Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse heute (19.03.2026) - Ausblick, Marken und Trading-Setups

- Bärisches Gesamtbild trotz Erholungschancen
- Schlüsselmarke bei 24.408 Punkten entscheidet die Richtung
- Wichtige Widerstände begrenzen Aufwärtspotenzial
- Bärisches Gesamtbild trotz Erholungschancen
- Schlüsselmarke bei 24.408 Punkten entscheidet die Richtung
- Wichtige Widerstände begrenzen Aufwärtspotenzial
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.979 Punkten. Der Index lief bis zum Mittag zunächst in einer Box seitwärts, löste diese dann nachfolgend nach Süden auf. Es ging im Handelsverlauf dynamisch und mit Momentum abwärts. Der Nasdaq konnte sich zwar mit Aufnahme des offiziellen Handels zunächst stabilisieren, aber nicht nennenswert erholen. Am Abend haben sich die Verluste ausgeweitet. Der Handelsschluss wurde knapp über dem Tagestief festgestellt.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
⚡ Key Takeaways
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Bärisches Gesamtbild trotz Erholungschancen
Die Nasdaq Analyse zeigt sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Chart ein bärisches Bild. Erholungen sind möglich, bleiben aber anfällig, solange wichtige gleitende Durchschnitte nicht zurückerobert werden.
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Schlüsselmarke bei 24.408 Punkten entscheidet die Richtung
Diese Marke ist zentral für die Nasdaq Prognose: Oberhalb besteht Potenzial für eine technische Gegenbewegung, darunter droht eine Fortsetzung der Abwärtsdynamik.
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Wichtige Widerstände begrenzen Aufwärtspotenzial
Besonders der Bereich um 24.535 sowie 24.659–24.710 Punkte stellt starke Hürden dar. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die Nasdaq Analyse deutlich aufhellen.
Nasdaq Analyse: Rückblick auf den Vortag
Der Nasdaq startete gestern bei 24.979 Punkten in den Handel und bewegte sich zunächst seitwärts in einer engen Range. Im weiteren Verlauf setzte jedoch deutlicher Verkaufsdruck ein. Der Index löste die Seitwärtsphase nach unten auf und fiel dynamisch.
Eine zwischenzeitliche Stabilisierung zum offiziellen Handelsstart blieb ohne nachhaltige Wirkung. Stattdessen weiteten sich die Verluste am Abend weiter aus, sodass der Nasdaq nahe dem Tagestief schloss.
Wichtige Daten des Vortags:
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Tageshoch: 24.993 Punkte
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Tagestief: 24.365 Punkte
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Tagesschluss: 24.405 Punkte
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Handelsspanne: 628 Punkte
Diese Entwicklung bestätigt die aktuell schwache Marktstruktur und bildet die Grundlage für die heutige Nasdaq Prognose.
Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Zeitfenster hat sich das Chartbild klar eingetrübt:
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Der Nasdaq fiel unter die SMA20 (24.536 Punkte)
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Eine Stabilisierung im Bereich der SMA50 / SMA200 (ca. 24.693 Punkte) scheiterte
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Am Abend wurden alle relevanten gleitenden Durchschnitte unterschritten
Interpretation der Nasdaq Analyse:
Das Stundenchart ist aktuell bärisch zu bewerten. Solange der Index unter der SMA20 bleibt, ist mit weiterem Abwärtsdruck zu rechnen.
Mögliche Kursziele auf der Unterseite:
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24.275 – 24.260 Punkte
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Monatstief als nächstes Ziel
Erholungsszenario:
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Rücklauf bis zur SMA20 möglich
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Überwindung der SMA20 könnte Bewegung Richtung SMA50 / SMA200 auslösen
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Nachhaltig bullisch wird das Bild erst oberhalb der SMA200
Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich Schwäche:
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Mehrfaches Scheitern an der SMA200 (24.892 Punkte)
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Rückfall unter SMA20 (24.659 Punkte) und SMA50 (24.710 Punkte)
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Aktuell notiert der Nasdaq unter allen relevanten Durchschnittslinien
Bewertung der Nasdaq Analyse:
Das übergeordnete Chartbild hat sich ebenfalls bärisch entwickelt. Die SMA200 fungiert weiterhin als zentraler Widerstand.
Mögliche Szenarien:
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Unterhalb der SMA20 bleibt der Verkaufsdruck dominant
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Erholungen könnten bis SMA20 oder SMA50 laufen
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Ein Test der SMA200 ist nur bei stärkerem Momentum realistisch
Übergeordnete Nasdaq Prognose: bärisch
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Nasdaq Prognose für den 19.03.2026
Der Nasdaq notiert aktuell bei 24.408 Punkten und damit deutlich unter dem Vortagesniveau.
Long-Szenario
Kann sich der Nasdaq über 24.408 Punkte stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:
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24.427 – 24.429
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24.454 – 24.456
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24.488 – 24.490
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24.524 – 24.526
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24.561 – 24.563
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24.605 – 24.607
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24.645 – 24.647
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24.668 – 24.670
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24.693 – 24.695
Darüber hinaus:
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24.712 – 24.714
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24.755 – 24.757
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24.798 – 24.800
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24.839 – 24.841
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24.880 – 24.882
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24.918 – 24.920
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24.956 – 24.958
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24.993 – 24.995
Short-Szenario
Scheitert der Nasdaq an der 24.408 Punkte-Marke, ergeben sich folgende Abwärtsziele:
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24.399 – 24.397
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24.380 – 24.378
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24.340 – 24.338
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24.299 – 24.297
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24.263 – 24.261
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24.220 – 24.218
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24.180 – 24.178
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24.158 – 24.156
Darunter:
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24.135 – 24.133
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24.095 – 24.093
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24.048 – 24.046
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24.013 – 24.021
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23.988 – 23.986
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23.965 – 23.963
Wichtige Unterstützungen und Widerstände (Nasdaq Analyse)
Widerstände:
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24.535
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24.659 – 24.693
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24.710
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24.891
Unterstützungen:
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24.277
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24.148
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23.979
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23.841
-
23.762
Nasdaq Prognose: Wahrscheinlichkeit und Tagesrange
Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich folgende Einschätzung:
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Bullisches Szenario: 60 %
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Bärisches Szenario: 40 %
Erwartete Tagesrange:
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Oberseite: 24.523 / 24.776 Punkte
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Unterseite: 24.242 / 24.114 Punkte
Fazit der Nasdaq Analyse und Prognose
Die technische Ausgangslage bleibt angespannt. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart dominiert ein bärisches Bild. Kurzfristige Erholungen sind möglich, bleiben jedoch anfällig, solange zentrale Widerstände nicht zurückerobert werden.
Für die heutige Nasdaq Prognose ist insbesondere die Marke von 24.408 Punkten richtungsentscheidend. Ein Bruch nach unten könnte weitere Dynamik auf der Unterseite auslösen, während eine Stabilisierung Chancen auf eine technische Gegenbewegung eröffnet.
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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose?
Die aktuelle Nasdaq Prognose für den 19.03.2026 ist kurzfristig leicht bärisch geprägt. Zwar bestehen Chancen auf eine technische Erholung, jedoch bleibt der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, was weiteren Abwärtsdruck begünstigt.
Wie lautet die wichtigste Marke in der Nasdaq Analyse heute?
Die zentrale Marke liegt bei 24.408 Punkten.
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Oberhalb: Potenzial für Erholung
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Unterhalb: erhöhtes Risiko weiterer Abgaben
Ist die aktuelle Nasdaq Analyse bullisch oder bärisch?
Sowohl im Stundenchart als auch im 4h-Chart ist die Nasdaq Analyse aktuell bärisch. Der Index notiert unter wichtigen Durchschnittslinien wie SMA20, SMA50 und SMA200.
Welche Unterstützungen sind laut Nasdaq Analyse wichtig?
Wichtige Unterstützungen sind:
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24.277 Punkte
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24.148 Punkte
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23.979 Punkte
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23.841 Punkte
Diese Marken sind entscheidend für die kurzfristige Nasdaq Prognose.
Welche Widerstände muss der Nasdaq überwinden?
Relevante Widerstände laut Nasdaq Analyse:
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24.535 Punkte
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24.659 – 24.693 Punkte
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24.710 Punkte
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24.891 Punkte
Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Chartbild verbessern.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse?
Die Nasdaq Prognose sieht aktuell:
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60 % Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse
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40 % Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse
Diese Einschätzung basiert auf dem kurzfristigen Setup.
Welche Rolle spielen gleitende Durchschnitte in der Nasdaq Analyse?
Gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) sind zentrale Indikatoren:
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Unterhalb dieser Linien: bärisches Signal
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Oberhalb: bullische Tendenz
Aktuell liegt der Nasdaq unter allen wichtigen Linien.
Wie sieht die erwartete Tagesrange laut Nasdaq Prognose aus?
Für den heutigen Handelstag wird folgende Range erwartet:
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Oberseite: 24.523 bis 24.776 Punkte
-
Unterseite: 24.242 bis 24.114 Punkte
Was bedeutet die aktuelle Nasdaq Analyse für Trader?
Trader sollten:
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kurzfristige Erholungen vorsichtig handeln
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auf klare Signale an Widerständen achten
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bei Schwäche verstärkt Short-Szenarien berücksichtigen
Die Nasdaq Prognose bleibt abhängig von der Entwicklung rund um die Schlüsselmarke bei 24.408 Punkten.
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