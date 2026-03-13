USDCAD Prognose: Schwache Kanada Arbeitsmarktdaten | Forex aktuell

Das Wichtigste in Kürze Deutlich schwächerer kanadischer Arbeitsmarkt

Strukturelle Schwäche durch Verschiebung zu Teilzeitjobs

Forex aktuell: USD gewinnt deutlich gegenüber CAD

Kanadas Arbeitsmarktdaten für Februar sorgen für starke Bewegungen im Devisenmarkt. Für Trader, die Forex aktuell verfolgen, sind die neuesten Zahlen ein wichtiger Faktor für die kurzfristige USDCAD Prognose. Am 13.03.2026 wurde ein deutlicher Rückgang der Beschäftigung gemeldet. Die Employment Change lag bei -83,9 Tsd., während der Markt lediglich +10,3 Tsd. erwartet hatte. Im Vormonat lag der Wert bereits bei -24,8 Tsd.. Gleichzeitig stieg die Teilzeitbeschäftigung um 24,5 Tsd., nachdem sie zuvor noch um -69,7 Tsd. gefallen war. Die Partizipationsrate sank auf 64,9 % (zuvor 65 %). Auch die Arbeitslosenquote verschlechterte sich und stieg auf 6,7 %, während Ökonomen lediglich 6,6 % erwartet hatten. Im Januar lag sie noch bei 6,5 %. Schwacher Arbeitsmarkt belastet CAD – USDCAD Prognose bleibt bullish Die Daten zeigen weiterhin strukturelle Schwächen im kanadischen Arbeitsmarkt. Bereits seit einiger Zeit sind starke und teilweise unregelmäßige Verschiebungen zwischen Vollzeit- und Teilzeitstellen zu beobachten. Diese Entwicklung deutet auf einen unsicheren und fragilen Arbeitsmarkt hin. Besonders kritisch ist die Kombination aus: steigender Arbeitslosigkeit

sinkender Partizipationsrate

schwacher Gesamtbeschäftigung Dieses Gesamtbild spricht kurzfristig für eine schwächere wirtschaftliche Dynamik in Kanada. Forex aktuell: US-Dollar steigt gegenüber dem Kanadischen Dollar Im Forex aktuell Markt führte die Veröffentlichung der Daten zu einem deutlichen Anstieg des US-Dollars gegenüber dem Kanadischen Dollar. Trotz ebenfalls schwacher US-BIP-Daten konnte der USD gegenüber dem CAD deutlich zulegen. Für die USDCAD Prognose bedeutet dies kurzfristig weiterhin Aufwärtsdruck auf das Währungspaar, da schwache kanadische Fundamentaldaten den CAD belasten. USDCAD Prognose im 5M Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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