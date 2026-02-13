Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 13.02.26 – Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq 100 aktuell zeigt sich zum Wochenausklang deutlich angeschlagen. Nachdem der Index am Vormittag noch moderat zulegen konnte, setzte mit dem offiziellen US-Handelsstart eine dynamische Abwärtsbewegung ein. Der Nasdaq fiel mit Momentum bis in den Bereich um 24.730 Punkte und gab auch im Frühhandel weiter nach.

Damit rückt für Anleger die Frage in den Fokus: Bleibt der Nasdaq 100 im kurzfristigen Abwärtstrend – oder kommt eine technische Gegenbewegung?

► Nasdaq WKN: A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways zum Nasdaq 100 aktuell

📉 Dynamischer Abverkauf: Nasdaq rutscht bis an 24.730 Punkte.

⚠️ Chartbild eingetrübt: Stunden- und 4h-Chart klar bärisch.

🎯 Entscheidende Marke: 24.644 Punkte als kurzfristige Schlüsselzone.

📉 Rückblick: Schwäche mit US-Handelsstart

Der Nasdaq startete gestern bei 25.252 Punkten und konnte sich zunächst leicht erholen. Am Nachmittag wurde das Tageshoch markiert, doch mit Handelsbeginn an der Wall Street kippte die Stimmung.

Der Index fiel dynamisch und mit klar erkennbarem Momentum bis nahe 24.730 Punkte. Eine nachhaltige Erholung blieb aus.

🕐 Chartcheck 1h: Nasdaq 100 unter der SMA20

Im Stundenchart hat sich das Bild deutlich verschlechtert:

❌ Bruch der SMA20 (24.843 Punkte)

❌ Aufgabe der kurzfristigen Unterstützung

⚠️ Etablierung unter der Durchschnittslinie

Solange der Nasdaq 100 aktuell per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt die Schwäche dominant.

Mögliche Unterziele:

50 %-Retracement

24.420/395 Punkte

Monatstief

Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen – erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Chartbild aufhellen.

🕓 4h-Chart: Übergeordnete Struktur ebenfalls bärisch

Auch im 4h-Chart konnte sich der Nasdaq 100 nicht über die SMA50 (25.077 Punkte) schieben.

Zusätzlich wurden:

SMA50

SMA20 (25.103 Punkte)

aufgegeben.

Das Chartbild bleibt damit klar bärisch. Solange der Index unter diesen Linien notiert, sind weitere Abgaben möglich.

🎯 Nasdaq 100 Prognose heute: Handelsmarken im Überblick

🟢 Long-Szenario

Hält sich der Nasdaq über 24.644 Punkten, sind folgende Ziele denkbar:

24.672/74

24.735/37

24.843/45

25.068/77 Punkte

Erst oberhalb der SMA50 würde sich das technische Bild deutlich verbessern.

🔴 Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 24.644 Punkten etablieren, rücken folgende Marken in den Fokus:

24.575

24.439

24.389/41

24.161 Punkte

Unterhalb dieser Marken droht eine Ausweitung der Abwärtsbewegung.

Nasdaq Prognose im 1-Stunde-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📊 Wahrscheinlichkeiten & Tagesrange

Auf Basis des Setups ergibt sich:

🟢 Bull-Szenario: 40 %

🔴 Bear-Szenario: 60 %

Die erwartete Tagesrange liegt bei:

24.778 / 24.909 Punkten (Oberseite)

24.467 / 24.330 Punkten (Unterseite)

🧠 Fazit: Nasdaq 100 aktuell mit klarer bärischer Tendenz

Der Nasdaq 100 aktuell präsentiert sich technisch angeschlagen. Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart dominieren die Verkäufer.

👉 Solange der Index unter der SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben erhöht. Erst eine nachhaltige Rückeroberung dieser Marken würde das Chartbild wieder stabilisieren. Kurzfristig überwiegt laut Setup die Wahrscheinlichkeit für eine seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegung.

Nasdaq Prognose im 4-Stunden-Chart (übergeordnet)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zum Nasdaq 100

❓ Wie steht der Nasdaq 100 aktuell?

Der Nasdaq 100 aktuell zeigt sich zuletzt schwächer, nachdem wichtige kurzfristige Unterstützungen gebrochen wurden. Technisch bleibt das Bild kurzfristig bärisch, solange zentrale Durchschnittslinien nicht zurückerobert werden.

❓ Was ist der Nasdaq 100?

Der Nasdaq 100 ist ein US-Aktienindex, der die 100 größten nicht-finanziellen Unternehmen der Technologiebörse Nasdaq umfasst. Er gilt als Leitindex für Technologie- und Wachstumswerte.

❓ Warum fällt der Nasdaq 100 aktuell?

Der Nasdaq 100 aktuell steht unter Druck aufgrund steigender Zinsen, Gewinnmitnahmen bei Tech-Aktien oder schwächerer Konjunkturdaten. Besonders zinssensitive Wachstumswerte reagieren stark auf makroökonomische Veränderungen.

❓ Welche Marken sind im Nasdaq 100 wichtig?

Wichtige charttechnische Marken im Nasdaq 100 sind kurzfristige Unterstützungen sowie gleitende Durchschnitte wie die SMA20 oder SMA50. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marken kann weitere Dynamik auslösen.

❓ Für wen eignet sich ein Investment in den Nasdaq 100?

Ein Investment in den Nasdaq 100 eignet sich besonders für Anleger, die auf Technologie- und Wachstumswerte setzen möchten. Aufgrund höherer Volatilität ist ein langfristiger Anlagehorizont empfehlenswert.

❓ Wie kann man in den Nasdaq 100 investieren?

Anleger können über ETFs, Indexfonds, Futures oder CFDs in den Nasdaq 100 investieren. ETFs gelten dabei als besonders einfache Möglichkeit für langfristige Investments.