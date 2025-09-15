KEY TAKEAWAYS
Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 erholen. Wird diese Durchschnittslinie per Stundenschluss aufgegeben, so könnte sich der Index im Rahmen von weiterer Schwäche an der SMA50 (aktuell bei 24.026 Punkten) stabilisieren.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Rückblick auf den letzten Handelstag
Der Nasdaq startete am Freitag bei 24.034 Punkten. Nach einem Tagestief am Vormittag konnte sich der Index dynamisch erholen. Mit Beginn des offiziellen Handels setzte deutlicher Kaufdruck ein, sodass ein neues Allzeithoch erreicht wurde. Allerdings hielt der Markt dieses Niveau nicht bis zum Schlusskurs. Dennoch gelang es, über der Marke von 24.100 Punkten zu schließen – ein bullisches Signal für die weitere Nasdaq Prognose.
-
Tagesschluss: 24.109 Punkte
-
Tageshoch: 24.158 Punkte
-
Tagestief: 23.968 Punkte
-
Range: 190 Punkte
Nasdaq Analyse im Stundenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 1h-Chart notierte der Index über der SMA20 (24.098 Punkte). Ein kurzer Rücksetzer darunter wurde schnell aufgefangen, woraufhin eine dynamische Aufwärtsbewegung folgte. Solange der Nasdaq per Stundenschluss oberhalb der SMA20 bleibt, überwiegen die bullischen Signale.
-
Oberhalb SMA20: Chance auf erneutes Anlaufen des Allzeithochs
-
Ziele nach oben: 24.245/60 Punkte sowie 24.380/95 Punkte
-
Unterstützung: SMA20 und SMA50 (24.026 Punkte)
-
Bärisches Szenario: Unterhalb der SMA50 steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur in Richtung SMA200 (23.757 Punkte)
Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch
Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Index konnte sich über der SMA200 (23.599 Punkte) und der SMA50 (23.804 Punkte) etablieren. Rücksetzer stabilisierten sich mehrfach an der SMA20 (23.998 Punkte). Zum Wochenschluss formierte der Nasdaq ein neues Hoch – ein weiteres bullisches Signal.
-
Übergeordnete Tendenz: solange über der SMA20, bleibt das Chartbild bullisch
-
Unterstützungen: SMA20, SMA50 und SMA200
-
Ziele nach oben: decken sich mit der Stundenanalyse
Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch
Ausblick & Nasdaq Prognose für den 15.09.2025
Der Nasdaq notiert am Montagmorgen bei 24.139 Punkten – rund 105 Punkte über dem Niveau von Freitagmorgen.
Long-Szenario
Hält sich der Index über 24.139 Punkten, könnte er folgende Marken anlaufen:
24.158/60 – 24.179/81 – 24.217/19 – 24.270/72 – 24.302/04 – 24.377/79 – 24.460/62 Punkte.
Short-Szenario
Fällt der Nasdaq unter 24.139 Punkte, drohen Rücksetzer in Richtung:
24.126/24 – 24.080/78 – 24.050/48 – 23.997/95 – 23.875/73 – 23.758/56 – 23.613/11 Punkte.
Wichtige Unterstützungen & Widerstände
Widerstände: 24.255 | 24.418 | 24.628
Unterstützungen: 24.098/26 | 23.998 | 23.835/04 | 23.757 | 23.648 | 23.599 | 23.483 | 23.393
Fazit: Nasdaq Prognose & Analyse
Die heutige Nasdaq Prognose bleibt überwiegend bullisch, sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Zeitrahmen. Rücksetzer bis an die SMA20 können als Kaufgelegenheiten interpretiert werden. Erst unterhalb der SMA50 und SMA200 würde das Chartbild deutlich eintrüben.
-
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 65 %
-
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 35 %
-
Erwartete Tagesrange: 24.219 – 24.341 Punkte bis 24.041 – 23.954 Punkte
Quelle: Eigenanalyse, Daten/Charts aus xStation5
FAQ zur Nasdaq Prognose & Analyse
1. Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 15.09.2025?
Die Nasdaq Prognose für den 15.09.2025 bleibt überwiegend bullisch. Solange der Index über der SMA20 notiert, sind weitere Anstiege möglich. Kurzfristig liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei rund 65 %.
2. Welche Unterstützungen und Widerstände sind für den Nasdaq heute wichtig?
Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.098, 23.998 und 23.757 Punkten. Zentrale Widerstände befinden sich bei 24.255, 24.418 und 24.628 Punkten.
3. Ist die Nasdaq Analyse aktuell bullisch oder bärisch?
Die Nasdaq Analyse ist aktuell bullisch. Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart zeigt der Index Stärke über den gleitenden Durchschnitten SMA20 und SMA50. Erst ein Fall unter die SMA200 würde das Chartbild eintrüben.
4. Welche Kursziele hat die Nasdaq Prognose im Aufwärtstrend?
Im bullischen Szenario könnten die nächsten Kursziele bei 24.245/60, 24.380/95 und im weiteren Verlauf sogar bei 24.460 Punkten liegen.
5. Was passiert, wenn der Nasdaq unter die Marke von 24.139 Punkten fällt?
Kann sich der Index nicht über der Marke von 24.139 Punkten halten, drohen Rücksetzer bis in den Bereich von 24.107, 24.050 und 23.875 Punkten. Unterhalb von 23.875 Punkten würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.
6. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario laut aktueller Nasdaq Analyse?
Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario wird auf 65 % geschätzt. Ein bärisches Szenario hat aktuell nur eine Wahrscheinlichkeit von 35 %.
