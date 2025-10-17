Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 17.10.25 – Aktuelle Einschätzung

Das Wichtigste in Kürze Schwäche nach anfänglicher Stärke

Technische Lage bleibt angeschlagen

Nasdaq 100 Prognose für heute

Einleitung Die Nasdaq 100 Analyse zeigt eine zunehmende Eintrübung des kurzfristigen Chartbilds. Nach anfänglicher Stärke verlor der Technologieindex am Donnerstag deutlich und fiel unter zentrale Durchschnittslinien. In der aktuellen Nasdaq 100 Prognose steht nun die Frage im Raum: Setzt sich die Korrektur fort, oder können die Bullen die wichtige Unterstützung verteidigen? ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 ✅ Drei Key Takeaways 📊 Schwäche nach anfänglicher Stärke Der Nasdaq startete am Donnerstag freundlich bei 24.953 Punkten , drehte aber nach einem Tageshoch bei 25.179 Punkten deutlich ins Minus.

Die Rücksetzer führten den Index bis auf 24.644 Punkte , wo sich erste Käufer zeigten.

Das Chartbild trübte sich ein, da der Index erneut unter seine SMA20 (24.855) und SMA50 (24.912) fiel. 📉 Technische Lage bleibt angeschlagen Im Stundenchart zeigt sich ein klarer Trendbruch: Solange der Index unter der SMA20 notiert, ist mit weiteren Abgaben zu rechnen.

Mögliche Zielzonen auf der Unterseite: 24.420 bis 24.385 Punkte .

Nur ein Anstieg über 25.022 Punkte (SMA200) würde die technische Lage wieder aufhellen. 📅 Nasdaq 100 Prognose für heute Start im frühen Handel bei 24.661 Punkten , rund 292 Punkte tiefer als am Vortag.

Bull-Szenario: Stabilisierung über 24.661 Punkten könnte eine Erholung bis 24.925 Punkte ermöglichen.

Bear-Szenario: Unterhalb von 24.611 Punkten droht eine Ausweitung der Korrektur bis 24.270 Punkte. 📊 Wichtige Unterstützungen & Widerstände Marke Bedeutung 25.022 Punkte SMA200 – entscheidende technische Hürde 24.839–24.855 Punkte SMA20-Zone – kurzfristige Erholungsbarriere 24.611 Punkte Wichtige Unterstützung 24.247 Punkte Zielzone bei weiterem Abwärtsdruck 24.108 Punkte Starke übergeordnete Unterstützung ⏱ Nasdaq 100 1-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Nasdaq 100 Analyse – Bären übernehmen die Kontrolle Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch. Solange der Index unter seinen gleitenden Durchschnitten notiert, überwiegt das Risiko weiterer Verluste. Erst ein nachhaltiger Anstieg über 25.000 Punkte würde neue Aufwärtsdynamik freisetzen. Trader sollten Rücksetzer genau beobachten und mögliche Reversals an den genannten Unterstützungen im Auge behalten. ⏱ 4-Stunden-Chart – Übergeordnetes Bild Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link FAQ 1. Wie ist die aktuelle Nasdaq 100 Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch. Solange der Index unter der Marke von 25.000 Punkten notiert, dominiert die Abwärtsbewegung. Ein Anstieg über die SMA200 bei 25.022 Punkten könnte allerdings eine technische Erholung einleiten. 2. Welche Marken sind im Nasdaq 100 aktuell wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.611 und 24.247 Punkten, während Widerstände bei 24.855 (SMA20) und 25.022 Punkten (SMA200) den Markt bremsen könnten. Ein Durchbruch über diese Zonen wäre ein Signal für mögliche Stabilisierung. 3. Wie hat sich der Nasdaq 100 zuletzt entwickelt?

Der Index startete positiv, fiel jedoch im Tagesverlauf deutlich unter seine gleitenden Durchschnitte. Das Tagestief lag bei 24.644 Punkten, was auf zunehmenden Verkaufsdruck im Tech-Sektor hindeutet. 4. Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq 100 Prognose derzeit?

Die Zinsentwicklung in den USA, die Quartalszahlen großer Tech-Unternehmen und die KI-Investitionsdynamik spielen aktuell eine entscheidende Rolle. Zudem sorgt Unsicherheit über die Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) für Volatilität. 5. Lohnt sich jetzt ein Einstieg in den Nasdaq 100?

Trader sollten vorsichtig agieren. Ein Einstieg bietet sich nur an, wenn der Index eine Stabilisierung über 25.000 Punkten zeigt. Für kurzfristige Positionen können Rücksetzer an Unterstützungszonen jedoch Chancen bieten.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.