Nasdaq 100: Tageshoch zum Handelsschluss🔴tägliche Prognose vom 04.12.2024

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 21.226 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag in einer engen Box seitw√§rts / abw√§rts. Die Abgaben hatten bis dahin einen moderaten und √ľberschaubaren Charakter. Es stellte sich kurz vor Handelsaufnahme ein R√ľcksetzer ein, der aber mit Aufnahme des offiziellen Handels direkt wieder zur√ľckgekauft wurde. Es ging nachfolgend am Abend an ein Hoch, wobei sich nachfolgend R√ľcksetzer eingestellt haben, die den Index wieder in den Bereich der 21.100 Punkte gebracht haben. Im sp√§teren Handel konnte sich der Index sukzessive aufw√§rtsschieben und zum Handelsschluss hin das Tageshoch formatieren.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte¬†gestern Morgen √ľber der SMA20 (aktuell bei 21.281 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 21.191 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass sich der Nasdaq im Zuge der Seitw√§rtsbewegung bis zum Nachmittag wieder an und nachfolgend auch unter diese Linie geschoben hat. Es ging immer wieder mit den Dochten der Stundenkerzen √ľber die sMA20, aber der Nasdaq hat es nicht geschafft, sich auch √ľber dieser Linie festzusetzen.

Die mangelnde Dynamik im Handel gestern hat einen b√§rischen Touch. Um dies zu zerstreuen, muss sich der Index m√∂glichst rasch und m√∂glichst zeitnah √ľber der¬†SMA20 etablieren. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es im Zuge von weiteren Erholungsbewegungen weiter aufw√§rts an die 21.475/95 Punkte, die 21.690/710 Punkte und √ľbergeordnet die 22.000 Punkte gehen.

Gelingt die Bewegung aber nicht, so k√∂nnten sich R√ľcksetzer einstellen, die bis an die SMA50 gehen k√∂nnten. Im Bereich dieser Linie h√§tte der Nasdaq per Stundenschluss die Chance sich zu stabilisieren und nachfolgend zu erholen. H√§lt dieser Support nicht, so w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben. Dies w√ľrde sich insbesondere dann einstellen, wenn sich der Index unter der SMA50 etabliert hat und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert.¬†

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch / neutral

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq hat sich in den letzten Handelstagen mehrmals an der SMA200 (aktuell bei 20.734 Punkten) stabilisieren k√∂nnen. Dies kann aus dem Chart sehr gut herausgelesen werden. Es ging im weiteren Handelsverlauf zun√§chst moderat aufw√§rts, wobei die SMA50 (aktuell bei 20.982 Punkten) zun√§chst ein Deckel gewesen ist. Diese Linie konnte mit einem GAP up √ľberwunden werden. Der Nasdaq hatte nachfolgend aber Probleme weiter aufw√§rtszulaufen. Es ging in der letzten Handelswoche zun√§chst noch einmal unter die SMA20 (aktuell bei 21.124 Punkten), wobei die¬†SMA50 diesmal ein guter und belastbarer Support gewesen ist. Am Freitag der letzten Handelswoche gelang der Move zur√ľck √ľber die SMA20. Die Aufw√§rtsbewegung hat sich zu Wochenbeginn weiter dynamisch fortgesetzt. Im Handel gestern hat der Index die Aufw√§rtsbewegung konsolidiert.

Solange die Bullen den Nasdaq √ľber der SMA20 halten k√∂nnen, so k√∂nnte es √ľbergeordnet in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Geht es im Zuge von Schw√§che wieder abw√§rts, so k√∂nnte die SMA20 zun√§chst einen guten Support bieten. Wird diese Durchschnittslinie aber aufgegeben, so k√∂nnte die SMA50 erneut eine belastbare Unterst√ľtzung sein. Wesentlich unter die¬†SMA50 sollte es im Rahmen von Schw√§che nicht mehr gehen, um den aktuell bullischen Gesamteindruck aufrechtzuerhalten.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.353 Punkten und damit 127 Punkte √ľber dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.353 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.365/67, bei 21.380/82, bei 21.398/400, bei 21.413/15 und dann bei 21.429/31 Punkten erreichen. √úber der 21.429/31 Punkte-Marke k√∂nnte der Nasdaq unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.447/49, bei 21.462/64, bei 21.478/80, bei 21.495/97, bei 21.511/13, bei 21.528/30 bzw. bei 21.547/49 Punkten anlaufen.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.353 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.343/41, bei 41.329/27, bei 21.315/13, bei 21.299/97, bei 21.279/77, bei 21.265/63, bei 21.248/46, bei 21.234/32, bei 21.217/15, bei 21.197/96, bei 21.179/77, bei 21.160/58 und dann bei 21.148/46 Punkten laufen. Unter der 21.148/46 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele, bei 21.130/28, bei 21.114/12, bei 21.098/96, bei 21.081/79, bei 21.064/62, bei 21.049/47, bei 21.033/31, bei 21.019/17, bei 21.005/03, bei 20.989/87, bei 20.975/73, bei 20.959/57 bzw. bei 20.943/41 Punkten zu finden.

 

Nasdaq Widerstände

21.388

21.499

21.611

21.717/35

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.281

21.191/24

20.986/82/55

20.849/11

20.734

20.607

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  35 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.429 Punkte / 21.513 Punkte bis 21.277 Punkte / 21.158 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

 

