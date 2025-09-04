Die Futures auf den Nasdaq 100 (US100) steigen heute leicht, nachdem der gestrige Handel schwach verlief. Damit versucht der Markt, das bärische Head-and-Shoulders-Muster zu durchbrechen. Die wichtigste Widerstandszone liegt bei 23.700 und 24.000 Punkten. Sollte die positive Dynamik anhalten, könnte ein Rebound auf 23.700 kurzfristig realistisch sein. ►Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Heute stehen mehrere Konjunkturdaten im Mittelpunkt: Um 14:15 Uhr dt. Zeit wird der US-ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, gefolgt von den Jobless Claims um 14:30 Uhr dt. Zeit. Beide Daten gelten als wichtige Frühindikatoren für die Non-Farm Payrolls (NFP), die morgen erscheinen und die Märkte stark bewegen könnten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Das Highlight des Tages ist jedoch der US-Services-ISM-Report um 16:00 Uhr dt. Zeit, der die Marktstimmung im Dienstleistungssektor widerspiegelt und somit entscheidend für die kurzfristige Nasdaq Prognose ist. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nasdaq Analyse: Einfluss von Unternehmenszahlen Neben den Makrodaten richten sich die Blicke der Anleger heute auch auf die Unternehmenswelt. Besonders spannend: Broadcom (AVGO.US) veröffentlicht nach Börsenschluss seine Quartalszahlen. Analysten von Evercore ISI haben ihre Einschätzung bereits verbessert und das Kursziel auf 342 USD angehoben – getrieben von der starken Nachfrage in Rechenzentren. Diese Entwicklung könnte den gesamten Technologiesektor beeinflussen, insbesondere da der Markt zuletzt durch die leicht enttäuschenden Nvidia-Ergebnisse verunsichert war. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Blick nach Europa: Schweizer Markt im Aufwind Auch in Europa gibt es starke Bewegungen: Der SUI20 ist heute der stärkste Index mit einem Plus von über 2 %. Getrieben wird der Anstieg von Schwergewichten wie Roche, Givaudan, Lindt, ABB, ams und Barry Callebaut. Fast alle Schweizer Aktien notieren im Plus. Besonders auffällig: Der SUI20-Future klettert über die EMA200, was auf anhaltende Nachfrage und eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutet – das höchste Niveau seit Juni. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

