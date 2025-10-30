Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 30.10.25 – Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq 100 konnte sich zur Wochenmitte nach einem volatilen Handelstag über der Marke von 26.000 Punkten behaupten. Trotz kurzfristiger Rücksetzer bleibt das übergeordnete Bild weiterhin bullisch, auch wenn die Dynamik etwas nachlässt. Anleger fragen sich nun: Wie lautet die Nasdaq 100 Prognose aktuell – und wohin könnte der Tech-Index als Nächstes tendieren?

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

📊 Nasdaq 100 pendelt in enger Handelsspanne Der Index bewegte sich am Mittwoch zwischen 26.048 und 26.375 Punkten und beendete den Handel nur leicht im Minus.

Intraday blieb die Volatilität erhöht, doch die Käufer konnten die wichtigen Unterstützungszonen im Bereich von 26.050 Punkten verteidigen.

Der Markt bleibt damit kurzfristig stabil, auch wenn eine nachhaltige Trendfortsetzung noch aussteht. 📈 Technische Marken und Chartanalyse im Fokus Widerstände: 26.264, 26.418, 26.659, 26.835/85, 26.977 Punkte

Unterstützungen: 26.180, 26.099, 25.948, 25.888, 25.735/11 Punkte

Gelingt dem Index der Anstieg über die SMA20 (26.264 Punkte), könnte der Weg frei werden zu neuen Allzeithochs über 26.400 Punkten. Bleibt der Ausbruch jedoch aus, droht ein Rücksetzer bis 25.950 Punkte. 🧭 Prognose bleibt bullisch – mit leichtem Momentumverlust Das kurzfristige Chartbild zeigt sich bullisch bis neutral .

Auf Basis der technischen Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 55 % , während die Bären mit 45 % leicht im Nachteil sind.

Die heutige Tagesrange wird zwischen 26.446 Punkten auf der Oberseite und 26.028 Punkten auf der Unterseite erwartet.

🧩 Nasdaq 100 Aktuell: Technische Einschätzung im Überblick

Zeitebene Trend Einschätzung Schlüsselmarken 1h-Chart Neutral / leicht bullisch Stabilisierung über SMA50 26.180 / 26.264 4h-Chart Bullisch Aufwärtstrend intakt 26.400 als Zielmarke Tageschart Positiv Übergeordneter Trend stabil 25.950 als Support

Der Nasdaq 100 bleibt übergeordnet im Aufwärtstrend. Solange sich der Index über 26.000 Punkten hält, ist das bullische Szenario intakt. Erst ein Bruch unter 25.950 Punkte würde das Chartbild eintrüben und eine Korrektur in Richtung 25.700 Punkte einleiten.

📊Kurzfristige Nasdaq 100 Analyse (1h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🧠 Fazit: Nasdaq 100 Prognose – Stabil, aber Momentum lässt nach

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig positiv: Der Tech-Index konsolidiert nach der jüngsten Rallye auf hohem Niveau. Anleger sollten die Marke von 26.264 Punkten im Blick behalten – sie ist derzeit der entscheidende Wendepunkt für die weitere Entwicklung.

Solange der Nasdaq 100 aktuell über der SMA20 notiert, sind neue Allzeithochs möglich. Ein Rutsch unter 25.950 Punkte könnte jedoch kurzfristig Gewinnmitnahmen auslösen.

Mittelfristige Nasdaq Analyse (4h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:

Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

❓ FAQ zur Nasdaq Prognose & Analyse

❓ 1. Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig positiv: Der Index konsolidiert über der Marke von 26.000 Punkten und zeigt sich technisch stabil. Solange sich der Kurs über 25.950 Punkten hält, ist der Aufwärtstrend intakt. Ein Anstieg über 26.264 Punkte könnte neue Allzeithochs auslösen.

❓ 2. Wie entwickelt sich der Nasdaq 100 aktuell?

Der Nasdaq 100 aktuell zeigt sich nach einem volatilen Handel stabil. Trotz leichter Rücksetzer konnte der Index seine Unterstützungszonen halten. Die Marktstimmung ist neutral bis leicht bullisch – mit Chancen auf eine weitere Erholung, sofern die 26.000-Punkte-Marke verteidigt wird.

❓ 3. Welche technischen Marken sind für den Nasdaq 100 entscheidend?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 26.180, 26.099 und 25.950 Punkten.

Zentrale Widerstände finden sich bei 26.264, 26.418 und 26.659 Punkten.

Ein nachhaltiger Ausbruch über 26.400 Punkte wäre ein starkes bullisches Signal.

❓ 4. Was beeinflusst die Nasdaq 100 Prognose aktuell am meisten?

Die Nasdaq 100 wird derzeit stark von Zins- und Inflationsdaten aus den USA, der KI-Dynamik bei Tech-Aktien sowie der US-Berichtssaison geprägt. Zudem wirkt sich die Unsicherheit über künftige Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) auf die Marktstimmung aus.

❓ 5. Sollte man jetzt in den Nasdaq 100 investieren?

Der Nasdaq 100 bleibt langfristig attraktiv – vor allem durch die Stärke großer Tech-Unternehmen wie Apple, Microsoft und Nvidia. Kurzfristig kann es zu Schwankungen kommen, doch langfristig bietet der Index solide Wachstumsaussichten. Anleger sollten auf Rücksetzer zum Einstieg achten.