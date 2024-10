Lesezeit: 17 Minute(n)

Der ökologische alternative fossile Brennstoff ist bei Investoren wieder gefragt und Sie können jetzt mit dem Handel von Erdgas beginnen! Interessieren Sie sich für den wachsenden NATGAS-Markt und erfahren Sie mehr über beliebte Wege, in Gas zu investieren.

Erdgas wird aufgrund seiner Energieeigenschaften und seines ökologischen Vorteils gegenüber anderen fossilen Brennstoffen als Zwischenenergiequelle zwischen den "schmutzigen Brennstoffen", die einen CO2-Fußabdruck hinterlassen, und der fortschrittlichen Energiezukunft der Erde betrachtet. Der Energiewandel könnte je nach Land Jahrzehnte oder mehrere Jahrzehnte dauern. In der Zwischenzeit ist die Energienachfrage sowohl in der Industrie als auch in den Haushalten zyklisch, was zu dynamischen Schwankungen des Erdgasangebots und seines Wertes führt.

Das Jahr 2022 war eine der besten Perioden für Erdgas-Bullen, weil der Krieg Russlands mit der Ukraine die europäische "Energieversorgungskette" veränderte. Am Ende war der Winter nicht so schlimm und Europa überstand die Gaskrise gut, mit höheren als erwarteten Lagerbeständen. Aber die nächsten Winter kommen und Erdgas hat immer noch eine zyklische Natur. Die aktuelle Situation, nach den großen Gaspreisrückgängen im Jahr 2023, könnte darauf hindeuten, dass der Gasmarkt noch dynamischer und interessanter für Händler wird. Die Energiekrise hat das Potenzial für sehr wichtige und wirtschaftlich entscheidende Energierohstoffe wie NATGAS gezeigt.

Die Energiepolitik jedes Landes variiert je nach dem Stand der entwickelten Wirtschaft und den verfügbaren natürlichen Ressourcen. Wir können jedoch erkennen, dass die Menschheit sich in einem Energiewandel hin zu grünen Energiequellen befindet, der von mächtigen Institutionen unterstützt wird.

Dieser Artikel gibt einen kurzen Überblick über die Grundlagen des Gashandels und nach dem Lesen werden Sie mehr über Investitionen in Erdgas und Unternehmen aus diesem gut entwickelten Energiesektor wissen.



Vorteile und Nutzen von NATGAS

Erdgas wird zur Herstellung von Brennstoffen im industriellen und privaten Maßstab verwendet. Es ist auch eine notwendige Zutat bei der Herstellung von Waschmitteln, synthetischen Fasern, Farben, Kunststoffen und synthetischem Gummi.

Komprimiertes verflüssigtes Erdgas ist auch ein praktischer Treibstoff für stationäre Energieanlagen wie Kessel, Turbinen, Trockner, industrielle Wärmebehandlungsöfen und Haushaltsherde. Es gibt keinen Ersatz für NATGAS bei der Herstellung von Glühbirnen oder Gasturbinen.

Die Hauptanwendung von NATGAS ist natürlich die Wärmeerzeugung in Haushalten, d.h. die bequeme Automatisierung und Regelung des Verbrennungsprozesses, wodurch immer mehr Haushalte Gasinstallationen nutzen. Gas in Haushalten ist auch notwendig zum Erwärmen von Wasser und Zubereiten von Mahlzeiten.

Gas wird auch im großen Maßstab in der Viehzucht, beim Trocknen von Getreide, Samen und der Produktion von Futtermitteln verwendet. In der Industrie wird es auch zur Beheizung von Produktions- und Büroräumen, zur Beheizung von Hallen und in technologischen Prozessen verwendet.

Aufgrund der im Vergleich zu Rohöl relativ niedrigen Erdgaspreise wird NATGAS im großen Maßstab als Treibstoff für Autos und Lastwagen verwendet. Einheitliche Verbrennungstemperatur, Heizwert, Automatisierung der Verbrennungsprozesse, einfache Regelung und keine Probleme mit der Abfallentsorgung sind mächtige Vorteile aller gasbetriebenen Systeme.

Dies sind alles wichtige Aspekte für Unternehmer, die in Gas investieren möchten, da das Verständnis der Funktionsweise der Branche ein sehr wichtiger Bestandteil jedes Entscheidungsprozesses ist und berücksichtigt werden muss.



Möglichkeiten, um NATGAS zu kaufen

Sie haben die Wahl und können entscheiden, ob Sie in Erdgas investieren oder damit handeln möchten. Es gibt mehrere Unterschiede zwischen diesen Methoden. Natürlich ist es auch möglich, beide gleichzeitig zu nutzen.



Investieren

Erdgasinvestitionen sind möglich durch die Investition in ETFs oder Aktien von Gassektorunternehmen oder in andere Finanzinstrumente. NATGAS-Aktien wie Exxon Mobil (XOM.US), Kinder Morgan (KMI.US) oder Royal Dutch Shell (RDSA.UK) sind bekannt dafür, regelmäßige Dividenden zu zahlen. Auch spezifische Aktien wie Cheniere (LNG.US) oder EQT (EQT.US) können weiterhin gute Investitionsmöglichkeiten bieten.



Trading

Trading mit NATGAS ist spekulativ und hier sind nur die Bewegungen des NATGAS-Preises wichtig. Gas CFD ist ein Finanzkontrakt, den Sie handeln, um die Preisdifferenz zwischen Ihren offenen und geschlossenen Positionen zu verdienen, ohne physische Lieferung von NATGAS. Es ist auch eine gute Option für CFD Händler, die risikofreudige Unternehmungen und dynamischen Handel mögen.

Sie können beginnen, mit NATGAS zu handeln, indem Sie Positionen auf NATGAS CFD (Differenzkontrakte) eröffnen und finanziellen Hebel einsetzen. Dank der Hebeloptionen erfordert NATGAS nur einen bestimmten Prozentsatz der gesamten Position. Zum Beispiel ermöglicht ein Hebel von 1:10, einen Vertrag über 10.000 USD mit nur einer 1000 USD-Marge zu eröffnen. Dank der Nutzung von CFD können Daytrader auch dann Geld verdienen, wenn die Gaspreise fallen - durch Eröffnung von Short-Positionen. Diese Art der Spekulation kann besonders gefährlich und volatil sein aufgrund der NATGAS-Preisentwicklung. Ein NATGAS-Kontrakt über Unterschiedshandel gibt Käufern die Möglichkeit, ihren Gewinn schneller zu maximieren, selbst wenn die Preisbewegung nicht sehr groß ist, aber der Verlust kann auch viel größer sein, weil ein Hebel verwendet wird.

Unser NATGAS-Preis-Instrument basiert auf Kontrakten von der Chicago Mercantile Exchange CME Henry Hub NATGAS-Notierungen.



Online Trading mit Gas

Es gibt keine Möglichkeit, einfach eine physische Gasversorgung zu kaufen. Besonders der Handel mit dieser physischen Ware ist kompliziert und nicht vergleichbar mit Edelmetallen wie Gold oder Silber. Die Lagerung von Gas stellt für Käufer ebenfalls eine große Herausforderung dar.

Um daher von den Bewegungen des Marktes für "blaues Gold" zu profitieren, ist der Online-Gashandel die optimale Lösung. Online-Investitionen sind auch am einfachsten, haben die günstigsten Gebührenbedingungen und ermöglichen es Ihnen, Ihre persönliche Anlagestrategie anzupassen, indem Sie komplexe Instrumente wie CFDs auf NATGAS, Terminkontrakte, Aktien und ETFs auswählen.

Online-Investitionen in NATGAS bieten Ihnen Zugang zu einem äußerst volatilen und beliebten Markt, ohne Ihr Zuhause verlassen zu müssen. Alles, was Sie benötigen, ist ein Konto bei einer der Brokerfirmen und natürlich der Zugang zu einer Handelsplattform, wie z.B. der xStation 5 von XTB.





So können Sie NATGAS traden



NATGAS CFDs

Erstens bietet der Handel mit NATGAS CFDs den Händlern die Möglichkeit, Short- und Long-Positionen zu eröffnen. CFDs funktionieren auf eine Weise, die es ermöglicht, Short-Positionen einzugehen – was Käufern die Gelegenheit gibt, auch dann Gewinne zu erzielen, wenn der Preis für Erdgas fällt.

Durch den Handel mit CFDs auf Gas kann ein Händler die Marktinstabilität nutzen und Positionen während sehr schneller Gaspreisbewegungen eröffnen. Der finanzielle Hebel mit Marge ist riskant und kann zu großen Verlusten führen, aber er kann auch den Gewinn eines Daytraders vervielfachen.

Wenn Unternehmer CFDs handeln, ist die einzige Gebühr, die ein Händler in diesem Fall zahlt, der Spread (die Differenz zwischen dem ASK-Kaufpreis und dem BID-Verkaufspreis) und Swap-Punkte. Der Spread ist sehr gering und kostet je nach Positionsgröße nur ein paar Cent, während Swap-Punkte die Kosten sind, die der Broker für die Finanzierung gehebelter Positionen trägt. Swaps werden täglich auf die Rendite der eröffneten NATGAS-Position angerechnet.



NATGAS Aktien

Es gibt viele Möglichkeiten, das Risiko Ihres Gasaktienportfolios zu diversifizieren. Eine davon ist sicherlich der Kauf von Aktien großer europäischer und amerikanischer Unternehmen, die im NATGAS-Markt tätig sind. Erdgasaktien sind langfristig im Allgemeinen weniger volatil als die Spotpreise von NATGAS. Natürlich sind kleinere Gasaktien volatiler und riskanter, aber sie haben auch ein größeres Gewinnpotenzial aufgrund ihrer relativ kleineren Marktkapitalisierung. Vorausgesetzt, sie sind gut geführt und profitabel. Daher empfehlen wir allen Interessierten am NATGAS-Markt, eine Analyse jedes Unternehmens durchzuführen, bevor sie Investitionen tätigen.

Sie können in NATGAS investieren, indem Sie Aktien von Unternehmen aus dem Gasenergiesektor wie Exxon Mobil Corporation (XOM.US) und Royal Dutch Shell (RDSA.UK) und vielen anderen kaufen.

Cheniere (LNG.US) ist das größte US-amerikanische LNG-Exportunternehmen, der größte LNG-Lieferant für Europa und der zweitgrößte LNG-Betreiber weltweit. Im Jahr 2022 gehörten seine Aktien zu den größten Profiteuren des Gaspreisanstiegs. Die europäische Gasnachfrage war aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und der Probleme mit der Nord-Stream-Pipeline höher. Das Unternehmen wächst und ergreift einige innovative Initiativen, um „ökologische“ Möglichkeiten im eigenen Geschäft zu finden. Trotz der Gaspreisrückgänge im Jahr 2023 (fast 90 % für Henry Hub) liegen die Aktien von Cheniere nur 10 % unter ihrem Allzeithoch. Dies könnte ein Signal dafür sein, dass das Geschäft des Unternehmens relativ widerstandsfähig ist. Wenn die Gaspreise und die Nachfrage wieder steigen, wird Cheniere wahrscheinlich ebenfalls steigen, aber das Unternehmen arbeitet mit relativ hohen Schulden, was ein Risiko für sein Geschäft darstellen könnte.

Im Jahr 2022 initiierte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1,4 Milliarden USD und erzielte einen Nettogewinn von 1,4 Milliarden USD. Im Jahr 2022 betrug die Gesamtzahl der Firmencargos 2650 - in 39 verschiedene Länder, mit 638 exportierten Cargos nach Europa. Das nach Europa gelieferte LNG-Volumen war um 74 % höher als im Vorjahr. Über 10 % der europäischen Erdgasimporte im Jahr 2022 wurden in den Firmeneinrichtungen in Sabine Pass und Corpus Christi produziert (etwa 72 % der von Cheniere produzierten Volumina).

Exxon Mobil Corporation (XOM.US) ist ein amerikanisches multinationales Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Irving, Texas. Es ist der größte direkte Nachkomme des Vermögens von John D. Rockefeller und Standard Oil.

ExxonMobil gehört zu den weltweit größten Unternehmen nach Umsatz und war zwischen 1996 und 2017 von der ersten bis zur sechsten größten börsennotierten Gesellschaft nach Marktkapitalisierung. Das Unternehmen belegte 2016 den dritten Platz der weltweit größten Unternehmen auf der Forbes Global 2000-Liste. ExxonMobil war auch das zehntprofitabelste Unternehmen in der Fortune 500 im Jahr 2017. Ab 2018 belegte das Unternehmen den zweiten Platz auf der Fortune 500-Liste der größten US-Unternehmen nach Gesamtumsatz. Mehr als die Hälfte der Aktien des Unternehmens werden von Institutionen gehalten. Zu den Aktionären gehören solche Giganten wie The Vanguard Group und BlackRock.

ExxonMobil ist eines der weltweit größten Energieunternehmen und hat Einfluss auf die amerikanische Außenpolitik und deren Auswirkungen auf die Zukunft der Nation.

Royal Dutch Shell (RDSA.UK) ist ein anglo-niederländisches multinationales Erdöl- und Gasunternehmen mit Sitz in Den Haag, Niederlande, und im Jahr 2020 das fünftgrößte Unternehmen der Welt nach Umsatz. Shell ist das größte Unternehmen mit Sitz in Europa und das größte Unternehmen, das nicht in China oder den USA ansässig ist. Das Forbes Global 2000-Ranking von 2020 stufte Shell als das 21. größte öffentliche Unternehmen der Welt ein. Im Jahr 2013 belegte Shell den ersten Platz auf der Fortune Global 500-Liste der weltweit größten Unternehmen, und in diesem Jahr entsprachen seine Einnahmen 84 % des BIP der Niederlande.

Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs

Seitdem ist Shell in der Rangliste der größten Unternehmen auf der Global 500-Liste niedriger gerutscht, bleibt aber das größte nicht staatliche Energieunternehmen der Welt.

Shell ist in allen Bereichen der Gasindustrie tätig, einschließlich Exploration und Produktion, Raffination, Transport, Verteilung und Vermarktung, Petrochemikalien und Stromerzeugung. Aber es ist auch im Bereich der erneuerbaren Energien aktiv, einschließlich Biokraftstoffen und Wasserstoff.

Shell ist in mehr als 70 Ländern tätig und betreibt weltweit etwa 44.000 Tankstellen. Stand 31. Dezember 2019 hat das Unternehmen Tochtergesellschaften in den USA und ist auch ein großer Anteilseigner an anderen Energieunternehmen, einschließlich in Entwicklungsländern.



Ebenfalls beachtenswert für Käufer sind andere große NATGAS-Unternehmen wie Chevron (CVX.US), Hess Corporation (HES.US), Contango Oil & Gas Co. (MCF.US), NiSource (NI.US), Oneok Corp (OKE.US), Pembina Pipeline (PBA.US), UGI Corporation (UGI.US), BP (BP.UK), Total Energies (TTE.FR), Gaztransport ET Technigaz SA (RTT.FR), Rubis (RUI.FR), Avance Gas Holding (AGAS.NO), Naturgy Energy Group SA (GAS.ES), Enagas (ENG.ES), Italgas (IG.IT), PGNiG (PGN.PL), Grupa Lotos (LTS.PL).



NATGAS ETFs

In Erdgas zu investieren, indem man Exchange Traded Funds (ETFs) kauft, ist eine diversifiziertere Wahl als eine Position in einem einzelnen Gasunternehmen. Investitionen in Gas ETFs bieten eine breitere Exposition gegenüber dem Erdgasmarkt.

Diese Art der Investition ist ausgewogener und bietet auch die Möglichkeit, Dividenden von ausschüttenden ETFs wie iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEPXE.DE) zu erhalten oder thesaurierende ETFs wie iShares Oil & Gas Exploration and Production (IOGP.UK) zu kaufen. Diese Instrumente verfolgen die Aktienkurse einer Gruppe von Unternehmen im Gassektor. Sie können auch einen ETF wählen, der die Erdgaspreise verfolgt, wie zum Beispiel WisdomTree Natural Gas (NGAS.UK), der den Bloomberg Natural Gas Subindex abbildet.

Ein weiterer ETF, iShares Oil & Gas Exploration and Production (IOGP.UK), bietet direkte Exposition gegenüber einer breiten Palette globaler Unternehmen, die in der Exploration und Produktion von Gas und Erdöl tätig sind. Der Fonds IOGP.UK enthält viele Gasaktien wie EOG Resources, Canadian Natural Resources, ConocoPhillips, Devon Energy Corp oder Hess Corp.

Eine weitere mögliche Wahl könnte der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEPXE.DE) sein, ein bekannter Fonds, der darauf abzielt, die Performance des STOXX Europe 600 Oil & Gas Index abzubilden. SXEPXE.DE ist ein ausschüttender ETF, was bedeutet, dass der Fonds die erhaltenen Erträge an die Aktionäre ausschüttet. Dies ist besonders vorteilhaft für langfristige Gasinvestitionen. Der Fonds enthält große Konzerne wie Total Energies (TTE.FR), Royal Dutch Shell (RDSA.UK) und BP (BP.UK) in seinen Beständen, was seinen Preis weniger volatil macht.

Investitionen in Gas durch ETFs schaffen diversifizierte Portfolios mit geringerem Risiko, aber auch mit geringerem Wachstumspotenzial.



Wann ist der beste Zeitpunkt, um in NATGAS zu investieren?

Viele Investoren fragen sich, wann sie in den Gasmarkt investieren sollen. Auch Händler analysieren täglich den NATGAS-Markt. Im Jahr 2022 wurde der Anstieg der Erdgaspreise zu einem globalen Problem und hat besonders europäische Länder betroffen, die noch stark von externen Lieferungen abhängig sind. Der Krieg in der Ukraine beendete die Energieabhängigkeit Europas von Russland. Diese kritische Situation hatte einen starken Einfluss auf die Preise, und Europa stand eine Zeit lang ohne sichtbare Alternative da.

Europa begann, große Mengen LNG aus den USA zu importieren. Dies schuf günstige Bedingungen für höhere Margen und die Geschäfte von US-Unternehmen wie Cheniere. Sowohl die niederländischen TTF- als auch die HenryHub-Spotpreise in den USA stiegen. Höhere Gaspreise trugen zur Inflation bei und weckten Bedenken hinsichtlich der Gesamtwirtschaft. Letztendlich jedoch, dank des milden Winters, eskalierte die Krise in Europa nicht, und die Gaspreise fielen stark. Die Situation zeigte jedoch, dass Gas auf drastische Änderungen im Verhältnis von Angebot und Nachfrage mit starken Preisschwankungen reagieren kann.

Erdgas wird in der Strom- und Wärmeerzeugung, in der Schwer- und Leichtindustrie sowie im Transportwesen verwendet. Das bedeutet, dass, solange Industrien Energie benötigen und Haushalte weltweit Gas zum Kochen und Heizen verwenden, Händler mit einer hohen Nachfrage nach dieser Ware rechnen können.

Ein weiterer Grund für die steigende Nachfrage nach Gas ist die "grüne" Politik der Dekarbonisierung und der Abkehr von fossilen Brennstoffen. Erdgas reduziert CO2-Emissionen sowie Stickstoff- und Schwefeloxide. Diese Tatsache, zusammen mit wettbewerbsfähigen Preisen, hat dazu geführt, dass Gas in der Europäischen Union als Übergangsbrennstoff auf dem Weg zur Klimaneutralität anerkannt wird.

Es ist möglich, dass der Gaspreis – einschließlich des von norwegischen oder britischen Unternehmen produzierten Gases – ebenfalls steigen wird, auch aufgrund höherer Förderkosten und geopolitischer Faktoren. In einer solchen Situation könnten die Gasimporte aus den USA zunehmen, da Henry Hub Gas relativ günstig ist. Dies betrifft insbesondere das LNG-Segment und den LNG-Transport – die größten US-Aktien in diesem speziellen Segment sind Cheniere (LNG.US), EQT (EQT.US) und Kinder Morgan (KMI.US). Die Nachfrage nach LNG-Lieferungen könnte auch angesichts einer hohen Nachfrage und begrenzter Gasressourcen bei niedrigen Lagerniveaus steigen.

Im Winter steigt die Haushaltsnachfrage nach Gas aufgrund der Heizung, was oft zu höheren Erträgen bei Erdgasaktien und höheren Preisen auf dem Gasmarkt führt. Gas ist relativ günstig und weniger umweltschädlich als Kohle. Bis die Wirtschaft eine effektive Technologie zur Speicherung erneuerbarer Energien findet oder in großem Umfang Kernreaktoren baut, kann man erwarten, dass die Nachfrage nach Gas steigen wird. Gaskraftwerke sind relativ einfach zu betreiben und können jederzeit ein- und ausgeschaltet werden.

Erdgas ist eine Zwischenressource zwischen fossilen Brennstoffen "ohne Grün" und der modernen Energie entwickelter Volkswirtschaften, die auf Uran oder Wasserstoff basieren. Der Energiewandel kann jedoch Jahrzehnte dauern. Investitionen in Erdgas scheinen starke Fundamentaldaten zu haben, aber Investoren sollten sich der Risiken und zyklischen Merkmale des Geschäfts von Erdgasunternehmen bewusst sein.

Die Aspekte, auf die NATGAS-Händler besonders achten sollten, sind:

Schwankungen im Gleichgewicht von Gasnachfrage und -angebot

Produktionskosten

Die Wettervorhersage in den USA und verschiedene Arten von Anomalien

Berichte über Gasvorräte (z.B. wöchentlicher EIA-Bericht)

Zyklizität (positiver Einfluss auf die Preise bei kalten und sehr hohen Temperaturen, wenn die Nutzung von Klimaanlagen zunimmt)

Geopolitik und Infrastruktur



NATGAS Handelszeiten

Was die Handelszeiten für Gas betrifft, ist diese Information besonders wichtig für Daytrader. Der Spot-Handel mit Erdgas ist 5 Tage pro Woche verfügbar, und zwar von Montag bis Donnerstag zwischen 00:00-23:00 Uhr MEZ und freitags zwischen 00:00-22:00 Uhr MEZ. Investitionen in Erdgas sind an Wochenenden auf unserer Plattform nicht möglich. Der Spotmarkt für Erdgas ist statisch, wenn der Markt geschlossen ist. Zu allen anderen Zeiten schwanken die Erdgaspreise ständig, unabhängig davon, ob Sie kaufen oder verkaufen.



Quelle: xStation 5



Natürlich ist die beste Zeit für Investitionen in NATGAS bei Perioden sehr hoher Liquidität, wenn die Marktvolatilität höher ist. Wenn es hohe Handelsvolumina auf dem Markt gibt, steigt die Volatilität. Diese Situation kann eine große Chance nicht nur für Unternehmer sein, die kaufen oder verkaufen, sondern auch für Daytrader, die Hebel und Margin nutzen, um selbst bei Short-Positionen große Gewinne zu erzielen. Bedenken Sie jedoch, dass Hebel auch zu größeren Verlusten führen kann. Alle CFDs sind hochriskante Anlagen.

Hohe Volatilität kann durch Informationen über aktuelle Lagerbestände (z.B. zyklischer EIA-Bericht), wichtige geopolitische oder sogar Unternehmensberichte beeinflusst werden. NATGAS ist eine der volatilsten Rohstoffe und immer noch sehr sensibel für politische Themen. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat gezeigt, dass Gaspreise stark reagieren können, wenn Händler ein potenzielles Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage sehen. Trotz der letztlich ausgebliebenen europäischen Heizkrise erlebten die Gaspreise im Jahr 2022 einen enormen Anstieg, hauptsächlich aufgrund von Markterwartungen.

Wettervorhersagen und langfristige Prognosen sind ebenfalls sehr wichtig für den Erdgasmarkt; Informationen über strenge Winter oder Perioden höherer Temperaturen können einen Funken darstellen, der den Gaspreis in die Höhe treibt. Wenn die Heiznachfrage steigt, kann der NATGAS-Preis höher sein. Es gibt jedoch viele weitere Wachstumsfaktoren wie Infrastruktur, Lagerbestände in den USA usw.

Sie müssen jedoch nicht den kurzfristigen Marktschwankungen folgen. Auf unserer Handelsplattform - der xStation 5 - haben Sie die Möglichkeit, NATGAS-ETFs wie Natural Gas (NGAS.UK) oder große und bekannte Aktien wie Exxon Mobil (XOM.US), Kinder Morgan (KMI.US), Cheniere Energy (LNG.US), EQT (EQT.US) oder Shell (RDSA.UK) zu kaufen; in diesen Fällen müssen Sie als Investor die schwankenden Erdgaspreise nicht ständig beobachten und können langfristig investieren.



Abschließendes zum Gashandel mit NATGAS

Der Gashandel bietet vielfältige Investitionsmöglichkeiten, sei es durch den Kauf von Aktien, ETFs oder den Handel mit CFDs. NATGAS ist eine wichtige Ressource, die aufgrund ihrer vielseitigen Nutzung in Industrie und Haushalten eine hohe Nachfrage genießt. Angesichts der volatilen Märkte und der politischen Unsicherheiten können Investoren von potenziell hohen Renditen profitieren, sollten jedoch auch die Risiken nicht außer Acht lassen.

Der Gashandel bietet vielfältige Investitionsmöglichkeiten, sei es durch den Kauf von Aktien, ETFs oder den Handel mit CFDs. NATGAS ist eine wichtige Ressource, die aufgrund ihrer vielseitigen Nutzung in Industrie und Haushalten eine hohe Nachfrage genießt. Angesichts der volatilen Märkte und der politischen Unsicherheiten können Investoren von potenziell hohen Renditen profitieren, sollten jedoch auch die Risiken nicht außer Acht lassen.