DAX Prognose für Dienstag (17.02.2026) – DAX Aktuell mit Chartanalyse & Kursmarken

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.956 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert, das nachfolgend abverkauft worden ist. Es ging zunächst zurück an die 24.920 Punkte-Marke. Hier gelang dem DAX zunächst eine Stabilisierung, aber keine wirkliche Erholung. Am Nachmittag setzten sich die Abgaben fort. Der Index setzte im Zuge dessen unter die 24.800 Punkte-Marke zurück, konnte sich bis zum Xetra Schluss wieder über diese Marke schieben. Zu Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer sehr engen Box seitwärts. Der Index ging bei 24.832 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX Aktuell klar schwächer: Der Index rutschte unter wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20/SMA200) und das kurzfristige Chartbild hat sich deutlich eingetrübt.

Bärische DAX Prognose dominiert: Solange der DAX unter der SMA50 bleibt, sind weitere Rücksetzer wahrscheinlicher. Mögliche Abwärtsziele liegen bei 24.595/24.580 und darunter bei 24.395/24.375 Punkten .

Entscheidungszone bei 24.726 Punkten: Hält diese Marke, sind Erholungen bis 24.905/24.956 möglich. Fällt sie, steigt das Risiko eines Abverkaufs Richtung 24.616 bis 24.594 Punkte.

DAX Aktuell – Rückblick auf den Handelstag vom 16.02.2026

Der DAX ist am Montagmorgen bei 24.956 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Direkt mit Eröffnung des Xetra-Handels markierte der Index sein Tageshoch, bevor eine deutliche Abwärtsbewegung einsetzte. Im Verlauf des Vormittags rutschte der DAX zunächst bis in den Bereich um 24.920 Punkte, konnte sich dort jedoch nur kurz stabilisieren.

Eine nachhaltige Erholung blieb aus. Am Nachmittag verstärkte sich der Verkaufsdruck und der DAX fiel unter die Marke von 24.800 Punkten, konnte sich jedoch bis zum Xetra-Schluss wieder leicht darüber schieben. Damit wurde zum Wochenbeginn ein spürbarer Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich bewegte sich der Index in einer engen Seitwärtsrange und beendete den Handelstag bei 24.832 Punkten.

Zum Xetra-Schluss am 16.02.2026 notierten 22 Aktien im Plus, während 18 Werte im Minus schlossen. Angeführt wurde die Gewinnerliste von der Deutschen Telekom (+2,80 %), gefolgt von Airbus (+2,31 %) und Heidelberg Materials (+2,19 %). Das Schlusslicht bildete Siemens (-6,24 %). Ebenfalls schwächer zeigten sich SAP (-2,28 %) und Brenntag (-2,11 %).

DAX Aktuell – Tagesdaten im Überblick

Kennzahl 16.02.2026 13.02.2026 Tageshoch 25.025 24.988 Tagestief 24.794 24.755 Xetra Schluss 24.801 24.915 Tagesschluss 24.832 24.907 Range (Punkte)* 231 233

Betrachtungszeitraum: 08:00 bis 22:00 Uhr

DAX Prognose – Chartcheck im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der DAX zu Handelsbeginn im Bereich der SMA50 (aktuell 24.877 Punkte). Zwar gelang zunächst ein kurzfristiger Anstieg über diese Durchschnittslinie, allerdings fehlte die Anschlussdynamik. Der Index rutschte erneut darunter zurück.

Die SMA20 (aktuell 24.823 Punkte) konnte den DAX zunächst stabilisieren, wurde im weiteren Verlauf jedoch aufgegeben. Am Nachmittag fiel der Index zudem unter die SMA200 (aktuell 24.838 Punkte) zurück.

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt. Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA200 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich die Schwäche fortsetzt. Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen bei:

24.595/80 Punkten

anschließend 24.395/75 Punkten

Sollten sich heute Erholungen einstellen, könnte die SMA200 als erste relevante Hürde fungieren. Darüber liegen aktuell zusätzlich die SMA20 und SMA50, die zuletzt mehrfach als Widerstand agierten. Eine bullische Aufhellung würde erst entstehen, wenn sich der DAX per Stundenschluss nachhaltig über der SMA50 etablieren kann.

Einschätzung 1h-Chart: bärisch

YouTube Trading Videos

DAX Prognose – Chartanalyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der DAX zuletzt zunächst über die SMA200 (aktuell 24.905 Punkte) schieben und von dort aus ansteigen. Nach einer längeren Konsolidierung folgte jedoch erneut Schwäche. Der Index lief zurück an die SMA200, die zunächst als Support hielt.

Der DAX hatte Schwierigkeiten, sich von der SMA20 (aktuell 24.910 Punkte) nach oben abzusetzen. Zwar folgte ein Aufwärtsimpuls, dieser war jedoch nicht stabil. Der anschließende Rücksetzer führte unter die SMA20. Die SMA200 und auch die SMA50 (aktuell 24.851 Punkte) konnten die Bewegung zunächst auffangen, wurden jedoch im weiteren Verlauf zunehmend belastet.

Damit hat sich auch das übergeordnete Bild eingetrübt. Solange der DAX unter der SMA50 notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben erhöht.

Erholungen könnten heute zunächst bis zur SMA50 führen. Allerdings müsste der Index im Anschluss auch wieder über die SMA200 und SMA20 steigen, die aktuell nahezu auf einem Niveau verlaufen. Für eine Trendwende wären daher Momentum und Dynamik notwendig.

Sollte der DAX dieses bullische Szenario umsetzen können, wären folgende Ziele erreichbar:

25.010/25 Punkte

anschließend 25.185/205 Punkte

Einschätzung 4h-Chart: bärisch

DAX Aktuell – Ausblick für Dienstag, den 17.02.2026

Der DAX ist heute Morgen bei 24.726 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index:

230 Punkte tiefer als die erste Vorbörse-Notierung vom Vortag

106 Punkte unter dem Tagesschluss von gestern Abend

DAX Prognose: Long-Setup (bullisches Szenario)

Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX oberhalb der 24.726 Punkte zu stabilisieren. Gelingt dies, ergeben sich folgende potenzielle Anlaufziele auf der Oberseite:

24.755/57 – 24.774/76 – 24.794/96 – 24.810/12 – 24.829/31 – 24.854/56 – 24.875/77 – 24.893/95 – 24.911/13 – 24.930/32 – 24.956/58

Oberhalb von 24.956/58 Punkten liegen weitere Widerstände bei:

24.979/81 – 25.003/05 – 25.026/28 – 25.057/59 – 25.081/83 – 25.101/03 – 25.118/20 – 25.137/39 – 25.160/62 – 25.184/86 – 25.210/12 – 25.237/39 – 25.259/61 – 25.288/90 – 25.313/15 – 25.340/42

DAX Prognose: Short-Setup (bärisches Szenario)

Kann sich der DAX nicht über 24.726 Punkten halten, erhalten die Bären die Chance, den Index weiter nach unten zu drücken. Mögliche Anlaufziele wären:

24.718/16 – 24.699/97 – 24.679/77 – 24.656/54 – 24.633/36 – 24.616/14

Unterhalb von 24.616/14 Punkten wären weitere Abwärtsziele:

24.594/92 – 24.575/73 – 24.550/48 – 24.529/27 – 24.508/06 – 24.485/83 – 24.462/60 – 24.443/41 – 24.428/26 – 24.405/03 – 24.383/81 – 24.366/64 – 24.343/41 – 24.319/17 – 24.299/97 – 24.280/78 – 24.265/63 – 24.244/42

DAX Widerstände (DAX Aktuell)

24.746/91

24.822/29/38/51/77/80

24.905/08/45/63/88

25.023/66/99

25.137/70

DAX Unterstützungen (DAX Aktuell)

24.718

24.657/17

24.581/21

24.469

24.306

24.288/11

24.148/18

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden Charts der XStation5. Marken in Fett sind Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen.

DAX Prognose – Markterwartung und Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags und ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu interpretieren.

Die von uns erwartete Tagesrange liegt heute zwischen:

24.812 / 24.932 bis 24.594 / 24.403 Punkten

Stimmung der internationalen Anleger – Fear & Greed Index

Der Fear-&-Greed-Index, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt, notierte am letzten Handelstag bei 36 Punkten und befindet sich damit im Bereich „Fear“. Vor einer Woche lag der Wert bei 43 Punkten (ebenfalls „Fear“). Vor einem Monat lag der Index bei 59 Punkten und damit im Bereich „Greed“. Vor einem Jahr notierte der Index bei 46 Punkten und damit im neutralen Bereich.

Der Fear-&-Greed-Indikator setzt sich aus sieben Einzelindikatoren zusammen, darunter Marktvolatilität, Put/Call-Verhältnis, Aktienkursbreite sowie die Entwicklung von Junk Bonds.

Ein mittlerer Wert von 50 Punkten steht für neutrale Stimmung. Werte über 50 gelten als bullish („Greed“), Werte unter 50 als bearish („Fear“). Extreme Ausschläge über 70 oder unter 30 deuten häufig auf eine kurzfristige Übertreibung hin und können potenzielle Umkehrpunkte signalisieren.

Quelle: CNN Business

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren