Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse heute - Ausblick für den 13.04.2026

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.116 Punkten. Am Vormittag ging es zunächst moderat abwärts, der Index konnte sich zwar stabilisieren und am Nachmittag auch erholen, die Bewegungen hatten übergeordnet nur einen moderaten und überschaubaren Charakter. Am Abend bröckelten die Notierungen wieder etwas ab, große Teile der Tagesgewinne wurden egalisiert. Übergeordnet ging es am Freitag der letzten Handelswoche in einer sehr engen Range seitwärts. Der Nasdaq stand am Abend knapp über der Notierung am Morgen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt eine enge Seitwärtsphase mit leicht bullischer Tendenz, solange der Index zentrale Unterstützungen verteidigt.

Für die Nasdaq Prognose ist entscheidend, ob die SMA20 im Stundenchart zurückerobert wird - erst dann entstehen neue Aufwärtsimpulse.

Kurzfristig überwiegt leicht das bullische Szenario (55 %), mit einer erwarteten Handelsspanne zwischen etwa 25.063 und 24.593 Punkten.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der Nasdaq startete am Freitag bei 25.116 Punkten in den Handel. Im Verlauf des Vormittags zeigte sich zunächst leichte Schwäche, bevor sich der Index stabilisieren und im weiteren Tagesverlauf moderat erholen konnte. Insgesamt blieb die Dynamik jedoch begrenzt.

Am Abend gab der Nasdaq erneut nach und baute einen Großteil der Gewinne wieder ab. Die Nasdaq Analyse zeigt damit klar eine enge Seitwärtsrange ohne nachhaltigen Trendimpuls. Der Schlusskurs lag nur knapp über dem Niveau vom Morgen.

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Chartbild notierte der Nasdaq zunächst über der SMA20 bei aktuell 25.037 Punkten, konnte sich jedoch nicht nachhaltig nach oben absetzen. Die Bewegung verlief eng entlang dieser Durchschnittslinie.

Im Frühhandel wurden sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (25.012 Punkte) unterschritten, was das kurzfristige Chartbild eingetrübt hat.

Bullisches Szenario:

Rückkehr über die SMA20 per Stundenschluss

Stabilisierung über der SMA50

Mögliche Ziele: 25.295/310 Punkte und 25.510 Punkte

Bärisches Szenario:

Anhaltende Schwäche unterhalb der gleitenden Durchschnitte

Rücklauf bis zur SMA200 bei 24.332 Punkten möglich

Bruch der SMA200 würde weiteren Abwärtsdruck erzeugen

Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral

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Nasdaq Analyse im 4h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild konnte der Nasdaq sowohl die SMA20 (25.010 Punkte) als auch die SMA50 (24.418 Punkte überwinden. Zudem wurde das 23,6 % Retracement nachhaltig zurückerobert.

Die SMA200 bei 24.454 Punkten wurde ebenfalls überwunden und fungiert nun als potenzielle Unterstützung.

Wichtige Faktoren für die Nasdaq Prognose:

Rückkehr über die SMA20 entscheidend für neue Aufwärtsimpulse

GAP-Close als kurzfristiges Ziel

Stabilisierung oberhalb wichtiger Durchschnittslinien spricht für weitere Kursgewinne

Risiken:

Rückfall unter die SMA200 könnte erneute Schwäche auslösen

SMA50 dient darunter als zusätzliche Unterstützung

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch / neutral

Nasdaq Prognose für heute (13.04.2026)

Der Nasdaq notiert aktuell bei 24.942 Punkten und damit deutlich unter dem Niveau vom Freitagmorgen.

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq über 24.942 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Kursziele:

24.952/54 Punkte

24.996/98 Punkte

25.017/19 Punkte

25.038/40 Punkte

25.061/63 Punkte

25.129/31 Punkte

25.169/71 Punkte

Darüber hinaus:

25.217/19 Punkte

25.295/97 Punkte

25.371/73 Punkte

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der 24.942 Punkte-Marke:

24.819/17 Punkte

24.780/78 Punkte

24.740/38 Punkte

24.698/96 Punkte

24.659/57 Punkte

24.615/13 Punkte

24.574/72 Punkte

Weitere Ziele:

24.538/36 Punkte

24.494/92 Punkte

24.455/53 Punkte

24.416/14 Punkte

24.378/76 Punkte

Wichtige Marken aus der Nasdaq Analyse

Widerstände:

25.010 / 25.012 / 25.036 / 25.092

25.246

25.376

25.454

Unterstützungen:

24.785 / 24.727

24.527

24.454 / 24.418

24.332

24.122

Fazit der Nasdaq Prognose

Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt einen Markt in einer Übergangsphase mit leichter Aufwärtstendenz, jedoch ohne klare Trendstruktur. Entscheidende Marken liegen eng beieinander, was kurzfristig für erhöhte Reaktionsgeschwindigkeit spricht.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 25.063 bis 25.217 Punkte

Unterseite: 24.718 bis 24.593 Punkte

Die Nasdaq Prognose bleibt damit leicht positiv, solange zentrale Unterstützungen verteidigt werden. Ein klarer Impuls hängt maßgeblich von der Rückeroberung der kurzfristigen Durchschnittslinien ab.

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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die aktuelle Nasdaq Prognose ist leicht bullisch mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % für steigende Kurse. Gleichzeitig bleibt das Risiko einer Gegenbewegung bestehen, da sich der Markt in einer engen Seitwärtsphase befindet.

Wie ist die aktuelle Nasdaq Analyse zu bewerten?

Die Nasdaq Analyse zeigt ein neutrales bis leicht bullisches Chartbild. Kurzfristig ist der Index angeschlagen, während das übergeordnete Bild weiterhin Stabilität signalisiert.

Welche Marken sind für die Nasdaq Prognose heute entscheidend?

Die wichtigste Schlüsselmarke liegt bei 24.942 Punkten. Oberhalb dieser Marke überwiegen die Aufwärtschancen, darunter steigt das Risiko weiterer Rücksetzer.

Welche Unterstützungen und Widerstände sind laut Nasdaq Analyse wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 25.010, 25.246 und 25.376 Punkten. Unterstützungen befinden sich bei 24.785, 24.454 und 24.332 Punkten.

Wie hoch ist die erwartete Schwankungsbreite laut Nasdaq Prognose?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen etwa 25.063 Punkten auf der Oberseite und 24.593 Punkten auf der Unterseite.

Welche Rolle spielen gleitende Durchschnitte in der Nasdaq Analyse?

Die SMA20, SMA50 und SMA200 sind zentrale Indikatoren. Besonders wichtig ist aktuell die Rückeroberung der SMA20 im Stundenchart für neue Aufwärtsimpulse.

Ist die Nasdaq Prognose kurzfristig eher bullisch oder bärisch?

Kurzfristig ist die Nasdaq Prognose leicht bullisch, allerdings ohne klaren Trend. Der Markt bleibt anfällig für Richtungswechsel.

Was spricht laut Nasdaq Analyse für steigende Kurse?

Eine Stabilisierung über wichtigen Durchschnittslinien sowie das Halten zentraler Unterstützungen sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial.

Was sind die Risiken in der aktuellen Nasdaq Prognose?

Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA200 könnte die Lage deutlich eintrüben und eine stärkere Abwärtsbewegung auslösen.

Für wen ist eine Nasdaq Analyse besonders relevant?

Eine Nasdaq Analyse ist besonders wichtig für Trader und Investoren, die kurzfristige Marktbewegungen einschätzen und fundierte Handelsentscheidungen treffen möchten.