Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 07.10.25 – Aktuelle Einschätzung

Das Wichtigste in Kürze Bullen weiter im Vorteil

Technische Unterstützungen geben Halt

Aufwärtsszenario dominiert – leichte Volatilität möglich

Einleitung Der Nasdaq 100 präsentiert sich auch heute in stabiler Verfassung. Nach dem gestrigen Anstieg über die 25.200 Punkte-Marke hält der Technologieindex seine Aufwärtsbewegung bei. Die Bullen verteidigen zentrale Unterstützungen und bauen ihre Position weiter aus. In dieser Nasdaq 100 Analyse werfen wir einen Blick auf die technische Lage und geben eine fundierte Nasdaq 100 Prognose für den Handelstag. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 ✅ Drei Key Takeaways 🚀 Bullen weiter im Vorteil Der Nasdaq konnte sich über der SMA50 etablieren – ein klares bullisches Signal.

Neue Allzeithochs liegen in Reichweite, oberhalb von 25.385/410 Punkten könnte weiteres Momentum folgen.

Solange die SMA20 (25.174 Punkte) hält, bleibt die Aufwärtsstruktur intakt. ⚙️ Technische Unterstützungen geben Halt Unterstützungen finden sich bei 25.136/18 Punkten und tiefer bei 24.909 Punkten .

Rücksetzer an diese Marken könnten neue Kaufgelegenheiten bieten.

Erst unterhalb von 24.735 Punkten trübt sich das Chartbild merklich ein. 📊 Aufwärtsszenario dominiert – leichte Volatilität möglich Erwartete Tagesrange: 25.285 – 24.949 Punkte .

Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario: 60 % .

Intraday bleibt der Fokus auf der Zone zwischen 25.250 und 25.350 Punkten, wo eine Konsolidierung wahrscheinlich ist. 📊 Nasdaq 100 aktuell – Technische Übersicht Kennzahl Wert / Bereich Aktueller Kurs 25.172 Punkte Oberes Ziel (Widerstand) 25.385 / 25.550 Punkte Untere Unterstützung 24.909 / 24.735 Punkte Tendenz Seitwärts bis aufwärts Wahrscheinlichkeit Bullish 60 % Nasdaq 100 Chartanalyse – Stunde: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Nasdaq 100 Prognose – Bullen bleiben am Drücker Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt positiv. Der Index zeigt Stärke oberhalb der SMA50 und profitiert von anhaltendem Kaufinteresse im Technologiesektor. Solange die Marke von 25.100 Punkten verteidigt wird, sind weitere Allzeithochs wahrscheinlich. Trader sollten Rücksetzer als Chance sehen – der Trend bleibt vorerst klar bullisch. Nasdaq 100 Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

❓ FAQ Snippets zur Nasdaq 100 Prognose (07.10.2025) 1. Wie ist die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose zeigt ein bullisches Bild. Solange der Index oberhalb der Marke von 25.100 Punkten bleibt, ist mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends zu rechnen. Ein Ausbruch über 25.385 Punkte könnte neue Allzeithochs einleiten. 2. Was zeigt die technische Analyse des Nasdaq 100 aktuell?

Die Nasdaq 100 Analyse signalisiert Stärke: Der Index handelt über der SMA50, was den Bullen Rückenwind gibt. Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.136 und 24.909 Punkten. Erst ein Fall unter 24.735 Punkte würde das positive Bild trüben. 3. Welche Faktoren beeinflussen den Nasdaq 100 aktuell am stärksten?

Haupttreiber sind die Technologieaktien, die nach wie vor für Wachstumsdynamik sorgen. Auch geldpolitische Signale der US-Notenbank (FED) und Unternehmensgewinne im KI- und Halbleitersektor haben erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklung. 4. Wie lautet die kurzfristige DAX Prognose für heute?

Kurzfristig erwarten Analysten beim Nasdaq 100 eine Bewegung zwischen 25.285 und 24.949 Punkten. Leichte Volatilität ist möglich, doch das bullische Szenario bleibt mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 60 % das führende. 5. Sollte man jetzt in den Nasdaq 100 investieren?

Für langfristig orientierte Anleger bietet der Nasdaq 100 weiterhin Chancen, da technologische Megatrends wie KI, Cloud und Halbleiter das Wachstum treiben. Kurzfristige Rücksetzer könnten sich als attraktive Einstiegschancen erweisen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.