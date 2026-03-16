Nasdaq Prognose heute (16.03.2026): Nasdaq Analyse zeigt bärisches Chartbild

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 24.464 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen erholen. Es ging in Aufwärtsimpulsen sukzessive aufwärts. Bis zum Nachmittag hatten sich keine wesentlichen Rücksetzer eingestellt. Der Nasdaq lief bis zum Nachmittag bis fast an die 24.800 Punkte-Marke, gab dann aber wieder Substanz ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels setzte sich Schwäche durch, die übergeordnet bis zum Handelsschluss angehalten hat. Der Nasdaq konnte sich am Abend zwar stabilisieren, aber nicht nennenswert erholen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

🔎 Drei Key Takeaways – Nasdaq aktuell im Überblick

Chartbild kurzfristig bärisch

Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild eingetrübt. Der Nasdaq notiert unter der SMA20 sowie unter der SMA50, nachdem der Index erneut an der SMA200 gescheitert ist.

SMA200 bleibt zentraler Widerstand

Der Bereich um 24.776 bis 24.995 Punkte stellt aktuell die wichtigste Widerstandszone dar. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Marken würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Seitwärts bis leicht aufwärts erwartete Tagesbewegung

Trotz des bärischen Chartbilds liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Tagesszenario leicht höher. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.426 und 25.775 Punkten, mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % für ein bullisches Szenario.

Nasdaq Prognose: Rücksetzer nach Erholung zum Wochenschluss

Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 24.464 Punkten. Zunächst konnte sich der Index stabilisieren und im Verlauf des Vormittags moderat zulegen. In mehreren Aufwärtsimpulsen schob sich der Nasdaq bis in den Nachmittag hinein sukzessive nach oben, ohne nennenswerte Rücksetzer auszubilden.

Im Hoch näherte sich der Nasdaq der Marke von 24.800 Punkten, bevor der Index wieder an Dynamik verlor. Mit Beginn des offiziellen Handels setzte verstärkt Verkaufsdruck ein, der bis zum Handelsschluss anhielt. Am Abend konnte sich der Nasdaq zwar stabilisieren, eine deutliche Erholung blieb jedoch aus.

Nasdaq Analyse – Tagesdaten

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range 13.03. 24.793 24.323 24.325 470 12.03. 24.913 24.529 24.541 384

Erwartete Marken vs. tatsächliche Entwicklung:

erwartet Ist Tageshoch 24.743 24.793 Tagestief 24.388 24.323

Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Nasdaq Analyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigte sich am Freitag zunächst ein positives Bild. Der Nasdaq startete unterhalb der SMA20 (aktuell 24.495 Punkte), konnte sich jedoch im Verlauf des Vormittags über die SMA20 sowie über die SMA50 (24.586 Punkte) schieben.

Der Anstieg führte den Index im Hoch bis an die SMA200 (24.776 Punkte). Dort endete die Aufwärtsbewegung. Von dieser Marke aus setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein, die den Nasdaq wieder unter die SMA50 und anschließend auch unter die SMA20 drückte.

Zum Handelsschluss etablierte sich der Index unter diesen gleitenden Durchschnitten.

Bewertung der kurzfristigen Nasdaq Analyse

Das Stundenchart hat sich damit deutlich eingetrübt und ist aktuell bärisch zu interpretieren.

Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, könnte sich die Schwäche fortsetzen.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

24.150 / 24.135 Punkte

24.000 / 23.980 Punkte

Eine Aufhellung im Chartbild wäre erst zu erwarten, wenn sich der Nasdaq wieder nachhaltig über die SMA20 schieben kann. Gelingt anschließend ein Anstieg bis an die SMA50, würde sich die technische Situation weiter entspannen.

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart wird deutlich, dass der Nasdaq in der jüngsten Aufwärtsbewegung erneut an der SMA200 (aktuell 24.995 Punkte) gescheitert ist. Es handelt sich bereits um den dritten Versuch, diese Marke nachhaltig zu überwinden.

Mit jedem gescheiterten Ausbruchsversuch steigt statistisch die Wahrscheinlichkeit einer größeren Gegenbewegung – ein Szenario, das sich zuletzt bestätigt hat.

Der Index wurde im Anschluss deutlich nach unten abgewiesen und fiel unter:

die SMA20 (24.645 Punkte)

die SMA50 (24.768 Punkte)

Die kurzfristige Erholung am Freitag reichte erneut exakt bis an die SMA200. Von dort aus setzte sich die Abwärtsbewegung fort.

Bewertung der übergeordneten Nasdaq Analyse

Auch auf dieser Zeitebene ist das Chartbild derzeit bärisch.

Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, bleibt der kurzfristige Druck auf der Unterseite bestehen.

Erholungen könnten zunächst bis in den Bereich der:

SMA20

SMA50

führen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, sodass ein deutlicher Momentum-Impuls notwendig wäre, um diese Widerstände zurückzuerobern.

Erst dann könnte der Nasdaq erneut die SMA200 anlaufen.

Nasdaq Prognose für heute (16.03.2026)

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 24.565 Punkten und damit 101 Punkte über dem Niveau vom Freitagmorgen.

Long Szenario

Kann sich der Nasdaq über 24.565 Punkten stabilisieren, könnten folgende Kursziele aktiviert werden:

24.473/75

24.596/98

24.613/15

24.629/31

24.649/51

24.666/68

24.680/82

24.701/03

24.720/22

24.741/43

24.757/59

24.775/77

24.790/92 Punkte

Darüber wären weitere Ziele möglich bei:

24.809/11

24.828/30

24.855/57

24.879/81

24.901/03

24.923/25

25.042/44

25.059/61

25.083/85

25.101/03

25.117/19

25.133/35

25.148/50

25.171/73

25.188/90

25.211/13 Punkten

Short Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 24.565 Punkten etablieren, könnten folgende Ziele angelaufen werden:

24.546/44

24.526/24

24.505/03

24.478/76

24.461/59

24.445/43

24.428/26

24.411/09

24.390/88

24.365/63

24.348/46

24.329/27 Punkte

Darunter wären weitere Ziele möglich bei:

24.310/12

24.294/92

24.268/66

24.253/51

24.233/31

24.215/13

24.199/97

24.178/76 Punkten

Wichtige Marken in der Nasdaq Analyse

Widerstände

24.586

24.645

24.768 / 24.776

24.804 / 24.830

24.995

25.047

Unterstützungen

24.495

24.358

24.220

24.013

23.898

23.695

Nasdaq Prognose – Erwartete Tagesrange

Auf Basis unseres Handelsszenarios rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 24.631 bis 25.775 Punkte

Unterseite: 24.426 bis 24.266 Punkte

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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Was zeigt die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose deutet auf eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung hin. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei etwa 55 %, während ein bärisches Szenario mit rund 45 % bewertet wird.

Warum ist die aktuelle Nasdaq Analyse eher bärisch?

Die Nasdaq Analyse zeigt ein eingetrübtes Chartbild, da der Index sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 und der SMA50 notiert. Zudem ist der Nasdaq mehrfach an der SMA200 gescheitert.

Welche wichtigen Unterstützungen gibt es im Nasdaq aktuell?

Wichtige Unterstützungen im Nasdaq liegen derzeit bei etwa 24.495 Punkten, 24.358 Punkten sowie im Bereich um 24.220 Punkte. Unterhalb dieser Marken könnte sich die Abwärtsbewegung weiter ausdehnen.

Welche Widerstände sind in der Nasdaq Analyse entscheidend?

Auf der Oberseite liegen wichtige Widerstände bei 24.586 Punkten, 24.645 Punkten sowie im Bereich von 24.768 bis 24.776 Punkten. Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marken könnte das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern.

Welche Tagesrange wird laut Nasdaq Prognose erwartet?

Die erwartete Tagesrange für den Nasdaq liegt aktuell zwischen etwa 24.426 Punkten auf der Unterseite und rund 25.775 Punkten auf der Oberseite.

Was müsste passieren, damit sich das Chartbild im Nasdaq verbessert?

Damit sich das technische Bild aufhellt, müsste der Nasdaq zunächst wieder über die SMA20 und anschließend über die SMA50 steigen. Ein weiterer Anstieg in Richtung der SMA200 wäre ein wichtiges Signal für eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.