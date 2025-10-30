TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURNZD (30.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Bullisches Sentiment dominiert

Klares Long-Signal

Enger Stop-Loss

In der heutigen Trading Idee werfen wir einen Blick auf das Forex-Paar EURNZD, das aktuell ein starkes bullisches Sentiment zeigt.

Nach einer kurzen Abwärtskorrektur hat sich der Kurs an einer wichtigen Unterstützungszone bei 2,0095 stabilisiert. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Käufer wieder die Kontrolle übernehmen – ein klares Signal für einen potenziellen Long-Einstieg im Forex Trading. ► EURNZD WKN: 616991 | ISIN: EU0006169914 | Kürzel: EURNZD 🧠 Drei Key Takeaways 📈 Bullisches Sentiment dominiert: Der EURNZD bleibt über der zentralen Unterstützung bei 2,0095 im Aufwärtstrend – Käufer behalten das Momentum.

🎯 Klares Long-Signal: Einstieg Long zum Marktpreis , mit Kurszielen bei 2,0450 und 2,0588 laut technischer Struktur.

🛡️ Enger Stop-Loss: Absicherung bei 1,9989, falls der Markt das Unterstützungsniveau nachhaltig durchbricht. 💹 EURNZD – Technische Analyse & Trading Idee 📊 Marktsentiment: Bullisch Die aktuelle Marktstimmung für EURNZD ist klar positiv.

Auf dem H4-Chart (4-Stunden-Zeitrahmen) stoppte die jüngste Korrektur exakt an der Unterstützungszone bei 2,0095, die durch: die untere Begrenzung der 1:1-Struktur (grüner Bereich) und

das 23,6%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung seit Mai 2025

bestätigt wird. Dieses Zusammenspiel technischer Faktoren verstärkt die Relevanz der Zone als Kaufsignal-Bereich. 📈 Overbalance-Analyse Nach der Overbalance-Methode bleibt der Haupttrend aufwärtsgerichtet, solange der Kurs oberhalb von 2,0095 notiert.

Ein nachhaltiger Bruch dieses Levels würde den Trend infrage stellen – aktuell gibt es jedoch keine Anzeichen für Schwäche. Daher lautet die Empfehlung:

➡️ Long-Position bei aktuellem Marktpreis (Market Entry) 🎯 Trading-Setup Position Möglicher Einstieg Mögliches Ziel 1 Mögliches Ziel 2 Möglicher Stop-Loss Sentiment Long (Kauf) Marktpreis 2,0450 2,0588 1,9989 Bullisch Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) bleibt dabei attraktiv, da die Stop-Distanz klein ist und die Kursziele in Reichweite der jüngsten Hochs liegen. 🧭 Strategischer Ausblick im Forex Trading Das Paar EURNZD zeigt derzeit eine klare technische Struktur, die auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hindeutet.

Ein Bruch über 2,0450 würde weiteres Momentum freisetzen und das nächste Ziel bei 2,0588 aktivieren. Trader sollten die Kursreaktionen rund um 2,0095 und 2,0450 aufmerksam beobachten – dort liegen die kurzfristigen Entscheidungspunkte. 📘 Fazit Diese Trading Idee für EURNZD unterstreicht das bullische Potenzial im aktuellen Forex Trading Umfeld.

Solange der Kurs über 2,0095 bleibt, überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Mit Zielen bei 2,0450 und 2,0588 bietet sich ein attraktives Setup für Trendfolger.

Ein enger Stop-Loss bei 1,9989 schützt vor unerwarteten Rücksetzern – ideal für Trader, die auf klare Strukturen und kontrolliertes Risiko setzen. EURNZD Chart (H4) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *für monatliche Handelsumsätze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier - Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.