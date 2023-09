Der US NFP-Bericht f√ľr August um 14:30 Uhr ist das wichtigste makro√∂konomische Ereignis des Tages! Die US-Aktienindex-Futures werden heute h√∂her gehandelt, w√§hrend der US-Dollar-Index (USDIDX) im Tagesverlauf unver√§ndert notiert. Die Situation k√∂nnte sich jedoch am fr√ľhen Nachmittag √§ndern, da um 14:30 Uhr deutscher Zeit ein wichtiger US-Datenwert ver√∂ffentlicht wird - der NFP-Bericht f√ľr August. Dabei handelt es sich um eine von zwei wichtigen US-Daten, die vor der bevorstehenden FOMC-Sitzung am 20. September 2023 noch ver√∂ffentlicht werden m√ľssen, die andere ist der US-VPI-Bericht f√ľr August am 13. September 2023. Was erwartet der Markt heute von den NFP-Daten? Nicht-betriebliche Gehaltslisten. Erwartet: 170.000. Bisher: 187.000

Private Gehaltsabrechnungen. Erwartet: 150.000. Vorherige: 172.000

Arbeitslosenzahl. Erwartet: 3.5%. Bisher: 3,5%.

Wachstum der Löhne. Erwartet: 4,4% YoY. Bisher: 4,4% YoY

Die j√ľngsten Arbeitsmarktdaten waren entt√§uschend Die FOMC-Sitzung steht unmittelbar bevor, und da die bisher ver√∂ffentlichten Daten nicht aussagekr√§ftig waren, werden die Anleger die NFP- und CPI-Daten f√ľr August genau beobachten.

Die j√ľngsten Daten vom US-Arbeitsmarkt, wie der JOLTS-Bericht √ľber offene Stellen f√ľr Juli oder der Challenger-Bericht f√ľr August, deuteten auf eine Abschw√§chung auf dem US-Arbeitsmarkt hin. Dar√ľber hinaus deutete ein am Mittwoch ver√∂ffentlichter privater ADP-Bericht auf einen Stellenzuwachs von nur 177.000 hin, w√§hrend ein Anstieg von 195.000 erwartet worden war - der niedrigste Wert seit den M√§rz-Daten und auch der erste Fehlschlag seit den M√§rz-Daten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wie sch√§tzen die M√§rkte die bevorstehende FOMC-Sitzung ein? Obwohl die Fed eine Zinserh√∂hung auf der September-Sitzung nicht ausgeschlossen hat, scheinen die M√§rkte nach den j√ľngsten Daten die Hoffnung darauf aufzugeben. Der Markt rechnet nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 11% f√ľr eine Zinserh√∂hung um 25 Basispunkte auf der Septembersitzung. Dar√ľber hinaus sind sich die Geldm√§rkte auch nicht sicher, ob die Fed die Zinsen in diesem Jahr √ľberhaupt noch einmal anheben wird, da die kumulierten Preise f√ľr die Novembersitzung nur 12 Basispunkte f√ľr eine Straffung betragen. Die Entt√§uschung √ľber die US-Daten f√ľhrte auch zu einer Vorverlegung der ersten Zinssenkung - die M√§rkte erwarten nun, dass die Fed im Mai 2024 mit einer Zinssenkung beginnen wird. Die M√§rkte sehen nur eine 11%ige Chance f√ľr eine Zinserh√∂hung um 25 Basispunkte auf der September-Sitzung. Quelle: Bloomberg Finance LP Ein Blick auf die M√§rkte Nasdaq / US100 Die Nasdaq-100-Futures (US100) haben in den letzten Tagen zugelegt. Der Index kletterte auf den h√∂chsten Stand seit fast 4 Wochen und versucht, die Widerstandszone, die durch das 61,8%-Retracement des am 19. Juli 2023 gestarteten Abw√§rtsimpulses markiert wird, zu √ľberwinden. Ein schwacher NFP-Bericht w√ľrde heute wahrscheinlich die Markterwartungen f√ľr eine Nullrunde zementieren und eine dovishe Reaktion ausl√∂sen - Gewinne bei den Indizes. EURUSD EURUSD handelt heute bisher wenig ver√§ndert. Das Hauptw√§hrungspaar handelt weiterhin nahe der Unterst√ľtzungszone von 1,0840, die durch fr√ľhere Kursreaktionen sowie den gleitenden 200-Stunden-Durchschnitt (lila Linie) markiert ist. Allerdings scheint der Abw√§rtsdruck in letzter Zeit etwas nachgelassen zu haben. Ein schwaches NFP-Ergebnis k√∂nnte eine dovishe Reaktion an den M√§rkten ausl√∂sen und den USD sinken lassen. Dies w√ľrde einen Aufschwung des EURUSD unterst√ľtzen. Andererseits k√∂nnte ein starker NFP-Bericht den Verkaufsdruck verst√§rken und das Paar unter 1,0840 dr√ľcken. Quellen:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND niedriger Spread in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr!

