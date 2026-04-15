Nasdaq Prognose für 15.04.2026: Bullische Nasdaq Analyse mit Kurszielen bis 26.365 Punkte

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.439 Punkten. Bereits am Morgen wurde das Tagestief formatiert. Der Index lief zunächst seitwärts / moderat aufwärts. Erst am Nachmittag stellte sich Kaufdruck ein, der kontinuierlich war. Der Nasdaq konnte sukzessive aufwärtslaufen, wesentliche Rücksetzer haben sich im Handel gestern nicht eingestellt.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Bullisches Gesamtbild bestätigt

Der Nasdaq bleibt sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart klar aufwärtsgerichtet, solange die SMA20 verteidigt wird.

Der Nasdaq bleibt sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart klar aufwärtsgerichtet, solange die SMA20 verteidigt wird. Schlüsselmarke bei 25.845 Punkten

Oberhalb dieser Marke dominieren die Käufer mit Kurszielen über 26.000 Punkten, darunter steigt das Risiko für Rücksetzer.

Oberhalb dieser Marke dominieren die Käufer mit Kurszielen über 26.000 Punkten, darunter steigt das Risiko für Rücksetzer. Moderater Vorteil für steigende Kurse

Mit 55 % Wahrscheinlichkeit überwiegt aktuell das bullische Szenario bei einer erwarteten Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung.

Der Nasdaq startete gestern bei 25.439 Punkten in den Handel und markierte bereits am Morgen das Tagestief. Im weiteren Verlauf zeigte sich der Index zunächst stabil mit einer Seitwärts- bis leicht aufwärtsgerichteten Bewegung. Am Nachmittag setzte verstärkter Kaufdruck ein, der zu einer kontinuierlichen Aufwärtsbewegung führte.

Größere Rücksetzer blieben aus, sodass der Nasdaq den Handel nahe Tageshoch bei 25.865 Punkten beendete. Die Tagesrange lag bei 436 Punkten und damit leicht unter dem Vortagesniveau.

Nasdaq Analyse im Stundenchart: Klar bullisches Setup

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart zeigt sich ein deutlich bullisches Bild. Der Nasdaq konnte sich klar über der SMA20 (25.776 Punkte) etablieren und entfernte sich im Handelsverlauf weiter nach oben, ohne diese erneut zu testen.

Solange der Index per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt die kurzfristige Nasdaq Prognose positiv.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite:

26.050 bis 26.075 Punkte

26.285 bis 26.310 Punkte

Auf der Unterseite bleibt die SMA50 (25.460 Punkte) eine zentrale Unterstützung. Ein Bruch dieser Marke würde das Chartbild deutlich eintrüben und die Aufwärtsbewegung infrage stellen.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch

YouTube Trading Videos

Nasdaq Analyse im 4h-Chart: Übergeordnet weiterhin Aufwärtstrend

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart bestätigt sich die bullische Nasdaq Analyse. Nach dem nachhaltigen Bruch der SMA200 (24.480 Punkte) konnte der Index deutlich zulegen.

Zwischenzeitliche Rücksetzer bis zur SMA20 (25.382 Punkte) wurden direkt gekauft, was die Marktstärke unterstreicht.

Solange der Nasdaq über der SMA20 im 4h-Chart bleibt, ist die übergeordnete Aufwärtsbewegung intakt.

Wichtige Unterstützung:

SMA20 bei 25.382 Punkten

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch

Nasdaq Prognose für heute: Entscheidungszone bei 25.845 Punkten

Der Nasdaq notiert aktuell bei 25.845 Punkten und damit deutlich über dem Vortagesniveau.

Long-Szenario (bevorzugt)

Kann sich der Index über 25.845 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele wahrscheinlich:

25.866 bis 25.905 Punkte

25.924 bis 25.983 Punkte

26.005 bis 26.049 Punkte

26.070 bis 26.113 Punkte

Darüber hinaus:

26.130 bis 26.197 Punkte

26.216 bis 26.281 Punkte

26.305 bis 26.367 Punkte

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der 25.845-Punkte-Marke, sind folgende Rücksetzer möglich:

25.820 bis 25.780 Punkte

25.760 bis 25.715 Punkte

25.695 bis 25.655 Punkte

25.638 bis 25.599 Punkte

Darunter:

25.583 bis 25.538 Punkte

25.522 bis 25.481 Punkte

25.450 bis 25.377 Punkte

Wichtige Marken in der Nasdaq Analyse

Widerstände:

25.911 Punkte

26.119 Punkte

26.246 Punkte

Unterstützungen:

25.775 Punkte

25.460 Punkte

25.382 Punkte

25.154 bis 25.134 Punkte

25.049 Punkte

24.838 Punkte

Nasdaq Prognose – Wahrscheinlichkeiten und Tagesrange

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich folgende Einschätzung:

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit bearishes Szenario: 45 %

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 25.966 bis 26.197 Punkte

Unterseite: 25.713 bis 25.560 Punkte

Fazit der Nasdaq Prognose

Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt ein klar bullisches Gesamtbild sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Zeitfenster. Solange die relevanten gleitenden Durchschnitte verteidigt werden, bleibt die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse erhöht.

Ein nachhaltiger Bruch der Unterstützungen könnte jedoch kurzfristig Druck aufbauen und das positive Szenario abschwächen.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB

Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die aktuelle Nasdaq Prognose ist leicht bullisch. Solange der Index über wichtigen Unterstützungen wie der SMA20 notiert, sind weiter steigende Kurse wahrscheinlich.

Wie fällt die aktuelle Nasdaq Analyse aus?

Die Nasdaq Analyse zeigt ein positives Bild im Stunden- und 4h-Chart. Der Trend bleibt aufwärtsgerichtet, solange zentrale Unterstützungen verteidigt werden.

Welche Marken sind für die Nasdaq Prognose entscheidend?

Wichtige Marken sind 25.845 Punkte als kurzfristige Entscheidungszone, sowie Widerstände über 26.000 Punkten und Unterstützungen bei 25.775 und 25.460 Punkten.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse im Nasdaq?

Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei etwa 55 %, während das bearishe Szenario bei 45 % liegt.

Welche Kursziele nennt die Nasdaq Analyse?

Auf der Oberseite liegen die nächsten Ziele bei 26.050 bis 26.310 Punkten. Auf der Unterseite sind Rücksetzer bis in den Bereich um 25.560 Punkte möglich.

Wann wird die Nasdaq Prognose ungültig?

Die bullische Nasdaq Prognose wird kritisch, wenn der Index nachhaltig unter wichtige gleitende Durchschnitte wie die SMA50 fällt.