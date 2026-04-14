BASF Aktie im Fokus: Analyse, Prognose und Kursziele 2026

Chemiewerte konnten in den vergangenen Wochen trotz geopolitischer Spannungen deutlich zulegen. Auch die BASF Aktie profitiert von Spekulationen auf steigende Preise im Marktumfeld, was die Nachfrage der Anleger erhöht hat.

► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS

⚡ Key Takeaways

Bullisches Chartbild: Die BASF Aktie notiert über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200) und signalisiert kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich um 57–60 EUR.

Die BASF Aktie notiert über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200) und signalisiert kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich um 57–60 EUR. Fundamental attraktiv bewertet: Mit moderatem KGV, solider Eigenkapitalquote und attraktiver Dividendenrendite gilt die BASF Aktie weiterhin als unterbewertet.

Mit moderatem KGV, solider Eigenkapitalquote und attraktiver Dividendenrendite gilt die BASF Aktie weiterhin als unterbewertet. Chancen vs. Risiken: Steigende Preise im Chemiesektor stützen die Entwicklung, jedoch bleibt eine mögliche Nachfrageschwäche durch geopolitische Unsicherheiten ein zentraler Risikofaktor.

Fundamentaldaten der BASF Aktie

Aktueller Preis: 54,69 EUR

54,69 EUR Marktkapitalisierung: 48,44 Mrd. EUR

48,44 Mrd. EUR Umsatz 2025: 59,66 Mrd. EUR

59,66 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025: 45,47 %

45,47 % KGV 2026 (Prognose): 17,70

17,70 4-Wochen-Performance: +17,44 %

+17,44 % Dividendenrendite 2026 (Prognose): 4,11 %

4,11 % Bewertung: stark unterbewertet

stark unterbewertet Branche: Chemie

Marktumfeld und aktuelle Entwicklungen

Die BASF Aktie im Fokus steht aktuell im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Risiken und positiven Preiseffekten. Trotz Unsicherheiten durch den Iran-Konflikt konnten Chemiewerte zulegen.

Anleger setzen auf:

steigende Preise durch geringeres Angebot

nachlassenden Wettbewerbsdruck

Risiken bestehen jedoch weiterhin:

mögliche Nachfrageschwäche bei längerer Konfliktdauer

Preisanstiege könnten Nachfrage dämpfen

Unternehmensseitig hat BASF strategische Anpassungen vorgenommen:

Reduktion der Beteiligung an Harbour Energy von über 41 % auf 35 %

Verkauf von Produktionsanlagen im Industriepark Frankfurt Höchst (Abschluss geplant bis Ende nächsten Jahres)

Chartanalyse: BASF Aktie im Fokus (Tageschart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild bewegte sich die BASF Aktie lange seitwärts. Erst Anfang 2026 nahm das Kaufinteresse wieder deutlich zu.

Wichtige Entwicklungen:

Ausbruch über die 50-EUR-Marke

Rücksetzer und Stabilisierung an der SMA200

erneute Aufwärtsbewegung über 54 EUR

Die Aktie notiert aktuell über:

SMA20: 50,43 EUR

50,43 EUR SMA50: 49,18 EUR

49,18 EUR SMA200: 45,28 EUR

Interpretation:

Das Chartbild ist aktuell bullisch. Solange die BASF Aktie über der SMA20 bleibt, sind weitere Kursanstiege wahrscheinlich.

Mögliche Kursziele:

57,68 EUR

60,62 EUR

Unterstützungen:

SMA20 und SMA50 als kurzfristige Supportzonen

SMA200 als entscheidende mittelfristige Absicherung

Prognose BASF Aktie (12–18 Monate)

Bull-Szenario: 60 %

60 % Bear-Szenario: 40 %

Erwartet wird eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Entwicklung. Kritisch wird das Szenario erst bei einem nachhaltigen Rückfall unter die SMA50.

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Chartanalyse: BASF Aktie im Fokus (4-Stunden-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch kurzfristig zeigt sich ein stabiler Aufwärtstrend:

SMA200 (48,13 EUR) fungiert als starke Unterstützung

Dynamischer Anstieg über SMA20 und SMA50

aktueller Kurs deutlich oberhalb kurzfristiger Durchschnitte

Kurzfristige Einschätzung:

Solange die BASF Aktie über der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Momentum positiv.

Kurzfristige Prognose (3 Monate)

Bull-Szenario: 60 %

60 % Bear-Szenario: 40 %

Eintrübung erst bei einem Bruch der SMA200 im 4h-Chart.

Wichtige Kursmarken der BASF Aktie

Widerstände

54,88 EUR

56,06 EUR

57,68 EUR

62,62 EUR

68,94 EUR

71,80 EUR

72,83 EUR

Unterstützungen

54,53 EUR

52,97 EUR

52,71 EUR

51,47 EUR (Gap)

50,71 EUR

50,43 EUR

49,96 EUR

49,18 EUR

48,85 EUR (Gap)

48,31 EUR

45,28 EUR

Fazit: BASF Aktie im Fokus

Die BASF Aktie zeigt aktuell ein verbessertes charttechnisches Bild und profitiert von positiven Marktannahmen im Chemiesektor. Gleichzeitig bleiben makroökonomische Risiken bestehen. Insgesamt überwiegt derzeit ein moderat bullisches Szenario mit weiterem Aufwärtspotenzial.

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FAQ zur BASF Aktie

Was beeinflusst die BASF Aktie aktuell am stärksten?

Die BASF Aktie wird derzeit vor allem durch Entwicklungen im Chemiesektor, geopolitische Risiken sowie Erwartungen an steigende Preise beeinflusst. Gleichzeitig spielt die globale Nachfrage eine entscheidende Rolle.

Ist die BASF Aktie aktuell unterbewertet?

Auf Basis der vorliegenden Fundamentaldaten gilt die BASF Aktie als unterbewertet. Kennzahlen wie das KGV und die Dividendenrendite sprechen für eine attraktive Bewertung im Branchenvergleich.

Welche Kursziele sind für die BASF Aktie relevant?

Wichtige kurzfristige Kursziele liegen bei etwa 57,68 EUR und 60,62 EUR. Diese Marken ergeben sich aus der aktuellen charttechnischen Struktur.

Wie ist der Trend der BASF Aktie einzuschätzen?

Sowohl im Tageschart als auch im kurzfristigen Zeitfenster zeigt die BASF Aktie ein bullisches Bild, solange sie über den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert.

Welche Risiken bestehen für die BASF Aktie?

Zu den größten Risiken zählen eine mögliche Nachfrageschwäche, steigende Rohstoffkosten sowie anhaltende geopolitische Unsicherheiten.

Ist die BASF Aktie für Dividendeninvestoren interessant?

Ja, die BASF Aktie bietet eine vergleichsweise attraktive Dividendenrendite und ist daher besonders für einkommensorientierte Anleger interessant.