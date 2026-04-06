- BITCOIN performt am Ostermontag - deutsche Börsen geschlossen, US-Börsen geöffnet
- Chartanalyse: In den letzten beiden Abwärtsbewegungen fiel Bitcoin jeweils um etwa 10 % unter das 23,6 %-Fibonacci-Retracement
- BITCOIN performt am Ostermontag - deutsche Börsen geschlossen, US-Börsen geöffnet
- Chartanalyse: In den letzten beiden Abwärtsbewegungen fiel Bitcoin jeweils um etwa 10 % unter das 23,6 %-Fibonacci-Retracement
Bitcoin zeigt sich aktuell wieder stärker und legt am heutigen Ostermontag um rund 3,5 % zu. Damit rückt die psychologisch wichtige Marke von 70.000 US-Dollar erneut in den Fokus. Laut aktuellen Krypto News verbessert sich die Marktstimmung spürbar.
Die positive Entwicklung wird unter anderem durch einen leicht schwächeren US-Dollar sowie eine steigende Risikobereitschaft vor Beginn der US-Handelssitzung gestützt. Gleichzeitig verfolgen Anleger weiterhin aufmerksam die geopolitischen Entwicklungen, insbesondere die laufenden Verhandlungen zwischen Washington und Teheran. Die Aussicht auf einen möglichen temporären Waffenstillstand sorgt kurzfristig für vorsichtigen Optimismus am Markt.
► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN
Technische Analyse: Bitcoin im D1-Chart
Ein Blick auf den Tageschart zeigt ein wiederkehrendes Muster: In den letzten beiden Abwärtsbewegungen fiel Bitcoin jeweils um etwa 10 % unter das 23,6 %-Fibonacci-Retracement.
- Ende 2025 lag dieses Niveau bei rund 91.000 USD
- Aktuell befindet es sich bei etwa 69.000 USD
Auch das Verhalten am 38,2 %-Fibonacci-Retracement ist ähnlich:
- Früherer Widerstand: ca. 98.000 USD
- Aktueller Widerstand: etwa 74.600 USD
Der Markt reagiert erneut mit einer Erholung von diesem Niveau, was ein bekanntes technisches Signal darstellt.
Wichtige Unterstützungen und mögliche Szenarien
Das derzeit entscheidende Unterstützungsniveau liegt bei etwa 65.000 USD. Ein Bruch dieser Marke könnte einen dritten signifikanten Abwärtsimpuls auslösen.
Sollte sich die vorherige Dynamik wiederholen, ergibt sich folgendes Szenario:
- Möglicher Rückgang auf bis zu 45.000 USD bei stärkerem Verkaufsdruck
- Alternativ: Bei einem nachhaltigen Ausbruch über 70.000 USD steigt die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Test der 74.600 USD
Fazit: Bitcoin bleibt im Spannungsfeld zwischen Rallye und Korrektur
Die aktuellen Krypto News zeigen: Bitcoin befindet sich in einer entscheidenden Phase. Während kurzfristig Aufwärtspotenzial besteht, bleibt das Risiko einer tieferen Korrektur bestehen.
Für Anleger bleibt daher besonders wichtig:
- die Marke von 70.000 USD im Auge zu behalten
- sowie die Unterstützung bei 65.000 USD genau zu beobachten
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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