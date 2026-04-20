US Börsenstart: US Börse fällt wegen Nahost-Eskalation

Das Wichtigste in Kürze Börse USA startet mit deutlichen Verlusten

startet mit deutlichen Verlusten Ölpreise steigen stark durch geopolitische Risiken

steigen stark durch geopolitische Risiken Energieaktien profitieren, Travel-Sektor unter Druck

Börse USA: US Börse unter Druck wegen Nahost-Eskalation 📉 Die Börse USA startet schwach in den Handelstag. Nach den jüngsten Rekordständen geraten die US-Indizes deutlich unter Druck. Die US Börse reagiert damit auf eine erneute Eskalation im Nahen Osten, die die Risikobereitschaft der Anleger spürbar reduziert und eine neue Unsicherheitsprämie in die Märkte bringt. Börse USA & US Börse – Key Takeaways ⚡ Börse USA startet mit deutlichen Verlusten

Ölpreise steigen stark durch geopolitische Risiken

Energieaktien profitieren, Travel-Sektor unter Druck US Börse: Indizes geben nach Rekordrally nach 📊 Die US Börse zeigt zum Handelsstart klare Verluste: Dow Jones Futures fallen um rund 0,9 %

S&P 500 verliert etwa 0,8 %

Nasdaq 100 ebenfalls rund 0,8 % im Minus

Russell 2000 zeigt ähnliche Schwäche Die Börse USA befindet sich damit in einer Korrekturphase, nachdem die Märkte zuvor neue Höchststände erreicht hatten. Börse USA: Geopolitik als zentraler Belastungsfaktor 🌍 Die Börse USA wird aktuell stark von politischen Ereignissen beeinflusst. Die erneute Blockade der Straße von Hormus durch den Iran sowie militärische Zwischenfälle haben die Lage deutlich verschärft. Für die US Börse bedeutet das: Steigende Unsicherheit

Höhere Energiepreise

Wachsende Inflationssorgen Diese Faktoren sorgen für eine sinkende Risikobereitschaft bei Investoren. US Börse: Ölpreise treiben Sektorrotation Ein zentraler Effekt auf die Börse USA ist der starke Anstieg der Ölpreise. WTI und Brent legen zeitweise um 6–7 % zu. Die US Börse zeigt dadurch eine klare Sektorrotation: Gewinner: Energieunternehmen wie Exxon , Chevron , ConocoPhillips

Verlierer: Airlines, Tourismus und zyklische Branchen Diese Entwicklung verdeutlicht die direkte Abhängigkeit der Börse USA von Rohstoffpreisen. Börse USA: Einzelaktien mit hoher Volatilität 🚀 Auch auf Unternehmensebene zeigt die US Börse starke Bewegungen: Marvell Technology steigt deutlich durch KI-Fantasie

TopBuild explodiert nach Übernahmeangebot

AST SpaceMobile bricht nach Fehlstart ein

American Airlines unter Druck durch steigende Treibstoffkosten Die Börse USA bleibt damit stark von Einzelmeldungen geprägt. US Börse: Blick auf kommende Daten und Events Die US Börse richtet den Blick bereits auf kommende Ereignisse: US-Einzelhandelsdaten

Anhörung zur Fed-Führung

Laufende Berichtssaison Diese Faktoren könnten die Richtung der Börse USA in den kommenden Tagen maßgeblich bestimmen. Fazit: Börse USA unter Druck – Unsicherheit dominiert Die Börse USA zeigt aktuell eine klare Schwächephase. Die US Börse wird von geopolitischen Risiken und steigenden Ölpreisen belastet, während Investoren vorsichtiger agieren. Kurzfristig dürfte die Entwicklung stark von der Lage im Nahen Osten abhängen. Eine Entspannung könnte die Märkte stabilisieren, während weitere Eskalationen zusätzlichen Druck auf die Börse USA ausüben würden. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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