bleibt das Chartbild angeschlagen. Es w√ľrde sich deutlich b√§risch eintr√ľben, wenn der Nasdaq den Kontakt zur¬†SMA20 verliert. Dies k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben in Richtung der Anlaufziele ausdehnen k√∂nnten, die in der Stundenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: ¬†b√§risch

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 20.117 Punkten und damit 120 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 20.117 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.136/38, bei 20.151/53, bei 20.167/69, bei 20.182/84, bei 20.196/98, bei 20.211/13, bei 20.227/29, bei 20.241/43, bei 20.258/60, bei 20.274/76, bei 20.288/90 und dann bei 20.309/11 Punkten anlaufen. √úber der 20.309/11 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.327/29, bei 20.345/47, bei 20.363/65, bei 20.377/79, bei 20.392/94, bei 20.411/13, bei 20.429/31, bei 20.444/46 bzw. bei 20.459/61 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 20.117 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.105/03, bei 20.092/90, bei 20.078/76, bei 20.061/59, bei 20.045/43, bei 20.030/28, bei 20.016/14, bei 19.997/95, bei 19.983/81, bei 19.965/66, bei 19.950/48, bei 19.935/33 und dann bei 19.920/18 Punkten laufen. Unter der 19.920/18 Punkte-Marke k√∂nnte es weiter abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.905/03, bei 19.887/85, bei 19.869/67, bei 19.851/49, bei 19.833/31, bei 19.815/13, bei 19.799/97, bei 19.780/78 bzw. bei 19.765/63 Punkten gehen.

 

Nasdaq Widerstände

20.120/43/58

20.295

20.383/90

20.402

20.787

20.828

20.978

21.035

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

20.058

19.968

19.817

19.711

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  40 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

20.184 Punkte / 20.260 Punkte bis 20.028 Punkte / 19.933 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

