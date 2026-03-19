Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse heute (19.03.2026) - Ausblick, Marken und Trading-Setups

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.979 Punkten. Der Index lief bis zum Mittag zunächst in einer Box seitwärts, löste diese dann nachfolgend nach Süden auf. Es ging im Handelsverlauf dynamisch und mit Momentum abwärts. Der Nasdaq konnte sich zwar mit Aufnahme des offiziellen Handels zunächst stabilisieren, aber nicht nennenswert erholen. Am Abend haben sich die Verluste ausgeweitet. Der Handelsschluss wurde knapp über dem Tagestief festgestellt.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

⚡ Key Takeaways

Bärisches Gesamtbild trotz Erholungschancen

Die Nasdaq Analyse zeigt sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Chart ein bärisches Bild. Erholungen sind möglich, bleiben aber anfällig, solange wichtige gleitende Durchschnitte nicht zurückerobert werden.

Schlüsselmarke bei 24.408 Punkten entscheidet die Richtung

Diese Marke ist zentral für die Nasdaq Prognose: Oberhalb besteht Potenzial für eine technische Gegenbewegung, darunter droht eine Fortsetzung der Abwärtsdynamik.

Wichtige Widerstände begrenzen Aufwärtspotenzial

Besonders der Bereich um 24.535 sowie 24.659–24.710 Punkte stellt starke Hürden dar. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die Nasdaq Analyse deutlich aufhellen.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf den Vortag

Der Nasdaq startete gestern bei 24.979 Punkten in den Handel und bewegte sich zunächst seitwärts in einer engen Range. Im weiteren Verlauf setzte jedoch deutlicher Verkaufsdruck ein. Der Index löste die Seitwärtsphase nach unten auf und fiel dynamisch.

Eine zwischenzeitliche Stabilisierung zum offiziellen Handelsstart blieb ohne nachhaltige Wirkung. Stattdessen weiteten sich die Verluste am Abend weiter aus, sodass der Nasdaq nahe dem Tagestief schloss.

Wichtige Daten des Vortags:

Tageshoch: 24.993 Punkte

Tagestief: 24.365 Punkte

Tagesschluss: 24.405 Punkte

Handelsspanne: 628 Punkte

Diese Entwicklung bestätigt die aktuell schwache Marktstruktur und bildet die Grundlage für die heutige Nasdaq Prognose.

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster hat sich das Chartbild klar eingetrübt:

Der Nasdaq fiel unter die SMA20 (24.536 Punkte)

Eine Stabilisierung im Bereich der SMA50 / SMA200 (ca. 24.693 Punkte) scheiterte

Am Abend wurden alle relevanten gleitenden Durchschnitte unterschritten

Interpretation der Nasdaq Analyse:

Das Stundenchart ist aktuell bärisch zu bewerten. Solange der Index unter der SMA20 bleibt, ist mit weiterem Abwärtsdruck zu rechnen.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite:

24.275 – 24.260 Punkte

Monatstief als nächstes Ziel

Erholungsszenario:

Rücklauf bis zur SMA20 möglich

Überwindung der SMA20 könnte Bewegung Richtung SMA50 / SMA200 auslösen

Nachhaltig bullisch wird das Bild erst oberhalb der SMA200

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich Schwäche:

Mehrfaches Scheitern an der SMA200 (24.892 Punkte)

Rückfall unter SMA20 (24.659 Punkte) und SMA50 (24.710 Punkte)

Aktuell notiert der Nasdaq unter allen relevanten Durchschnittslinien

Bewertung der Nasdaq Analyse:

Das übergeordnete Chartbild hat sich ebenfalls bärisch entwickelt. Die SMA200 fungiert weiterhin als zentraler Widerstand.

Mögliche Szenarien:

Unterhalb der SMA20 bleibt der Verkaufsdruck dominant

Erholungen könnten bis SMA20 oder SMA50 laufen

Ein Test der SMA200 ist nur bei stärkerem Momentum realistisch

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bärisch

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Nasdaq Prognose für den 19.03.2026

Der Nasdaq notiert aktuell bei 24.408 Punkten und damit deutlich unter dem Vortagesniveau.

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq über 24.408 Punkte stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:

24.427 – 24.429

24.454 – 24.456

24.488 – 24.490

24.524 – 24.526

24.561 – 24.563

24.605 – 24.607

24.645 – 24.647

24.668 – 24.670

24.693 – 24.695

Darüber hinaus:

24.712 – 24.714

24.755 – 24.757

24.798 – 24.800

24.839 – 24.841

24.880 – 24.882

24.918 – 24.920

24.956 – 24.958

24.993 – 24.995

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der 24.408 Punkte-Marke, ergeben sich folgende Abwärtsziele:

24.399 – 24.397

24.380 – 24.378

24.340 – 24.338

24.299 – 24.297

24.263 – 24.261

24.220 – 24.218

24.180 – 24.178

24.158 – 24.156

Darunter:

24.135 – 24.133

24.095 – 24.093

24.048 – 24.046

24.013 – 24.021

23.988 – 23.986

23.965 – 23.963

Wichtige Unterstützungen und Widerstände (Nasdaq Analyse)

Widerstände:

24.535

24.659 – 24.693

24.710

24.891

Unterstützungen:

24.277

24.148

23.979

23.841

23.762

Nasdaq Prognose: Wahrscheinlichkeit und Tagesrange

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich folgende Einschätzung:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 24.523 / 24.776 Punkte

Unterseite: 24.242 / 24.114 Punkte

Fazit der Nasdaq Analyse und Prognose

Die technische Ausgangslage bleibt angespannt. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart dominiert ein bärisches Bild. Kurzfristige Erholungen sind möglich, bleiben jedoch anfällig, solange zentrale Widerstände nicht zurückerobert werden.

Für die heutige Nasdaq Prognose ist insbesondere die Marke von 24.408 Punkten richtungsentscheidend. Ein Bruch nach unten könnte weitere Dynamik auf der Unterseite auslösen, während eine Stabilisierung Chancen auf eine technische Gegenbewegung eröffnet.

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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die aktuelle Nasdaq Prognose für den 19.03.2026 ist kurzfristig leicht bärisch geprägt. Zwar bestehen Chancen auf eine technische Erholung, jedoch bleibt der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, was weiteren Abwärtsdruck begünstigt.

Wie lautet die wichtigste Marke in der Nasdaq Analyse heute?

Die zentrale Marke liegt bei 24.408 Punkten.

Oberhalb: Potenzial für Erholung

Unterhalb: erhöhtes Risiko weiterer Abgaben

Ist die aktuelle Nasdaq Analyse bullisch oder bärisch?

Sowohl im Stundenchart als auch im 4h-Chart ist die Nasdaq Analyse aktuell bärisch. Der Index notiert unter wichtigen Durchschnittslinien wie SMA20, SMA50 und SMA200.

Welche Unterstützungen sind laut Nasdaq Analyse wichtig?

Wichtige Unterstützungen sind:

24.277 Punkte

24.148 Punkte

23.979 Punkte

23.841 Punkte

Diese Marken sind entscheidend für die kurzfristige Nasdaq Prognose.

Welche Widerstände muss der Nasdaq überwinden?

Relevante Widerstände laut Nasdaq Analyse:

24.535 Punkte

24.659 – 24.693 Punkte

24.710 Punkte

24.891 Punkte

Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Chartbild verbessern.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse?

Die Nasdaq Prognose sieht aktuell:

60 % Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse

40 % Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse

Diese Einschätzung basiert auf dem kurzfristigen Setup.

Welche Rolle spielen gleitende Durchschnitte in der Nasdaq Analyse?

Gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) sind zentrale Indikatoren:

Unterhalb dieser Linien: bärisches Signal

Oberhalb: bullische Tendenz

Aktuell liegt der Nasdaq unter allen wichtigen Linien.

Wie sieht die erwartete Tagesrange laut Nasdaq Prognose aus?

Für den heutigen Handelstag wird folgende Range erwartet:

Oberseite: 24.523 bis 24.776 Punkte

Unterseite: 24.242 bis 24.114 Punkte

Was bedeutet die aktuelle Nasdaq Analyse für Trader?

Trader sollten:

kurzfristige Erholungen vorsichtig handeln

auf klare Signale an Widerständen achten

bei Schwäche verstärkt Short-Szenarien berücksichtigen

Die Nasdaq Prognose bleibt abhängig von der Entwicklung rund um die Schlüsselmarke bei 24.408 Punkten.