KEY TAKEAWAYS

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 erholen. Wird diese Durchschnittslinie per Stundenschluss aufgegeben, so könnte sich der Index im Rahmen von weiterer Schwäche an der SMA50 (aktuell bei 24.026 Punkten) stabilisieren.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Rückblick auf den letzten Handelstag

Der Nasdaq startete am Freitag bei 24.034 Punkten. Nach einem Tagestief am Vormittag konnte sich der Index dynamisch erholen. Mit Beginn des offiziellen Handels setzte deutlicher Kaufdruck ein, sodass ein neues Allzeithoch erreicht wurde. Allerdings hielt der Markt dieses Niveau nicht bis zum Schlusskurs. Dennoch gelang es, über der Marke von 24.100 Punkten zu schließen – ein bullisches Signal für die weitere Nasdaq Prognose.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Tagesschluss: 24.109 Punkte

Tageshoch: 24.158 Punkte

Tagestief: 23.968 Punkte

Range: 190 Punkte

Nasdaq Analyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notierte der Index über der SMA20 (24.098 Punkte). Ein kurzer Rücksetzer darunter wurde schnell aufgefangen, woraufhin eine dynamische Aufwärtsbewegung folgte. Solange der Nasdaq per Stundenschluss oberhalb der SMA20 bleibt, überwiegen die bullischen Signale.

Oberhalb SMA20: Chance auf erneutes Anlaufen des Allzeithochs

Ziele nach oben: 24.245/60 Punkte sowie 24.380/95 Punkte

Unterstützung: SMA20 und SMA50 (24.026 Punkte)

Bärisches Szenario: Unterhalb der SMA50 steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur in Richtung SMA200 (23.757 Punkte)

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch

Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index konnte sich über der SMA200 (23.599 Punkte) und der SMA50 (23.804 Punkte) etablieren. Rücksetzer stabilisierten sich mehrfach an der SMA20 (23.998 Punkte). Zum Wochenschluss formierte der Nasdaq ein neues Hoch – ein weiteres bullisches Signal.

Übergeordnete Tendenz: solange über der SMA20, bleibt das Chartbild bullisch

Unterstützungen: SMA20, SMA50 und SMA200

Ziele nach oben: decken sich mit der Stundenanalyse

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch

Ausblick & Nasdaq Prognose für den 15.09.2025

Der Nasdaq notiert am Montagmorgen bei 24.139 Punkten – rund 105 Punkte über dem Niveau von Freitagmorgen.

Long-Szenario

Hält sich der Index über 24.139 Punkten, könnte er folgende Marken anlaufen:

24.158/60 – 24.179/81 – 24.217/19 – 24.270/72 – 24.302/04 – 24.377/79 – 24.460/62 Punkte.

Short-Szenario

Fällt der Nasdaq unter 24.139 Punkte, drohen Rücksetzer in Richtung:

24.126/24 – 24.080/78 – 24.050/48 – 23.997/95 – 23.875/73 – 23.758/56 – 23.613/11 Punkte.

Wichtige Unterstützungen & Widerstände

Widerstände: 24.255 | 24.418 | 24.628

Unterstützungen: 24.098/26 | 23.998 | 23.835/04 | 23.757 | 23.648 | 23.599 | 23.483 | 23.393

Fazit: Nasdaq Prognose & Analyse

Die heutige Nasdaq Prognose bleibt überwiegend bullisch, sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Zeitrahmen. Rücksetzer bis an die SMA20 können als Kaufgelegenheiten interpretiert werden. Erst unterhalb der SMA50 und SMA200 würde das Chartbild deutlich eintrüben.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 65 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 35 %

Erwartete Tagesrange: 24.219 – 24.341 Punkte bis 24.041 – 23.954 Punkte

Quelle: Eigenanalyse, Daten/Charts aus xStation5

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:

Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

FAQ zur Nasdaq Prognose & Analyse

1. Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 15.09.2025?

Die Nasdaq Prognose für den 15.09.2025 bleibt überwiegend bullisch. Solange der Index über der SMA20 notiert, sind weitere Anstiege möglich. Kurzfristig liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei rund 65 %.

2. Welche Unterstützungen und Widerstände sind für den Nasdaq heute wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.098, 23.998 und 23.757 Punkten. Zentrale Widerstände befinden sich bei 24.255, 24.418 und 24.628 Punkten.

3. Ist die Nasdaq Analyse aktuell bullisch oder bärisch?

Die Nasdaq Analyse ist aktuell bullisch. Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart zeigt der Index Stärke über den gleitenden Durchschnitten SMA20 und SMA50. Erst ein Fall unter die SMA200 würde das Chartbild eintrüben.

4. Welche Kursziele hat die Nasdaq Prognose im Aufwärtstrend?

Im bullischen Szenario könnten die nächsten Kursziele bei 24.245/60, 24.380/95 und im weiteren Verlauf sogar bei 24.460 Punkten liegen.

5. Was passiert, wenn der Nasdaq unter die Marke von 24.139 Punkten fällt?

Kann sich der Index nicht über der Marke von 24.139 Punkten halten, drohen Rücksetzer bis in den Bereich von 24.107, 24.050 und 23.875 Punkten. Unterhalb von 23.875 Punkten würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

6. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario laut aktueller Nasdaq Analyse?

Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario wird auf 65 % geschätzt. Ein bärisches Szenario hat aktuell nur eine Wahrscheinlichkeit von 35 %.