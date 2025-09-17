KEY TAKEAWAYS
Wesentlich ist, dass sich der Nasdaq per Stundenschluss über, bzw. im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 24.272 Punkten) festsetzen kann. Gelingt dies, so könnte es wieder aufwärts an die SMA20 gehen. Im Chart ist gut erkennbar, dass diese Durchschnittslinie in den letzten Handelswochen ein belastbarer Support gewesen ist.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Marktüberblick
Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 24.354 Punkten. Bereits am Vormittag wurde das Tageshoch markiert, anschließend folgte eine Abwärtsbewegung, die sich am Nachmittag verstärkte. Erst am Abend gelang eine Stabilisierung. Die Bullen schoben den Index im Rahmen einer Entlastungsbewegung wieder über die 24.300-Punkte-Marke, konnten dieses Niveau aber nicht halten.
Marktdaten im Überblick (16.09.2025):
Tageshoch: 24.403 Punkte
Tagestief: 24.258 Punkte
Tagesschluss: 24.286 Punkte
Range: 145 Punkte (Zeitraum 08:00–22:00 Uhr)
Nasdaq Analyse – 1h Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der Nasdaq gestern Morgen über der SMA20 (24.301 Punkte). Nach einem kurzen Anstieg auf ein außerbörsliches Allzeithoch fiel der Index im Rücksetzer wieder unter die SMA20. Wesentlich bleibt, dass sich der Nasdaq im Bereich der SMA50 (24.272 Punkte) stabilisieren kann.
Bullisches Szenario: Setzt sich der Index über der SMA50 fest, besteht die Chance auf einen erneuten Anstieg Richtung SMA20 und mögliche neue Hochs.
Bärisches Szenario: Fällt der Nasdaq per Stundenschluss unter die SMA50, steigt die Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer bis zur 24.000-Punkte-Marke oder zur SMA200 (23.966 Punkte).
Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch / neutral
Nasdaq Analyse – 4h Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h Chart hat sich der Nasdaq nach einem Rücklauf über die SMA200 (23.642 Punkte) und SMA50 (23.997 Punkte) dynamisch nach oben bewegt. Rücksetzer stabilisierten sich im Bereich der SMA20 (24.214 Punkte), von wo aus neue Hochs erreicht wurden.
Solange der Index über der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild bullisch.
Denkbare Anlaufziele oberhalb des Allzeithochs: 24.495/510 Punkte sowie 24.715/30 Punkte.
Unterstützungen liegen an der SMA20, SMA50 und SMA200.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch
Nasdaq Prognose für den 17.09.2025
Der Nasdaq notiert am heutigen Morgen bei 24.278 Punkten, also rund 76 Punkte unter dem Vortagesniveau.
Long Setup
Hält sich der Index über 24.278 Punkten, könnten folgende Ziele angesteuert werden:
24.291/93 – 24.314/16 – 24.335/37 – 24.351/53 – 24.377/79 – 24.394/96 – 24.411/14 – 24.426/28 – 24.441/43 – 24.460/62 – 24.479/81 Punkte.
Darüber wären 24.497/99 bis 24.682/84 Punkte möglich.
Short Setup
Scheitert der Nasdaq an der 24.278-Punkte-Marke, könnten Rücksetzer bis 24.263/61 – 24.245/43 – 24.215/13 – 24.198/96 und tiefer folgen. Unter 24.130 Punkten würden weitere Unterstützungen bis 23.875 Punkte aktiviert.
Wichtige Marken
Widerstände: 24.301 – 24.418 – 24.628 – 24.915
Unterstützungen: 24.272/14 – 24.181/09 – 24.028 – 23.997/66 – 23.868 – 23.746 – 23.642 – 23.539
Fazit – Nasdaq Prognose
Unsere heutige Nasdaq Prognose signalisiert einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 65 %
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.353/24.551 Punkten auf der Oberseite und 24.178/24.049 Punkten auf der Unterseite.
FAQ – Nasdaq Prognose & Analyse
❓ Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose für den 17.09.2025?
Die Nasdaq Prognose für den 17.09.2025 ist überwiegend bullisch. Kurzfristig wird ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Markt erwartet, mit einer Tagesrange zwischen 24.353/24.551 Punkten auf der Oberseite und 24.178/24.049 Punkten auf der Unterseite.
❓ Welche Widerstände sind in der Nasdaq Analyse aktuell wichtig?
Wichtige Widerstände im Nasdaq liegen bei 24.301, 24.418, 24.628 und 24.915 Punkten. Diese Marken könnten im weiteren Verlauf entscheidend für die Kursentwicklung sein.
❓ Welche Unterstützungen nennt die Nasdaq Analyse?
Die Nasdaq Analyse identifiziert zentrale Unterstützungen bei 24.272/14, 24.181/09, 24.028, 23.997/66, 23.868, 23.746, 23.642 und 23.539 Punkten.
❓ Ist das aktuelle Chartbild des Nasdaq eher bullisch oder bärisch?
Das übergeordnete Chartbild wird als bullisch eingeschätzt. Solange der Nasdaq oberhalb der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf neue Hochs. Erst ein Bruch der SMA50 oder SMA200 würde das Bild deutlich eintrüben.
❓ Welche Szenarien zeigt die Nasdaq Prognose für heute?
Bullisches Szenario: Wahrscheinlichkeit 65 %, Anstieg über wichtige Widerstände mit Chancen auf neue Hochs.
Bärisches Szenario: Wahrscheinlichkeit 45 %, Rücksetzer bis in den Bereich von 24.000 Punkten oder tiefer.
