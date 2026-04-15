DAX Gewinner: Merck Aktie führt mit +3,16 % – Analyse und Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Merck Aktie als stärkster DAX Gewinner

Technisch wichtige Entscheidungssituation

Kurzfristig aufwärtsgerichtet, aber fragil

Per Xetra-Schluss am 14.04.2026 notierten 27 Aktien im Plus, während 13 Werte Verluste verzeichneten. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Merck Aktie, die um 3,16 % zulegen konnte. Ebenfalls stark präsentierten sich Siemens mit +2,76 % sowie Volkswagen VZ mit ebenfalls +2,76 %. ► Merck WKN: 659990 | ISIN: DE0006599905 | Ticker: MRK ⚡ Key Takeaways Merck Aktie als stärkster DAX Gewinner: Mit +3,16 % führte die Aktie die Gewinnerliste an und zeigt wieder zunehmende Nachfrage.

Mit +3,16 % führte die Aktie die Gewinnerliste an und zeigt wieder zunehmende Nachfrage. Technisch wichtige Entscheidungssituation: Der Bereich um die SMA50 und SMA200 ist entscheidend - Bestätigung könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Jahreshoch eröffnen.

Der Bereich um die SMA50 und SMA200 ist entscheidend - Bestätigung könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Jahreshoch eröffnen. Kurzfristig aufwärtsgerichtet, aber fragil: Trotz positiver Dynamik bleiben Rücksetzer möglich, insbesondere bei einem Rückfall unter 112,90 EUR mit Zielrichtung SMA20. Merck Aktie mit stärkstem Tagesgewinn Die Merck Aktie (MRK) war damit der klare Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern. Der Kursanstieg unterstreicht die aktuell wieder zunehmende Nachfrage nach dem Wertpapier. Chartanalyse der Merck Aktie (Daily) Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Merck Aktie nach dem Tief aus 2025 zunächst erholen konnte, diese Gewinne jedoch bis September wieder abgab. Erst ab Oktober setzte eine erneute Nachfrage ein, die jedoch zunächst in eine Seitwärtsphase überging. Im Januar erfolgte schließlich der Ausbruch nach oben mit einem Anstieg bis in den Bereich von 130 EUR. Nach einer erneuten Seitwärtsbewegung kam es Ende Februar zu einer deutlichen Abwärtsdynamik. Erst im Bereich um 100 EUR konnte ein Boden ausgebildet werden. Wesentliche technische Punkte: Alle relevanten gleitenden Durchschnitte wurden im Abverkauf unterschritten

Die SMA200 (115,24 EUR) bot zunächst keinen Halt

Nach der Bodenbildung deutliche Erholung mit starker Nachfrage

Rücksetzer wurden konsequent gekauft Im gestrigen Handel konnte die Merck Aktie wieder über die SMA200 steigen und bis an die SMA50 (116,54 EUR) laufen. Der Schlusskurs lag direkt an dieser Marke. Ausblick Daily Bestätigung des gestrigen Schlusskurses → weiteres Aufwärtspotenzial

Dynamische Bewegung erhöht Chance auf Test des Jahreshochs

Keine Bestätigung → Rücklauf möglich Mögliche Szenarien: GAP-Schließung bei 112,90 EUR

Weitere Schwäche → Rücksetzer bis SMA20 (108,55 EUR) Einschätzung Daily: neutral YouTube Trading Videos Chartanalyse der Merck Aktie (4h) Im 4h-Chart zeigt sich ein klarer Verlauf der vorherigen Schwächephase: Bruch der SMA200 Anfang März (119,32 EUR)

Kurzfristiger Support, anschließend Aufgabe der Unterstützung

Erholungen wurden zunächst an der SMA20 gestoppt Nach der Bodenbildung gelang jedoch: Rückeroberung der SMA20 (111,71 EUR)

Durchbruch über die SMA50 (108,34 EUR)

Deutliche Kursgewinne in den letzten Handelstagen Kurzfristiger Ausblick Fortsetzung der Bewegung → Test der SMA200 möglich

SMA200 bleibt zentrale Widerstandszone

Nachhaltiger Ausbruch notwendig für bullishes Szenario Rücksetzer könnten: zunächst das offene GAP schließen

anschließend Unterstützung an der SMA20 finden Einschätzung 4h: neutral

Tagesprognose: aufwärts Wichtige Marken der Merck Aktie Widerstände:

116,54 – 125,50 – 129,30 – 129,55 (GAP) – 131,55 Unterstützungen:

116,54 – 115,24 – 113,50 – 112,90 (GAP) – 112,32 – 111,71 – 108,55 – 108,53 – 108,45 (GAP) Fazit: Merck Aktie im Fokus der DAX Gewinner Die Merck Aktie steht aktuell klar im Fokus der DAX Gewinner. Entscheidend wird sein, ob der jüngste Ausbruch bestätigt werden kann. Gelingt dies, steigen die Chancen auf eine nachhaltige Erholung deutlich. Andernfalls bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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