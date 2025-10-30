Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 30.10.25 – Aktuelle Einschätzung

- Nasdaq 100 pendelt in enger Handelsspanne
- Technische Marken und Chartanalyse im Fokus
- Prognose bleibt bullisch – mit leichtem Momentumverlust
Der Nasdaq 100 konnte sich zur Wochenmitte nach einem volatilen Handelstag über der Marke von 26.000 Punkten behaupten. Trotz kurzfristiger Rücksetzer bleibt das übergeordnete Bild weiterhin bullisch, auch wenn die Dynamik etwas nachlässt. Anleger fragen sich nun: Wie lautet die Nasdaq 100 Prognose aktuell – und wohin könnte der Tech-Index als Nächstes tendieren?
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
✅ Drei Key Takeaways
-
📊 Nasdaq 100 pendelt in enger Handelsspanne
-
Der Index bewegte sich am Mittwoch zwischen 26.048 und 26.375 Punkten und beendete den Handel nur leicht im Minus.
-
Intraday blieb die Volatilität erhöht, doch die Käufer konnten die wichtigen Unterstützungszonen im Bereich von 26.050 Punkten verteidigen.
-
Der Markt bleibt damit kurzfristig stabil, auch wenn eine nachhaltige Trendfortsetzung noch aussteht.
-
-
📈 Technische Marken und Chartanalyse im Fokus
-
Widerstände: 26.264, 26.418, 26.659, 26.835/85, 26.977 Punkte
-
Unterstützungen: 26.180, 26.099, 25.948, 25.888, 25.735/11 Punkte
-
Gelingt dem Index der Anstieg über die SMA20 (26.264 Punkte), könnte der Weg frei werden zu neuen Allzeithochs über 26.400 Punkten. Bleibt der Ausbruch jedoch aus, droht ein Rücksetzer bis 25.950 Punkte.
-
-
🧭 Prognose bleibt bullisch – mit leichtem Momentumverlust
-
Das kurzfristige Chartbild zeigt sich bullisch bis neutral.
-
Auf Basis der technischen Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 55 %, während die Bären mit 45 % leicht im Nachteil sind.
-
Die heutige Tagesrange wird zwischen 26.446 Punkten auf der Oberseite und 26.028 Punkten auf der Unterseite erwartet.
-
🧩 Nasdaq 100 Aktuell: Technische Einschätzung im Überblick
|
Zeitebene
|
Trend
|
Einschätzung
|
Schlüsselmarken
|
1h-Chart
|
Neutral / leicht bullisch
|
Stabilisierung über SMA50
|
26.180 / 26.264
|
4h-Chart
|
Bullisch
|
Aufwärtstrend intakt
|
26.400 als Zielmarke
|
Tageschart
|
Positiv
|
Übergeordneter Trend stabil
|
25.950 als Support
Der Nasdaq 100 bleibt übergeordnet im Aufwärtstrend. Solange sich der Index über 26.000 Punkten hält, ist das bullische Szenario intakt. Erst ein Bruch unter 25.950 Punkte würde das Chartbild eintrüben und eine Korrektur in Richtung 25.700 Punkte einleiten.
📊Kurzfristige Nasdaq 100 Analyse (1h-Chart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🧠 Fazit: Nasdaq 100 Prognose – Stabil, aber Momentum lässt nach
Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig positiv: Der Tech-Index konsolidiert nach der jüngsten Rallye auf hohem Niveau. Anleger sollten die Marke von 26.264 Punkten im Blick behalten – sie ist derzeit der entscheidende Wendepunkt für die weitere Entwicklung.
Solange der Nasdaq 100 aktuell über der SMA20 notiert, sind neue Allzeithochs möglich. Ein Rutsch unter 25.950 Punkte könnte jedoch kurzfristig Gewinnmitnahmen auslösen.
Mittelfristige Nasdaq Analyse (4h-Chart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:
- Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!
- Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten
- Details und Teilnahmebedingungen über den Link
❓ FAQ zur Nasdaq Prognose & Analyse
❓ 1. Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig positiv: Der Index konsolidiert über der Marke von 26.000 Punkten und zeigt sich technisch stabil. Solange sich der Kurs über 25.950 Punkten hält, ist der Aufwärtstrend intakt. Ein Anstieg über 26.264 Punkte könnte neue Allzeithochs auslösen.
❓ 2. Wie entwickelt sich der Nasdaq 100 aktuell?
Der Nasdaq 100 aktuell zeigt sich nach einem volatilen Handel stabil. Trotz leichter Rücksetzer konnte der Index seine Unterstützungszonen halten. Die Marktstimmung ist neutral bis leicht bullisch – mit Chancen auf eine weitere Erholung, sofern die 26.000-Punkte-Marke verteidigt wird.
❓ 3. Welche technischen Marken sind für den Nasdaq 100 entscheidend?
Wichtige Unterstützungen liegen bei 26.180, 26.099 und 25.950 Punkten.
Zentrale Widerstände finden sich bei 26.264, 26.418 und 26.659 Punkten.
Ein nachhaltiger Ausbruch über 26.400 Punkte wäre ein starkes bullisches Signal.
❓ 4. Was beeinflusst die Nasdaq 100 Prognose aktuell am meisten?
Die Nasdaq 100 wird derzeit stark von Zins- und Inflationsdaten aus den USA, der KI-Dynamik bei Tech-Aktien sowie der US-Berichtssaison geprägt. Zudem wirkt sich die Unsicherheit über künftige Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) auf die Marktstimmung aus.
❓ 5. Sollte man jetzt in den Nasdaq 100 investieren?
Der Nasdaq 100 bleibt langfristig attraktiv – vor allem durch die Stärke großer Tech-Unternehmen wie Apple, Microsoft und Nvidia. Kurzfristig kann es zu Schwankungen kommen, doch langfristig bietet der Index solide Wachstumsaussichten. Anleger sollten auf Rücksetzer zum Einstieg achten.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.