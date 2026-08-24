NATGAS.EU klettert um 3 %: Gasmärkte im Fokus bei Börse Aktuell 📈

Das Wichtigste in Kürze Charttechnischer Test bei NATGAS.EU: Der Kurs testet die obere Begrenzung eines sich verengenden Aufwärtstrends mit einer möglichen Zielzone zwischen 76 und 81 Euro bei einem Ausbruch.

Niedrige Füllstände: Mit durchschnittlich 62 % Füllmenge liegen die europäischen Gasspeicher deutlich unter dem Vorjahreswert von 74 %.

Warnung von Goldman Sachs: Die Investmentbank weist auf ein mögliches Aufwärtspotenzial der Gaspreise hin, falls ein strenger Winter oder asiatische Nachfrage auf die geringen Reserven treffen.

An den Energiemärkten ziehen die Notierungen zum Wochenauftakt spürbar an: Während US-Erdgas knapp 1 % zulegt, verzeichnen die europäischen Gas-Futures (NATGAS.EU) am Montag einen Kursaufschlag von fast 3 %. Auslöser für den Anstieg bei Börse Aktuell sind spezifische Versorgungsfaktoren in Europa sowie eine neue Einschätzung von Goldman Sachs zu den vergleichsweise niedrigen europäischen Speicherständen. ► NATGAS.EU | WKN: keine | ISIN: keine | Ticker: NATGAS.EU 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways Charttechnischer Test bei NATGAS.EU: Der Kurs testet die obere Begrenzung eines sich verengenden Aufwärtstrends mit einer möglichen Zielzone zwischen 76 und 81 Euro bei einem Ausbruch.

Niedrige Füllstände: Mit durchschnittlich 62 % Füllmenge liegen die europäischen Gasspeicher deutlich unter dem Vorjahreswert von 74 %.

Warnung von Goldman Sachs: Die Investmentbank weist auf ein mögliches Aufwärtspotenzial der Gaspreise hin, falls ein strenger Winter oder asiatische Nachfrage auf die geringen Reserven treffen. 📈 Technische Chartanalyse: NATGAS.EU im D1-Intervall 📊 Auf dem Tageschart (D1) nähert sich der Kurs von NATGAS.EU der oberen Grenze eines sich verengenden Aufwärtstrends: Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Möglicher Ausbruch: Gelingt den Käufern der Ausbruch über den aktuellen Widerstand, gewinnt der Aufwärtstrend an Dynamik. Als primäre Zielzone gilt in diesem Szenario der Bereich zwischen 76 und 81 Euro.

Mögliche Unterstützungsebenen: Auf der Unterseite liegt die wichtigste Haltelinie an der untere Trendkanalbegrenzung sowie im Bereich der jüngsten Höchststände nahe der 64-Euro-Marke. 🔋 Speicherstände & Analysten-Echo: Treiber bei Börse Aktuell 🌐 Während Versorgungsrisiken rund um den Persischen Golf den Markt seit Monaten begleiten, lieferte eine Veröffentlichung von Goldman Sachs frische Impulse für NATGAS.EU: Indikator / Akteur Füllstand / Einschätzung Auswirkung & Markterwartung EU-Speicherbestände 62 % (Vorjahr: 74 %) Geringeres Sicherheitspolster vor der Heizperiode. Goldman Sachs Bullische Prognose Höheres Preisrisiko durch asiatischen Wettbewerb und Winterrisiken. EU-Kommission Beschwichtigend Erklärt, dass „derzeit keine direkte Gefahr für die Versorgung besteht“. 🎯 Fazit Die Notierungen von NATGAS.EU spiegeln bei Börse Aktuell eine zunehmende Nervosität vor der kalten Jahreszeit wider. Das verringerte Polster bei den europäischen Speicherbeständen macht den Markt anfällig für geopolitische Spannungen und steigende Nachfrage. Gelingt der technischen Notierung der Sprung über die obere Trendkanalkante, bleibt eine mögliche Ausweitung der Bewegung in Richtung der 80-Euro-Marke im Fokus. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Alexander Teperev Junior Marktanalyst bei XTB Alexander Teperev ist Junior Marktanalyst bei XTB in Berlin und studiert Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Makroökonomie und Finanzmärkte.

In seinen Marktanalysen verbindet er klassische Charttechnik mit aktuellen News und makroökonomischen Fundamentaldaten. Sein Ziel ist es, Marktbewegungen nachvollziehbar aufzubereiten und Tradern eine klare, praxisnahe Orientierung für kurzfristiges Trading wie auch längerfristiges Investieren zu geben. Zum Experten

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