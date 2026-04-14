TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURUSD (14.04.26)

Das Wichtigste in Kürze EUR/USD stark gestiegen

Überkauftes Niveau

Trading Idee

Im Forex Trading entstehen besonders spannende Setups, wenn technische Übertreibungen auf fundamentale Unsicherheiten treffen. Genau dieses Szenario zeigt sich aktuell beim Währungspaar EUR/USD. Trotz eines starken Anstiegs und eines kurzfristigen Aufwärtstrends mehren sich die Anzeichen, dass die Bewegung überdehnt ist. Gleichzeitig sprechen makroökonomische Faktoren eher für einen stärkeren US-Dollar. Diese Kombination liefert eine interessante Trading Idee im Forex Trading – mit Fokus auf eine mögliche Korrekturbewegung. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD ⚡ Key Takeaways 📈 EUR/USD stark gestiegen: Kurs bei rund 1,18 nach steiler Rally.

📊 Überkauftes Niveau: RSI über 65 signalisiert mögliche Korrektur.

🎯 Trading Idee: Short-Setup mit Ziel bei 1,16646. 📊 Technische Analyse: Überkauftes Setup im EUR/USD Die aktuelle Chartstruktur liefert eine klare Trading Idee im Forex Trading: 📈 Durchbruch über EMA100 und EMA200

📊 RSI (täglich) über 65 , kurzfristig sogar über 79

📉 Kurs nahe 61,8 %-Fibonacci-Retracement Diese Kombination deutet auf ein überkauftes Marktumfeld hin und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur. 🌍 Fundamentale Faktoren im Forex Trading Auch die makroökonomische Lage spricht für Vorsicht: 👉 Wichtige Einflussfaktoren: 🏦 Fed bleibt restriktiv (Inflationsdruck steigt)

🛢️ Energiepreise belasten Europa stärker

🌍 Unsicherheit im Nahen Osten bleibt hoch Diese Faktoren könnten den US-Dollar stärken und den EUR/USD belasten. 📉 Forex Trading Setup: Short im EUR/USD Auf Basis der aktuellen Marktlage ergibt sich folgende, mögliche Trading Idee: 📍 Position: Short EUR/USD zum Marktpreis 🎯 Möglicher Take Profit: 1,16646 🛑 Möglicher Stop Loss: 1,18881 Dieses Setup basiert auf einer technischen Korrektur nach einer überdehnten Aufwärtsbewegung. ⚠️ Risiken für die Trading Idee Auch im Forex Trading gibt es Risiken: 🤝 schnelle Entspannung geopolitischer Spannungen

📈 weitere Dollar-Schwäche

📊 anhaltender Aufwärtstrend im EUR/USD Ein konsequentes Risikomanagement bleibt daher entscheidend. 🧾 Fazit: Korrektur-Chance im Forex Trading Die aktuelle Marktlage liefert eine spannende Trading Idee im Forex Trading im EUR/USD. Die Kombination aus überkauftem Niveau und fundamentalen Risiken spricht für eine mögliche Korrekturbewegung. Solange der Kurs nahe wichtiger Widerstände bleibt, könnte ein Rücksetzer in Richtung 1,16646 realistisch sein. EURUSD Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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