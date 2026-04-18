Krypto News: Bitcoin aktuell über 75.000 USD. Kommt jetzt die Rally Richtung 85.000 USD oder droht ein Rücksetzer?

Die aktuellen Krypto News liefern ein spannendes Bild: Bitcoin aktuell zeigt wieder Stärke und konnte eine wichtige technische Hürde überwinden.

Während klassische Risk Assets wie Aktien neue Allzeithochs erreichen, blieb die Nachfrage nach Kryptowährungen zuletzt verhalten. Doch genau das könnte sich nun ändern.

Ein Ausbruch über zentrale Widerstände sorgt für neues Momentum – und stellt Anleger vor die Frage: Steht Bitcoin vor einer neuen Rally oder droht erneut ein Rücksetzer?

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

geschrieben von Jens Klatt

⚡ Key Takeaways

📈 Bitcoin aktuell stark: Ausbruch über 75.000 USD .

🚀 Bullishes Potenzial: Kursziele bei 83.000–85.000 USD möglich.

⚠️ Wichtige Unterstützung: Bereich um 73.500 USD entscheidend.

📊 Bitcoin aktuell: Technischer Ausbruch als Signal

Die neuesten Krypto News zeigen eine wichtige Entwicklung:

📈 Bruch der übergeordneten Abwärtstrendlinie

🚀 Ausbruch über 75.000 USD

📊 steigendes bullishes Momentum

Dieser Ausbruch könnte als Startsignal für eine neue Aufwärtsbewegung dienen.

🌍 Makro-Faktoren treiben Bitcoin aktuell

Auch das makroökonomische Umfeld spielt eine wichtige Rolle:

👉 Mögliche Treiber:

🤝 Entspannung geopolitischer Spannungen

📉 sinkende Inflationserwartungen

🏦 zunehmende Spekulationen auf Zinssenkungen der FED

Aktuell erwarten jedoch nur rund 30 % der Marktteilnehmer eine Zinssenkung bis Jahresende – was zeigt, dass noch Potenzial für Überraschungen besteht.

📈 Bullishes Szenario: Neue Allzeithochs möglich?

Sollte sich das Momentum fortsetzen, ergeben sich folgende Ziele:

🎯 83.000 USD

🎯 85.000 USD

Ein solcher Anstieg könnte durch zunehmendes Vertrauen und steigende Nachfrage im Markt unterstützt werden.

📉 Risiken: Unterstützungszone im Fokus

Trotz der positiven Entwicklung bleiben Risiken bestehen:

⚠️ wichtige Unterstützung bei 73.500 USD

📉 Bruch dieser Marke → Trendwechsel möglich

🎯 mögliches Ziel bei 70.000 USD

Ein Rückfall unter diese Zone würde das kurzfristig bullishe Bild deutlich eintrüben.

⚖️ Marktstimmung: Noch zurückhaltend

Ein interessanter Punkt aus den aktuellen Krypto News:

📊 Nachfrage nach Kryptowährungen bleibt moderat

📉 Fokus vieler Anleger weiterhin auf Aktienmärkte

⚠️ Potenzial für Nachholbewegung im Kryptomarkt

Diese Konstellation könnte eine dynamische Bewegung auslösen, sobald Kapital zurück in den Markt fließt.

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BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 18.04.2026:

🧾 Fazit: Bitcoin aktuell vor entscheidender Bewegung

Die aktuellen Krypto News zeigen: Bitcoin aktuell steht an einem wichtigen Punkt.

Der Ausbruch über 75.000 USD spricht für ein bullishes Szenario, während die Unterstützung bei 73.500 USD entscheidend bleibt.

Für Anleger ergibt sich damit ein klares Bild: Chance auf neue Hochs – aber nur solange wichtige Marken halten.

Bitcoin Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News

📈 Warum steigt Bitcoin aktuell über 75.000 USD?

Bitcoin aktuell steigt, da der Kurs eine wichtige Abwärtstrendlinie durchbrochen hat. Dieser technische Ausbruch sorgt für neues bullishes Momentum und zieht vermehrt Käufer an.

🚀 Wie hoch kann Bitcoin aktuell steigen?

Laut aktueller Krypto News liegt das nächste mögliche Kursziel bei rund 83.000 bis 85.000 USD. Voraussetzung ist, dass sich das positive Momentum fortsetzt und keine größeren Rücksetzer auftreten.

⚠️ Welche Unterstützungen sind für Bitcoin aktuell wichtig?

Eine zentrale Unterstützung liegt bei etwa 73.500 USD. Fällt Bitcoin darunter, könnte sich das kurzfristig bullishe Szenario abschwächen und ein Rücksetzer in Richtung 70.000 USD folgen.

🏦 Welche Rolle spielt die Geldpolitik für Bitcoin?

Die Geldpolitik der US-Notenbank hat großen Einfluss auf den Kryptomarkt. Zinssenkungen könnten Bitcoin weiter antreiben, während eine restriktive Politik das Wachstum begrenzen kann.

📊 Warum bleibt die Nachfrage nach Bitcoin aktuell verhalten?

Trotz steigender Kurse bleibt die Nachfrage moderat, da viele Anleger aktuell stärker in Aktien investieren. Dies könnte jedoch Potenzial für eine spätere Aufholbewegung im Kryptomarkt bieten.