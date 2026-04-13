DAX Gewinner: Heidelberg Materials Aktie mit stärkstem Tagesplus - Chartanalyse und Ausblick

- Heidelberg Materials Aktie der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern
- Technisch bleibt das Bild neutral
- Kurzfristig sind Rücksetzer möglich
- Heidelberg Materials Aktie der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern
- Technisch bleibt das Bild neutral
- Kurzfristig sind Rücksetzer möglich
Per Xetra-Schluss am Freitag (10.04.2026) konnten sich 17 Aktien im DAX im Plus behaupten, während 23 Werte Verluste verzeichneten. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Heidelberg Materials Aktie, die mit einem Tagesplus von 2,43 Prozent den stärksten Anstieg verbuchte. Dahinter folgten BASF mit 2,17 Prozent sowie BMW mit 1,53 Prozent.
► Heidelberger Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI.DE
⚡ Key Takeaways
- Die Heidelberg Materials Aktie war zuletzt der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern mit einem Tagesplus von 2,43 Prozent.
- Technisch bleibt das Bild neutral, mit Aufwärtspotenzial bei einem nachhaltigen Ausbruch über die SMA50 in Richtung SMA200.
- Kurzfristig sind Rücksetzer möglich, entscheidend ist die Stabilisierung über den Unterstützungszonen um 175 EUR.
Heidelberg Materials Aktie mit starker Performance
Die Heidelberg Materials Aktie (HEI) zeigte sich zum Wochenschluss besonders robust und konnte sich klar an die Spitze der DAX Gewinner setzen. Damit bestätigt der Wert erneut seine relative Stärke innerhalb des Index.
Chartanalyse der Heidelberg Materials Aktie (Daily)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart wird deutlich, dass sich die Heidelberg Materials Aktie bereits im Jahr 2025 in einem stabilen Aufwärtstrend befand. Rücksetzer wurden regelmäßig schnell aufgefangen, was auf eine hohe Nachfrage hindeutet.
Nach einer längeren Konsolidierungsphase zur Jahresmitte 2025 konnte die Aktie Anfang Oktober im Bereich von 185 EUR neue Dynamik entwickeln und in der Folge neue Hochs markieren. Diese Aufwärtsbewegung setzte sich auch zu Beginn des Jahres 2026 fort.
Nach dem Hoch Ende Januar kam es jedoch zu deutlichen Gewinnmitnahmen, die den Kurs bis in den Bereich von 160 EUR zurückführten. Seit Mitte März läuft eine Erholungsbewegung, die zuletzt bis etwa 180 EUR reichte.
Zum Ende der Woche näherte sich die Aktie der SMA50 (aktuell bei 177,77 EUR). Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Linie könnte weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung der SMA200 (aktuell bei 200,85 EUR) eröffnen.
Scheitert die Bestätigung des letzten Anstiegs, sind Rücksetzer möglich. Dabei könnten zunächst offene Kurslücken bei 184,45 EUR und 177,85 EUR geschlossen werden. Eine Stabilisierung wäre anschließend im Bereich der SMA20 (aktuell bei 175,36 EUR) denkbar.
Übergeordnete Einschätzung (Daily): neutral
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Chartanalyse der Heidelberg Materials Aktie (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigte sich bis Ende Januar ein stabiler Aufwärtstrend entlang der gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50. Nach dem Abverkauf des Hochs kam es zu einer deutlichen Korrektur, die den Kurs unter die SMA200 führte.
Zuletzt konnte sich die Aktie jedoch mit einem dynamischen Anstieg wieder über die kurzfristigen Durchschnitte schieben. Das Chartbild hat sich dadurch aufgehellt und ist aktuell neutral zu bewerten.
Ein Anlauf an die SMA200 bleibt möglich. Entscheidend wird sein, ob sich die Aktie im Bereich dieser Linie behaupten kann. Rücksetzer könnten zunächst an der SMA20 aufgefangen werden, während die SMA50 als zusätzliche Unterstützung fungiert.
Ein erneutes Abrutschen unter die SMA50 würde hingegen das Risiko eines Fehlausbruchs erhöhen.
Übergeordnete Einschätzung (4h): neutral
Tagesprognose: aufwärts
Wichtige Kursmarken der Heidelberg Materials Aktie
Widerstände:
190,13
200,85
202,44
202,89
217,20
233,30 (GAP)
Unterstützungen:
186,85
184,45 (GAP)
182,03
181,73
177,77
175,49
175,36
171,85 (GAP)
Fazit: Heidelberg Materials Aktie bleibt im Fokus der DAX Gewinner
Die Heidelberg Materials Aktie zählt aktuell zu den stärksten Werten im DAX und konnte sich zuletzt klar als einer der wichtigsten DAX Gewinner positionieren. Kurzfristig entscheidet sich am Bereich der SMA50, ob sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen kann. Mittelfristig bleibt die Zone um die SMA200 die zentrale Zielmarke.
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