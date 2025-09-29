Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 29.09.25 – Aktuelle Einschätzung

Einleitung Der Nasdaq 100 konnte sich zum Wochenauftakt über wichtige technische Marken schieben und zeigt aktuell ein bullisches Chartbild. Anleger fragen sich: Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus der aktuellen Nasdaq 100 Analyse – und wie lautet die Nasdaq 100 Prognose für heute? ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 ✅ Drei Key Takeaways 📈 Rückblick: Stabile Entwicklung zum Wochenschluss Nasdaq notierte am Freitag bei 24.615 Punkten , Tageshoch bei 24.747 Punkten

Schlusskurs: 24.631 Punkte , oberhalb der Marke von 24.600 Punkten

Frühhandel am Montag: 24.826 Punkte, deutlich über Vorwochenniveau 📊 Technische Nasdaq 100 Analyse Stundenchart: bullisch über SMA20 (24.722 Punkte)

Potenzielle Kursziele: 24.965–25.250 Punkte

Unterstützungen: SMA20, SMA50 & SMA200 eng beieinander – starke Haltezonen 🔮 Nasdaq 100 Prognose – Tagesausblick Long-Szenario: Halten über 24.826 Punkte → Ziele bei 24.850–25.250 Punkten

Short-Szenario: Rücksetzer möglich bis 24.590 Punkte oder tiefer

📌 FAQ – Nasdaq Prognose & Analyse (29.09.2025) 1. Was zeigt die aktuelle Nasdaq 100 Analyse?

Die Nasdaq 100 Analyse weist auf ein bullisches Chartbild hin, solange der Index über der Marke von 24.722 Punkten notiert. 2. Wie lautet die Nasdaq 100 Prognose für heute?

Die Nasdaq 100 Prognose ist überwiegend positiv: Ein Anstieg bis 25.250 Punkte ist möglich, wenn der Index über 24.826 Punkten bleibt. 3. Welche technischen Marken sind beim Nasdaq 100 entscheidend?

Wichtige Unterstützungen liegen bei SMA20, SMA50 und SMA200. Auf der Oberseite sind die Zonen zwischen 24.965 und 25.250 Punkten relevante Kursziele. 4. Welche Risiken gibt es in der Nasdaq 100 Prognose?

Ein Bruch unter die Marke von 24.590 Punkten könnte neue Abwärtsdynamik erzeugen und kurzfristig zu Korrekturen führen. 5. Lohnt es sich aktuell, auf den Nasdaq 100 zu setzen?

Für Trader ergeben sich kurzfristig Chancen auf weitere Kursanstiege. Anleger sollten jedoch Unterstützungsmarken und mögliche Rücksetzer im Auge behalten.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.