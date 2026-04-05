📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 15 / 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Der DAX aktuell steht nach einer dynamischen Handelswoche im Fokus der Anleger! Die Erholung zeigt eine Wochenperformance von rund 3,9%. Die aktuelle DAX Prognose für die neue, verkürzte Handelswoche (Ostermontag, kein Handel an deutschen Börsen) zeigt: Trotz Unsicherheiten bestehen weiterhin Chancen auf steigende Kurse – vorausgesetzt, wichtige technische Marken werden verteidigt.

Das gesamte XTB Team wünscht Dir und deiner Familie ein schönes Osterfest 2026. Aufgrund der Feiertage sind die deutschen Börsen am Ostermontag, 06.04.2026 geschlossen. Die US-Börsen sind geöffnet, traditionell kann jedoch von dünnem Handelsvolumen ausgegangen werden.

⚡ DAX Aktuell - Key Takeaways

📈 DAX aktuell wieder über 23.000 Punkten – stärkste Wochenperformance im Jahr 2026 bisher

– stärkste Wochenperformance im Jahr 2026 bisher 🔮 DAX Prognose leicht bullish – Wahrscheinlichkeit: 55 %

– Wahrscheinlichkeit: 55 % 📊 Entscheidende Marke: 23.202 Punkte (Trigger für Long/Short)

(Trigger für Long/Short) ⬆️ Aufwärtspotenzial bis 24.000 Punkte bei stabilem Momentum

bei stabilem Momentum ⬇️ Rückfall unter SMA20 könnte erneuten Verkaufsdruck auslösen

🌍 Inflation & geopolitische Risiken bleiben zentrale Treiber

📉 Konjunktur schwächer als erwartet (BIP nur 0,6 %)

⚖️ Marktumfeld aktuell: neutral mit erhöhter Volatilität

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 05.04.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🧭 DAX Aktuell – Makroökonomische Rahmenbedingungen

Die aktuellen Rahmenbedingungen bleiben für den DAX aktuell herausfordernd. Der Irankrieg zeigt zunehmend wirtschaftliche Auswirkungen und treibt insbesondere die Inflation nach oben. Erste Schätzungen deuten für März auf einen Preisanstieg von 2,7 % hin – der stärkste Wert seit zwei Jahren.

Februar: 1,9 % (EZB-Zielbereich)

Erwartung: Anstieg Richtung 3 % möglich

Treiber: steigende Energiepreise & Produktionskosten

Auch Unternehmen planen verstärkt Preiserhöhungen, was zusätzlichen Inflationsdruck erzeugen dürfte.

Arbeitsmarkt & Konjunktur

Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt angespannt:

Arbeitslosenzahl weiterhin über 3 Millionen

Arbeitslosenquote: 6,4 %

Rückgang offener Stellen im Jahresvergleich

Parallel wurde die Konjunkturprognose deutlich gesenkt:

BIP 2026: 0,6 % (zuvor 1,3 %)

➡️ Fazit der DAX Analyse:

Die Kombination aus steigender Inflation, geopolitischen Risiken und schwachem Wachstum belastet den Markt – bleibt aber bereits teilweise eingepreist.

🔁 DAX Rückblick – vergangene Handelswoche

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX aktuell zeigte in der vergangenen Woche eine starke Performance:

Start: 22.146 Punkte

Hoch: über 23.000 Punkte

Schlusskurs: 23.202 Punkte

➡️ Wichtige Erkenntnisse:

Größter Wochengewinn 2026

Hohe Volatilität (Range: 892 Punkte)

Dynamischer Anstieg nach zwischenzeitlicher Schwäche

Die von uns in der Vorwochen-Prognose erwarteten Kursziele wurden nicht nur erreicht, sondern deutlich überschritten.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

🔑 DAX Aktuell: Wichtige Marken

Widerstände:

23.243

23.334 – 23.361

23.426 – 23.479

23.630

24.180 – 24.663

Unterstützungen

23.196

23.027 – 22.982

21.980 – 21.933

21.854

21.775 – 21.705

📉 DAX Analyse im Chart (Daily & 4H)

🟢 Daily-Chart (Tagesbasis)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Rückeroberung der SMA20 (23.027 Punkte)

Bewegung über 38,2 % Retracement

Chartbild: neutral mit Aufwärtspotenzial

👉 Entscheidend für die DAX Prognose:

Zielzone: SMA50 / SMA200 (~24.000 Punkte)

Risiko: Rückfall unter SMA20 → erneute Schwäche

🔵 4H-Chart (kurzfristig)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Stabilisierung über SMA20 & SMA50

Momentum aufwärts, zuletzt leichte Schwäche

👉 Kurzfristige DAX Analyse:

Oberhalb 38,2 % Retracement → bullish Tendenz

Unter SMA20 → bärisches Szenario wahrscheinlich

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Oberhalb von 23.202 Punkten:

Ziele: 23.220 → 23.430 → 23.775 Punkte

Weiteres Potenzial bis über 24.000 Punkte möglich

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Unterhalb von 23.202 Punkten:

Ziele: 23.188 → 22.949 → 22.586 Punkte

📌 DAX Prognose: Wahrscheinlichkeiten & Ausblick

📈 Bullisches Szenario: 55 %

📉 Bärisches Szenario: 45 %

📊 Erwartete Wochenrange: Hoch: 23.449 – 23.719 Tief: 22.662 – 22.912



🧠 Fazit: DAX Aktuell

Die aktuelle DAX Analyse zeigt ein insgesamt neutrales Marktbild mit leicht positivem Bias. Entscheidend für die neue Handelswoche bleibt:

Halten der SMA20

Überwinden der 24.000 Punkte-Zone

Entwicklung der Inflation & geopolitischen Lage

👉 Die DAX Prognose bleibt vorsichtig optimistisch – mit erhöhter Volatilität.

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❓ FAQ – DAX Aktuell & DAX Prognose

📌 Wie steht der DAX aktuell?

Der DAX aktuell notiert stabil über der Marke von 23.000 Punkten und konnte zuletzt den stärksten Wochengewinn im Jahr 2026 verzeichnen. Das kurzfristige Marktumfeld ist neutral mit leicht positiver Tendenz.

📊 Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?

Die aktuelle DAX Prognose für KW 15/2026 ist leicht bullish. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse liegt bei etwa 55 %, während ein Rücksetzer mit 45 % bewertet wird. Ein Anstieg in Richtung 24.000 Punkte ist möglich, sofern wichtige Unterstützungen halten.

📉 Welche Faktoren beeinflussen den DAX aktuell?

Die wichtigste Einflussfaktoren in der aktuellen DAX Analyse sind:

steigende Inflation (aktuell ca. 2,7 %)

geopolitische Risiken (z. B. Irankrieg)

schwächere Konjunkturprognosen

Entwicklung der Energiepreise

Diese Faktoren sorgen für erhöhte Volatilität am Markt.

📈 Welche Marken sind im DAX jetzt entscheidend?

Für die aktuelle DAX Analyse sind folgende Marken besonders wichtig:

Widerstand: ab 23.243 bis 24.000+ Punkte

ab 23.243 bis 24.000+ Punkte Unterstützung: ab 23.196 bis 22.600 Punkte

ab 23.196 bis 22.600 Punkte Schlüsselmarke: 23.202 Punkte (entscheidend für Trendrichtung)

🔍 Ist der DAX aktuell bullish oder bearish?

Der DAX ist aktuell neutral mit leicht bullischer Tendenz. Ein klar bullisches Signal entsteht erst bei einem nachhaltigen Anstieg über die Zone um 24.000 Punkte (SMA200).

📊 Was sagt die Chartanalyse zum DAX?

Die aktuelle DAX Analyse zeigt:

Stabilisierung über der SMA20

Potenzial bis zur SMA50 / SMA200

Risiko eines Rücksetzers bei Bruch wichtiger Unterstützungen

Kurzfristig bleibt der Trend richtungsoffen.

⏳ Wie wird sich der DAX kurzfristig entwickeln?

Kurzfristig hängt die DAX Prognose davon ab, ob der Index:

über 23.202 Punkten bleibt → bullish Szenario

unter diese Marke fällt → bearish Szenario

Die erwartete Wochenrange liegt zwischen ca. 22.660 und 23.720 Punkten.

🌍 Welche Rolle spielt die Inflation für den DAX?

Die Inflation ist ein zentraler Treiber im aktuellen Marktumfeld. Steigende Preise belasten Unternehmen und Konsum, was sich negativ auf den DAX aktuell auswirken kann. Gleichzeitig beeinflusst sie die Geldpolitik der EZB.

💡 Lohnt sich ein Einstieg in den DAX aktuell?

Ein Einstieg hängt stark von der individuellen Strategie ab. Laut aktueller DAX Prognose bestehen Chancen auf steigende Kurse, jedoch bei gleichzeitig erhöhtem Risiko durch volatile Rahmenbedingungen.

📅 Wie ist der mittelfristige Ausblick für den DAX?

Mittelfristig bleibt die Entwicklung abhängig von:

Inflationstrend

geopolitischer Lage

Zinspolitik der EZB

Die aktuelle DAX Analyse zeigt ein fragiles Gleichgewicht zwischen Chancen und Risiken.