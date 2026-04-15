Nasdaq Prognose für 15.04.2026: Bullische Nasdaq Analyse mit Kurszielen bis 26.365 Punkte

- Bullisches Gesamtbild bestätigt
- Schlüsselmarke bei 25.845 Punkten
- Moderater Vorteil für steigende Kurse
- Bullisches Gesamtbild bestätigt
- Schlüsselmarke bei 25.845 Punkten
- Moderater Vorteil für steigende Kurse
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.439 Punkten. Bereits am Morgen wurde das Tagestief formatiert. Der Index lief zunächst seitwärts / moderat aufwärts. Erst am Nachmittag stellte sich Kaufdruck ein, der kontinuierlich war. Der Nasdaq konnte sukzessive aufwärtslaufen, wesentliche Rücksetzer haben sich im Handel gestern nicht eingestellt.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Bullisches Gesamtbild bestätigt
Der Nasdaq bleibt sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart klar aufwärtsgerichtet, solange die SMA20 verteidigt wird.
- Schlüsselmarke bei 25.845 Punkten
Oberhalb dieser Marke dominieren die Käufer mit Kurszielen über 26.000 Punkten, darunter steigt das Risiko für Rücksetzer.
- Moderater Vorteil für steigende Kurse
Mit 55 % Wahrscheinlichkeit überwiegt aktuell das bullische Szenario bei einer erwarteten Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung.
Der Nasdaq startete gestern bei 25.439 Punkten in den Handel und markierte bereits am Morgen das Tagestief. Im weiteren Verlauf zeigte sich der Index zunächst stabil mit einer Seitwärts- bis leicht aufwärtsgerichteten Bewegung. Am Nachmittag setzte verstärkter Kaufdruck ein, der zu einer kontinuierlichen Aufwärtsbewegung führte.
Größere Rücksetzer blieben aus, sodass der Nasdaq den Handel nahe Tageshoch bei 25.865 Punkten beendete. Die Tagesrange lag bei 436 Punkten und damit leicht unter dem Vortagesniveau.
Nasdaq Analyse im Stundenchart: Klar bullisches Setup
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 1h-Chart zeigt sich ein deutlich bullisches Bild. Der Nasdaq konnte sich klar über der SMA20 (25.776 Punkte) etablieren und entfernte sich im Handelsverlauf weiter nach oben, ohne diese erneut zu testen.
Solange der Index per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt die kurzfristige Nasdaq Prognose positiv.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite:
- 26.050 bis 26.075 Punkte
- 26.285 bis 26.310 Punkte
Auf der Unterseite bleibt die SMA50 (25.460 Punkte) eine zentrale Unterstützung. Ein Bruch dieser Marke würde das Chartbild deutlich eintrüben und die Aufwärtsbewegung infrage stellen.
Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch
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Nasdaq Analyse im 4h-Chart: Übergeordnet weiterhin Aufwärtstrend
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart bestätigt sich die bullische Nasdaq Analyse. Nach dem nachhaltigen Bruch der SMA200 (24.480 Punkte) konnte der Index deutlich zulegen.
Zwischenzeitliche Rücksetzer bis zur SMA20 (25.382 Punkte) wurden direkt gekauft, was die Marktstärke unterstreicht.
Solange der Nasdaq über der SMA20 im 4h-Chart bleibt, ist die übergeordnete Aufwärtsbewegung intakt.
Wichtige Unterstützung:
- SMA20 bei 25.382 Punkten
Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch
Nasdaq Prognose für heute: Entscheidungszone bei 25.845 Punkten
Der Nasdaq notiert aktuell bei 25.845 Punkten und damit deutlich über dem Vortagesniveau.
Long-Szenario (bevorzugt)
Kann sich der Index über 25.845 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele wahrscheinlich:
- 25.866 bis 25.905 Punkte
- 25.924 bis 25.983 Punkte
- 26.005 bis 26.049 Punkte
- 26.070 bis 26.113 Punkte
Darüber hinaus:
- 26.130 bis 26.197 Punkte
- 26.216 bis 26.281 Punkte
- 26.305 bis 26.367 Punkte
Short-Szenario
Scheitert der Nasdaq an der 25.845-Punkte-Marke, sind folgende Rücksetzer möglich:
- 25.820 bis 25.780 Punkte
- 25.760 bis 25.715 Punkte
- 25.695 bis 25.655 Punkte
- 25.638 bis 25.599 Punkte
Darunter:
- 25.583 bis 25.538 Punkte
- 25.522 bis 25.481 Punkte
- 25.450 bis 25.377 Punkte
Wichtige Marken in der Nasdaq Analyse
Widerstände:
- 25.911 Punkte
- 26.119 Punkte
- 26.246 Punkte
Unterstützungen:
- 25.775 Punkte
- 25.460 Punkte
- 25.382 Punkte
- 25.154 bis 25.134 Punkte
- 25.049 Punkte
- 24.838 Punkte
Nasdaq Prognose – Wahrscheinlichkeiten und Tagesrange
Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich folgende Einschätzung:
- Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 55 %
- Wahrscheinlichkeit bearishes Szenario: 45 %
Erwartete Tagesrange:
- Oberseite: 25.966 bis 26.197 Punkte
- Unterseite: 25.713 bis 25.560 Punkte
Fazit der Nasdaq Prognose
Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt ein klar bullisches Gesamtbild sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Zeitfenster. Solange die relevanten gleitenden Durchschnitte verteidigt werden, bleibt die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse erhöht.
Ein nachhaltiger Bruch der Unterstützungen könnte jedoch kurzfristig Druck aufbauen und das positive Szenario abschwächen.
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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose?
Die aktuelle Nasdaq Prognose ist leicht bullisch. Solange der Index über wichtigen Unterstützungen wie der SMA20 notiert, sind weiter steigende Kurse wahrscheinlich.
Wie fällt die aktuelle Nasdaq Analyse aus?
Die Nasdaq Analyse zeigt ein positives Bild im Stunden- und 4h-Chart. Der Trend bleibt aufwärtsgerichtet, solange zentrale Unterstützungen verteidigt werden.
Welche Marken sind für die Nasdaq Prognose entscheidend?
Wichtige Marken sind 25.845 Punkte als kurzfristige Entscheidungszone, sowie Widerstände über 26.000 Punkten und Unterstützungen bei 25.775 und 25.460 Punkten.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse im Nasdaq?
Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei etwa 55 %, während das bearishe Szenario bei 45 % liegt.
Welche Kursziele nennt die Nasdaq Analyse?
Auf der Oberseite liegen die nächsten Ziele bei 26.050 bis 26.310 Punkten. Auf der Unterseite sind Rücksetzer bis in den Bereich um 25.560 Punkte möglich.
Wann wird die Nasdaq Prognose ungültig?
Die bullische Nasdaq Prognose wird kritisch, wenn der Index nachhaltig unter wichtige gleitende Durchschnitte wie die SMA50 fällt.
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