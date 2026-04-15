DAX Prognose aktuell 15.04.2026 - DAX aktuell Analyse, Widerstände & Ausblick

- Leicht bullische Tendenz
- Entscheidende Widerstandszone
- Begrenztes Abwärtsrisiko
- Leicht bullische Tendenz
- Entscheidende Widerstandszone
- Begrenztes Abwärtsrisiko
DAX ist gestern Morgen bei 23.910 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Am Vormittag konnte sich der Index moderat erholen, gab Teile der Gewinne nachfolgend aber wieder ab. Gegen Mittag änderte der DAX seine Laufrichtung und konnte im Zuge dessen bis knapp über die 24.100 Punkte laufen. Ab dem Nachmittag ging es in einer engen Box seitwärts. Im Handel gestern konnte ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.060 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
⚡ Key Takeaways
- Leicht bullische Tendenz: Der DAX aktuell hält sich über wichtigen Unterstützungen (SMA20), wodurch kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial besteht.
- Entscheidende Widerstandszone: Das 23,6 % Retracement bleibt zentral - ein Ausbruch darüber könnte die Bewegung in Richtung 24.400+ Punkte beschleunigen.
- Begrenztes Abwärtsrisiko: Unterhalb von 24.028 Punkten drohen Rücksetzer, die jedoch zunächst durch SMA50 und weitere Supports abgefedert werden könnten.
Der DAX startete gestern bei 23.910 Punkten in den vorbörslichen Handel. Im weiteren Verlauf konnte sich der Index zunächst stabilisieren, gab zwischenzeitliche Gewinne jedoch wieder ab. Zur Mittagszeit drehte der Markt nach oben und erreichte ein Tageshoch bei 24.101 Punkten.
Am Nachmittag bewegte sich der DAX aktuell in einer engen Seitwärtsrange. Der Handel endete bei 24.060 Punkten. Insgesamt zeigte sich ein moderat positiver Handelstag mit einem Xetra-Gewinn.
Die Marktbreite war überwiegend positiv: 27 Werte schlossen im Plus, 13 im Minus. Zu den stärksten Titeln zählten Merck, Siemens und Volkswagen, während Daimler Truck, BMW und Brenntag zu den schwächeren Werten gehörten.
DAX Prognose: Chartanalyse im 1h Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Bild notiert der DAX aktuell über der wichtigen SMA20 bei 24.042 Punkten. Diese Linie fungiert derzeit als zentrale Unterstützung.
- Solange der DAX über der SMA20 bleibt, ist ein Aufwärtsimpuls möglich
- Ein nachhaltiger Ausbruch über das Wochenhoch könnte weiteres Potenzial bis 24.380 bzw. 24.600 Punkte eröffnen
- Das 23,6 % Retracement bleibt ein zentraler Widerstand
Sollte der DAX unter die SMA20 fallen:
- Nächste Unterstützung: SMA50 bei 23.887 Punkten
- Darunter drohen Rücksetzer bis zur SMA200 bei 23.575 Punkten
Kurzfristige DAX Prognose (1h): bullisch
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DAX aktuell: Analyse im 4h Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im mittelfristigen Zeitfenster zeigt sich der DAX aktuell stabilisiert:
- Rückkehr über das 50 % Retracement
- Überwindung von SMA20 und SMA50
- Dynamischer Anstieg über die SMA200
Allerdings bleibt das 23,6 % Retracement ein entscheidender Widerstand, an dem der Index weiterhin kämpft.
Für die weitere DAX Prognose gilt:
- Ein klarer Ausbruch nach oben würde die Aufwärtsbewegung bestätigen
- Unterstützungen liegen bei SMA20 und dem Retracement
- Erst unterhalb der SMA50 würde sich das Bild deutlicher eintrüben
DAX Prognose (4h): neutral bis bullisch
DAX Prognose heute: Handelsmarken und Szenarien
Long-Szenario
Kann sich der DAX aktuell über 24.028 Punkten halten, sind folgende Ziele relevant:
- 24.034 - 24.097 Punkte
- 24.113 - 24.175 Punkte
- 24.202 - 24.225 Punkte
Darüber hinaus:
- 24.246 - 24.310 Punkte
- 24.329 - 24.402 Punkte
Short-Szenario
Fällt der DAX unter 24.028 Punkte, rücken folgende Marken in den Fokus:
- 24.007 - 23.941 Punkte
- 23.915 - 23.848 Punkte
- 23.829 - 23.744 Punkte
Weitere Abgaben könnten führen zu:
- 23.722 - 23.605 Punkte
- 23.585 - 23.524 Punkte
- 23.505 - 23.488 Punkte
Wichtige DAX Marken aktuell
Widerstände:
- 24.041 / 24.077
- 24.103 / 24.157
- 24.266
- 24.320
- 24.487
- 24.644
Unterstützungen:
- 23.887 / 23.879 / 23.865
- 23.789 / 23.740
- 23.655 / 23.637
- 23.581 / 23.524
- 23.495 / 23.363
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange und Szenario
Für den heutigen Handelstag ergibt sich folgende DAX Prognose:
- Erwartete Range: 24.134 / 24.225 bis 23.915 / 23.742 Punkte
- Markterwartung: seitwärts bis leicht aufwärts
Wahrscheinlichkeiten:
- Bullisches Szenario: 55 %
- Bärisches Szenario: 45 %
Marktstimmung: Fear & Greed Index
Die Stimmung der Anleger hat sich deutlich verbessert:
- Aktuell: 47 (Neutral)
- Vor einer Woche: 27 (Fear)
- Vor einem Monat: 21 (Extreme Fear)
Der DAX aktuell profitiert damit von einer sich stabilisierenden Marktpsychologie. Extreme Angst wurde abgebaut, ohne dass bereits übermäßige Gier entstanden ist - ein Umfeld, das kurzfristig weitere Aufwärtsbewegungen begünstigen kann.
Fazit zur DAX Prognose
Der DAX aktuell zeigt sich stabil mit leicht bullischer Tendenz. Entscheidend bleibt die Entwicklung rund um die SMA20 sowie das 23,6 % Retracement. Ein Ausbruch darüber könnte die nächste Aufwärtsbewegung einleiten, während ein Bruch der Unterstützungen zu einer Ausdehnung der Konsolidierung führen kann.
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