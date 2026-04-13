EURHUF Prognose 2026: Forint vor weiterem Aufwärtspotenzial | Forex Aktuell

- Politischer Umbruch stärkt den Forint
- Starke Dynamik im Forex Aktuell Umfeld
- Weitere Aufwertung durch Kapitalzuflüsse möglich
- Politischer Umbruch stärkt den Forint
- Starke Dynamik im Forex Aktuell Umfeld
- Weitere Aufwertung durch Kapitalzuflüsse möglich
EURHUF Prognose: Politischer Umbruch stärkt den Forint - Forex Aktuell
Nach 16 Jahren unter Viktor Orbán beginnt für Ungarn eine neue politische Ära. Der Wahlsieg der Tisza-Partei unter Péter Magyar markiert einen tiefgreifenden Wandel, der nicht nur das politische System, sondern auch die Finanzmärkte nachhaltig beeinflusst. Für den Forex Markt ergibt sich daraus ein klarer Fokus: die EURHUF Prognose und die weitere Entwicklung des ungarischen Forint.
► EURHUF WKN: 616986 | ISIN: EU0006169864 | Ticker: EURHUF
Politischer Wendepunkt als Treiber für den Forex Markt
Der Wahlausgang kommt nicht überraschend, hat aber massive Auswirkungen. Mit einer möglichen Zweidrittelmehrheit erhält Péter Magyar die Möglichkeit, zentrale Institutionen neu zu gestalten und die Beziehungen zur EU zu normalisieren. Für den Forex Markt ist dies ein entscheidender Faktor, da politische Stabilität und EU-Nähe traditionell zu Kapitalzuflüssen führen.
Forex Aktuell: Forint gehört zu den stärksten Währungen
Zum Wochenstart zeigt sich der Forint als eine der stärksten Währungen weltweit. Trotz geopolitischer Spannungen legt die Währung deutlich zu:
- USD/HUF fällt um rund 2%
- EURHUF erreicht mit etwa 366 den niedrigsten Stand seit April 2022
Diese Entwicklung unterstreicht die aktuelle Dynamik im Forex Aktuell Umfeld und rückt die EURHUF Prognose weiter in den Mittelpunkt.
Der Forint hat sich gegenüber dem US-Dollar deutlich stärker entwickelt als andere Währungen der Region, wie beispielsweise der polnische Złoty oder die tschechische Krone. Quelle: Bloomberg Finance LP.
EURHUF Prognose: Ist das erst der Anfang?
Die aktuelle Stärke des Forint könnte sich fortsetzen. Mehrere Faktoren sprechen dafür:
1. Aufholpotenzial nach jahrelanger Schwäche
Historisch zählt der Forint zu den schwächeren Währungen der Region. Die jüngste Entwicklung könnte eine längerfristige Trendwende einleiten.
2. Sinkende Risikoprämie
Mit dem politischen Wechsel reduziert sich die Risikoprämie deutlich. Erwartet wird ein Rückgang der Renditen um 100-150 Basispunkte, was internationale Investoren anzieht.
3. Kapitalzuflüsse durch Anleihen
Steigende Nachfrage nach ungarischen Staatsanleihen könnte zusätzlichen Druck auf EURHUF nach unten erzeugen.
4. Technische Perspektive
Ein Rückgang unter 360 wäre ein bedeutender charttechnischer Durchbruch und könnte den langfristigen Aufwärtstrend im EURHUF beenden.
EU-Gelder als Wachstumsmotor
Ein zentraler Punkt der EURHUF Prognose ist der Zugang zu EU-Mitteln. Die Freigabe blockierter Gelder könnte:
- das BIP-Wachstum um 1-1,5 Prozentpunkte erhöhen
- Investitionen in Infrastruktur und Energie beschleunigen
- die Nachfrage nach dem Forint weiter stärken
Zusätzlich könnten Sondersteuern auf Banken und Unternehmen abgeschafft werden, was das Investitionsklima verbessert.
Geopolitische Neuausrichtung
Auch außenpolitisch deutet sich ein klarer Kurswechsel an:
- stärkere Integration in die EU
- mögliche Unterstützung für Ukraine-Hilfspakete
- langfristige Reduzierung der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen
Diese Faktoren erhöhen die Attraktivität Ungarns für internationale Investoren und stärken die Position des Forint im globalen Forex Aktuell Kontext.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Zusammenfassung: EURHUF Prognose bleibt bullish
Ungarn steht vor einem strukturellen Wandel, der den Forint nachhaltig unterstützen könnte. Die Kombination aus politischer Stabilität, EU-Nähe und Kapitalzuflüssen spricht für weiteres Aufwertungspotenzial.
EURHUF Prognose:
- Kurzfristig: Test der Marke von 360 möglich
- Mittelfristig: Potenzial Richtung 350 (-5%)
- Langfristig: Trendwende im Währungspaar denkbar
Für Trader und Investoren bleibt der Forint damit einer der spannendsten Märkte im Bereich Forex Aktuell.
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