Das Stundenchart kann weiterhin bullisch interpretiert werden - unsere Gesamteinschätzung im Stundenchart hat sich nicht geändert. Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts an das Allzeithoch gehen. Über dieser Marke könnte der Index unsere übergeordneten Anlaufziele bei 24.380/95 Punkten bzw. bei 24.505/20 Punkten erreichen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 16.09.2025

Der Nasdaq eröffnete gestern bei 24.139 Punkten. Zu Wochenbeginn kam es zunächst zu leichten Rücksetzern, die jedoch im Verlauf des Vormittags wieder kompensiert wurden. Bis zum Nachmittag konnte sich der Index bis knapp an die Marke von 24.200 Punkten heranschieben. Mit Beginn des offiziellen Handels setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Nasdaq auf ein neues Allzeithoch führte. Am Abend lief die Bewegung aus.

Im Frühhandel schob sich der Nasdaq bereits über die Marke von 24.300 Punkten.

Tagesdaten im Überblick (15.09.2025)

Tageshoch: 24.314 Punkte

Tagestief: 24.075 Punkte

Tagesschluss: 24.310 Punkte

Range: 239 Punkte

Nasdaq Analyse – 1h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte am Montag über der SMA20 (24.280 Punkte). Nach einem kurzen Rücksetzer stabilisierte er sich und lief erneut dynamisch nach oben. Das Chartbild bleibt bullisch, solange der Index per Stundenschluss oberhalb der SMA20 notiert. Mögliche Kursziele liegen bei 24.380/95 und 24.505/20 Punkten.

Ein Rücksetzer unter die SMA20 könnte zunächst an der SMA50 (24.160 Punkte) Unterstützung finden. Erst ein nachhaltiger Bruch unter diese Marke würde das Chartbild eintrüben.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild / Prognose: bullisch

Nasdaq Analyse – 4h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h Chart zeigt sich ein bullisches Setup. Der Index hat sich klar über der SMA200 (23.622 Punkte) und der SMA50 (23.912 Punkte) etabliert. Rücksetzer fanden zuletzt im Bereich der SMA20 (24.118 Punkte) Halt. Solange der Nasdaq darüber bleibt, sind weitere Hochs denkbar.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild / Prognose: bullisch

Ausblick & Nasdaq Prognose für den 16.09.2025

Der Nasdaq notiert am Dienstagmorgen bei 24.354 Punkten – rund 215 Punkte höher als am Vortag.

Long-Szenario:

Kann sich der Index über 24.354 Punkten behaupten, liegen die nächsten Ziele bei 24.377/79, 24.394/96, 24.411/14, bis hin zu 24.682/84 Punkten.

Short-Szenario:

Fällt der Nasdaq unter 24.354 Punkte, könnten Korrekturen in Richtung 24.336/34, 24.315/13 und weiter bis 23.875/73 Punkten erfolgen.

Wichtige Unterstützungen & Widerstände

Widerstände: 24.418 | 24.628 | 24.915

Unterstützungen: 24.280 | 24.160/18 | 24.035 | 23.622

Wahrscheinlichkeiten für den Handelstag

Bullisches Szenario: 65 %

Bärisches Szenario: 35 %

Wir rechnen auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.443 / 24.570 Punkten auf der Oberseite und 24.277 / 24.213 Punkten auf der Unterseite.

FAQ – Nasdaq Prognose & Analyse (16.09.2025)

❓ Wie lautet die Nasdaq Prognose für den 16.09.2025?

Die Nasdaq Prognose für den 16.09.2025 ist bullisch. Solange der Index über der Marke von 24.354 Punkten notiert, könnten Kursziele zwischen 24.377 und 24.682 Punkten erreicht werden.

❓ Ist die Nasdaq Analyse aktuell bullisch oder bärisch?

Die Nasdaq Analyse zeigt sowohl im 1h-Chart als auch im 4h-Chart ein bullisches Bild. Unterstützungen liegen bei 24.280 und 24.160 Punkten, während die Widerstände bei 24.418 und 24.628 Punkten zu finden sind.

❓ Welche Unterstützungen und Widerstände sind im Nasdaq wichtig?

Wichtige Unterstützungen: 24.280 | 24.160 | 24.035 | 23.622 Punkte

Wichtige Widerstände: 24.418 | 24.628 | 24.915 Punkte

❓ Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario im Nasdaq?

Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 65 %, während ein bärisches Szenario aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 35 % hat.

❓ Wo liegt die erwartete Tagesrange für den Nasdaq am 16.09.2025?

Die erwartete Tagesrange für den Nasdaq am 16.09.2025 liegt zwischen 24.443 / 24.570 Punkten auf der Oberseite und 24.277 / 24.213 Punkten auf der Unterseite.