- Fast 1,8% plus für den Goldpreis in der zurückliegernden Woche
- Prognose: Die Anfälligkeit für Rücksetzer ist gestiegen!
- Goldpreis aktuell - Chartanalyse und Analyse für aktive Trader
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🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Gold Analyse – Wochenausblick KW 17/2026
KEY TAKEAWAYS
Der Goldpreis aktuell zeigt sich nach mehreren starken Wochen erstmals anfälliger für Rücksetzer. Trotz eines erneuten Wochengewinns bleibt der Ausbruch über zentrale Widerstände aus.
Damit ist die Ausgangssituation für die neue Handelswoche klar. Um Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich Gold zwingend von der SMA50 weiter aufwärtsschieben. Je dynamischer diese Aufwärtsbewegung ist, desto belastbarer wäre diese zu interpretieren; desto wahrscheinlicher wäre es, dass das Edelmetall unser erstes übergeordnetes Anlaufziel bei 5.020 US-Dollar anlaufen könnte. Gelingt es diese Bewegung abzubilden, so würde sich das Chartbild erst dann bullisch aufhellen, wenn sich Gold mit einem bestätigten Tagesschluss über der 5.025 US-Dollar-Marke etabliert hat.
⚡ Key Takeaways: Goldpreis & Gold Prognose
- 📊 Goldpreis aktuell: 4.854 USD zum Wochenschluss
- 📈 Trend: Seitwärts mit leichter Abwärts-Tendenz
- 🔑 Wichtiger Widerstand: 4.890 – 5.050 USD
- 🛑 Zentrale Unterstützung: 4.820 – 4.650 USD
- 📉 Bearish-Szenario: Bruch unter SMA20 → Ziel 38,2 % Retracement
- 🚀 Bullish-Szenario: Ausbruch über SMA50 → Ziel über 5.000 USD
- ⚖️ Wahrscheinlichkeit: 45 % bullisch vs. 55 % bärisch
👉 Kurzfazit: Der Goldpreis steht an einem entscheidenden Punkt – Ausbruch oder Korrektur in den nächsten Handelstagen wahrscheinlich.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
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Aktuelle Gold Analyse am 18.04.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
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Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis
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geschrieben von Jens Chrzanowski
🔙 Goldpreis - Rückblick auf die Handelswoche (13.04.2026 – 17.04.2026)
Der Goldpreis startete am Montag bei 4.729,1 USD und damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Zu Beginn bewegte sich Gold seitwärts, bevor am Dienstag eine dynamische Aufwärtsbewegung einsetzte.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im weiteren Wochenverlauf zeigte sich der Markt jedoch zunehmend richtungslos („Seitwärtsphase“). Erst am Freitag kam wieder Momentum in den Markt: Der Goldpreis aktuell stieg dynamisch bis knapp unter 4.900 USD, bevor er zum Wochenschluss bei 4.854,2 USD notierte.
👉 Ergebnis:
- 4. Wochengewinn in Folge
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- positive Woche im Jahr 2026
- Volatilität unter dem Durchschnitt
Wir hatten in der Vorwochen-Prognose mit dem Überschreiten der 4.856,5 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser maximales Anlaufziel bei 4.859,1 US-Dollar erreichen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten.
Gold Performance-Kennzahlen: Woche, Monat , Jahr
📈 Goldpreis aktuell: Wichtige Widerstände & Unterstützungen
🔼 Gold Widerstände
- 4.889 | 4.905 | 4.973 | 5.014 | 5.047 | 5.121 | 5.185 | 5.237 USD
🔽 Gold Unterstützungen
- 4.820 | 4.817 | 4.812 | 4.778 | 4.768 | 4.652 | 4.630 | 4.553 | 4.482 USD
📉 Gold Chartanalyse (Daily & 4H)
🟠 Daily Chart – Gold Prognose (mittelfristig)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die technische Lage im Tageschart zeigt:
- Unterstützung durch die SMA20 (4.652 USD)
- Widerstand am 23,6 % Retracement und an der SMA50 (4.889 USD)
👉 Bullishes Szenario:
Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 könnte den Weg frei machen Richtung:
- 5.020 USD
- 5.230 USD
- 5.375 USD
👉 Bearishes Szenario:
Ein Bruch unter die SMA20 würde Schwäche signalisieren mit Ziel:
- 38,2 % Retracement
➡️ Gold Prognose (Daily): Neutral
🔵 4H Chart – kurzfristige Goldpreis Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Bild bleibt der Goldpreis aktuell unter Druck:
- Mehrere gescheiterte Ausbrüche über das 23,6 % Retracement
- Widerstand durch SMA200 (4.811 USD)
👉 Positives Signal:
- Stabilisierung über 5.050 USD
👉 Negatives Signal:
- Bruch unter SMA50 (4.778 USD) → weiteres Abwärtspotenzial
➡️ Gold Prognose (kurzfristig): Neutral
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🧠 Gold Prognose KW 17/2026 – Ausblick
🔎 Markteinschätzung
- Bullisch: 45 %
- Bearish: 55 %
👉 Tendenz: Seitwärts bis leicht abwärts
🚀 Trading-Szenarien für den Goldpreis
🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)
Hält sich der Goldpreis über 4.854 USD, sind folgende Ziele möglich:
- Kurzfristig: 4.860 – 4.900 USD
- Erweiterung: bis 4.966 USD
👉 Momentum-Breakout entscheidend!
🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)
Fällt Gold unter 4.854 USD, rücken folgende Ziele in den Fokus:
- Erste Ziele: 4.820 – 4.790 USD
- Erweiterung: bis 4.726 USD
👉 Bestätigung durch Bruch wichtiger SMAs notwendig
⚡ Fazit: Gold aktuell & Gold Prognose
Der Goldpreis aktuell befindet sich in einer kritischen technischen Phase. Entscheidend wird sein:
- Über SMA50 = bullische Fortsetzung
- Unter SMA20 = weitere Schwäche
👉 Die Gold Prognose bleibt kurzfristig neutral mit leicht bearisher Tendenz, solange kein klarer Ausbruch erfolgt.
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❓ FAQ – Gold Aktuell, Goldpreis & Gold Prognose
🔍 Wie ist der Goldpreis aktuell?
Der Goldpreis aktuell liegt zum Wochenschluss bei rund 4.854 USD. Damit setzt Gold seine Serie positiver Wochen fort, zeigt aber zunehmend Anzeichen einer Konsolidierung.
📊 Wie lautet die aktuelle Gold Prognose?
Die Gold Prognose für KW 17/2026 ist neutral bis leicht bearish.
- Wahrscheinlichkeit bullisch: 45 %
- Wahrscheinlichkeit bärisch: 55 %
Entscheidend sind die Reaktionen an wichtigen Widerständen und Unterstützungen.
📈 Wann steigt der Goldpreis weiter?
Ein nachhaltiger Anstieg im Goldpreis ist wahrscheinlich, wenn:
- der Kurs über die SMA50 (~4.890 USD) ausbricht
- und sich über 5.050 USD stabilisiert
Dann sind Kursziele über 5.000 USD realistisch.
📉 Wann fällt der Goldpreis?
Der Goldpreis aktuell könnte weiter fallen, wenn:
- die SMA20 (~4.650 USD) unterschritten wird
- und der Markt darunter bleibt
In diesem Fall rückt das 38,2 % Retracement als nächstes Ziel in den Fokus.
🧭 Welche Marken sind beim Goldpreis wichtig?
Wichtige Zonen im Überblick:
- Widerstände: 4.890 – 5.050 USD
- Unterstützungen: 4.820 – 4.650 USD
Diese Bereiche entscheiden kurzfristig über die Richtung der Gold Prognose.
⚖️ Ist Gold aktuell eher ein Kauf oder Verkauf?
Kurzfristig ist der Goldpreis aktuell in einer Entscheidungsphase.
- Bullisch: bei Ausbruch über Widerstände
- Bärisch: bei Bruch der Unterstützungen
👉 Aktuell überwiegt leicht das Risiko einer Korrektur.
🪙 Warum schwankt der Goldpreis aktuell?
Die Schwankungen im Goldpreis entstehen durch:
- technische Widerstände (z. B. Retracements, SMAs)
- Gewinnmitnahmen nach starken Wochen
- fehlendes Momentum für neue Hochs
📅 Wie entwickelt sich Gold in den nächsten Wochen?
Die kurzfristige Gold Prognose deutet auf:
- Seitwärtsphase oder leichte Korrektur
Erst ein klarer Ausbruch über 5.000 USD würde das Bild wieder deutlich aufhellen.
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 S&P 500, Gold, GBPUSD
BÖRSE HEUTE: Märkte steigen nach Öffnung der Straße von Hormus (17.04.2026)
DAX aktuell steigt stark nach Nahost-Entspannung
Euro Dollar steigt: USD unter Druck nach Öffnung der Straße von Hormus 💲📉
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