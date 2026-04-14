BASF Aktie im Fokus: Analyse, Prognose und Kursziele 2026

- Bullisches Chartbild
- Fundamental attraktiv bewertet
- Chancen vs. Risiken
- Bullisches Chartbild
- Fundamental attraktiv bewertet
- Chancen vs. Risiken
Chemiewerte konnten in den vergangenen Wochen trotz geopolitischer Spannungen deutlich zulegen. Auch die BASF Aktie profitiert von Spekulationen auf steigende Preise im Marktumfeld, was die Nachfrage der Anleger erhöht hat.
► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS
⚡ Key Takeaways
- Bullisches Chartbild: Die BASF Aktie notiert über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200) und signalisiert kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich um 57–60 EUR.
- Fundamental attraktiv bewertet: Mit moderatem KGV, solider Eigenkapitalquote und attraktiver Dividendenrendite gilt die BASF Aktie weiterhin als unterbewertet.
- Chancen vs. Risiken: Steigende Preise im Chemiesektor stützen die Entwicklung, jedoch bleibt eine mögliche Nachfrageschwäche durch geopolitische Unsicherheiten ein zentraler Risikofaktor.
Fundamentaldaten der BASF Aktie
- Aktueller Preis: 54,69 EUR
- Marktkapitalisierung: 48,44 Mrd. EUR
- Umsatz 2025: 59,66 Mrd. EUR
- Eigenkapitalquote 2025: 45,47 %
- KGV 2026 (Prognose): 17,70
- 4-Wochen-Performance: +17,44 %
- Dividendenrendite 2026 (Prognose): 4,11 %
- Bewertung: stark unterbewertet
- Branche: Chemie
Marktumfeld und aktuelle Entwicklungen
Die BASF Aktie im Fokus steht aktuell im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Risiken und positiven Preiseffekten. Trotz Unsicherheiten durch den Iran-Konflikt konnten Chemiewerte zulegen.
Anleger setzen auf:
- steigende Preise durch geringeres Angebot
- nachlassenden Wettbewerbsdruck
Risiken bestehen jedoch weiterhin:
- mögliche Nachfrageschwäche bei längerer Konfliktdauer
- Preisanstiege könnten Nachfrage dämpfen
Unternehmensseitig hat BASF strategische Anpassungen vorgenommen:
- Reduktion der Beteiligung an Harbour Energy von über 41 % auf 35 %
- Verkauf von Produktionsanlagen im Industriepark Frankfurt Höchst (Abschluss geplant bis Ende nächsten Jahres)
Chartanalyse: BASF Aktie im Fokus (Tageschart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Bild bewegte sich die BASF Aktie lange seitwärts. Erst Anfang 2026 nahm das Kaufinteresse wieder deutlich zu.
Wichtige Entwicklungen:
- Ausbruch über die 50-EUR-Marke
- Rücksetzer und Stabilisierung an der SMA200
- erneute Aufwärtsbewegung über 54 EUR
Die Aktie notiert aktuell über:
- SMA20: 50,43 EUR
- SMA50: 49,18 EUR
- SMA200: 45,28 EUR
Interpretation:
Das Chartbild ist aktuell bullisch. Solange die BASF Aktie über der SMA20 bleibt, sind weitere Kursanstiege wahrscheinlich.
Mögliche Kursziele:
- 57,68 EUR
- 60,62 EUR
Unterstützungen:
- SMA20 und SMA50 als kurzfristige Supportzonen
- SMA200 als entscheidende mittelfristige Absicherung
Prognose BASF Aktie (12–18 Monate)
- Bull-Szenario: 60 %
- Bear-Szenario: 40 %
Erwartet wird eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Entwicklung. Kritisch wird das Szenario erst bei einem nachhaltigen Rückfall unter die SMA50.
YouTube Trading Videos
Chartanalyse: BASF Aktie im Fokus (4-Stunden-Chart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch kurzfristig zeigt sich ein stabiler Aufwärtstrend:
- SMA200 (48,13 EUR) fungiert als starke Unterstützung
- Dynamischer Anstieg über SMA20 und SMA50
- aktueller Kurs deutlich oberhalb kurzfristiger Durchschnitte
Kurzfristige Einschätzung:
Solange die BASF Aktie über der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Momentum positiv.
Kurzfristige Prognose (3 Monate)
- Bull-Szenario: 60 %
- Bear-Szenario: 40 %
Eintrübung erst bei einem Bruch der SMA200 im 4h-Chart.
Wichtige Kursmarken der BASF Aktie
Widerstände
- 54,88 EUR
- 56,06 EUR
- 57,68 EUR
- 62,62 EUR
- 68,94 EUR
- 71,80 EUR
- 72,83 EUR
Unterstützungen
- 54,53 EUR
- 52,97 EUR
- 52,71 EUR
- 51,47 EUR (Gap)
- 50,71 EUR
- 50,43 EUR
- 49,96 EUR
- 49,18 EUR
- 48,85 EUR (Gap)
- 48,31 EUR
- 45,28 EUR
Fazit: BASF Aktie im Fokus
Die BASF Aktie zeigt aktuell ein verbessertes charttechnisches Bild und profitiert von positiven Marktannahmen im Chemiesektor. Gleichzeitig bleiben makroökonomische Risiken bestehen. Insgesamt überwiegt derzeit ein moderat bullisches Szenario mit weiterem Aufwärtspotenzial.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
FAQ zur BASF Aktie
Was beeinflusst die BASF Aktie aktuell am stärksten?
Die BASF Aktie wird derzeit vor allem durch Entwicklungen im Chemiesektor, geopolitische Risiken sowie Erwartungen an steigende Preise beeinflusst. Gleichzeitig spielt die globale Nachfrage eine entscheidende Rolle.
Ist die BASF Aktie aktuell unterbewertet?
Auf Basis der vorliegenden Fundamentaldaten gilt die BASF Aktie als unterbewertet. Kennzahlen wie das KGV und die Dividendenrendite sprechen für eine attraktive Bewertung im Branchenvergleich.
Welche Kursziele sind für die BASF Aktie relevant?
Wichtige kurzfristige Kursziele liegen bei etwa 57,68 EUR und 60,62 EUR. Diese Marken ergeben sich aus der aktuellen charttechnischen Struktur.
Wie ist der Trend der BASF Aktie einzuschätzen?
Sowohl im Tageschart als auch im kurzfristigen Zeitfenster zeigt die BASF Aktie ein bullisches Bild, solange sie über den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert.
Welche Risiken bestehen für die BASF Aktie?
Zu den größten Risiken zählen eine mögliche Nachfrageschwäche, steigende Rohstoffkosten sowie anhaltende geopolitische Unsicherheiten.
Ist die BASF Aktie für Dividendeninvestoren interessant?
Ja, die BASF Aktie bietet eine vergleichsweise attraktive Dividendenrendite und ist daher besonders für einkommensorientierte Anleger interessant.
US Börsenstart: US Börse profitiert von sinkenden Risiken
Novo Nordisk gibt strategische Partnerschaft mit OpenAI bekannt🧬🤖
Wells Fargo, 1. Quartal 2026: Das Gewinnwachstum täuscht über die Verschlechterung der Ertragsqualität hinweg
Ergebnisse von JP Morgan: Gut, aber es hätte besser sein können
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.