⏬NATGAS fällt um fast 3,5 %

Ein weiterer Temperaturschub zum Jahresende löst einen Ausverkauf bei Erdgas-Futures aus 💡 Der Erdgaspreis in den USA ist zu Beginn der Woche um fast 3,5 % gefallen und setzt damit den starken Rückgang vom Ende der letzten Woche fort. ► Bitcoin ISIN: XD0002745517 | WKN: COM066 Letzte Woche durchbrach der Preis die Marke von 3,5 $/MMBTU als Reaktion auf einen massiven Rückgang der Lagerbestände, die 190 Mrd. Kubikfuß erreichten. Dies war größer als üblich, obwohl es erwähnenswert ist, dass frühere Bestandsveränderungen viel geringer als üblich waren. Damit liegen die US-Lagerbestände deutlich über dem 5-Jahres-Durchschnitt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Veränderung der US-Gasvorräte. Die Daten der letzten Woche zeigten einen massiven Rückgang der Vorräte, was zu dieser Jahreszeit normalerweise nicht der Fall ist. Gleichzeitig kehren jedoch die höheren Temperaturen zurück. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Die Veränderung der Lagerbestände für die Vorwoche, die diese Woche veröffentlicht werden soll, sollte einen weiteren starken Rückgang der Lagerbestände zeigen. Die Daten dieser Woche, die nächste Woche veröffentlicht werden, werden jedoch wahrscheinlich bereits einen geringeren Rückgang aufweisen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass sich die Wettervorhersagen ständig ändern. Es wird erwartet, dass die Weihnachtswoche im Osten der USA eine vorübergehende Abkühlung bringen wird. Andererseits wird bereits zum Jahresende mit deutlich höheren Temperaturen gerechnet. Wetteraussichten für die Weihnachtswoche. Es wird erwartet, dass es im Osten, den wichtigsten Heizregionen in den USA, kälter wird. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Es wird jedoch bereits zum Jahresende hin mit einer deutlichen Erwärmung gerechnet. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Der Gaspreis selbst fällt kurz vor dem Rollover, der morgen nach Sitzungsende stattfindet. Es ist zu bedenken, dass sich der Markt derzeit in Backwardation befindet. Der übertragene Januar-Kontrakt wird auf den Februar-Kontrakt übertragen, der derzeit etwa 10-15 Cent niedriger gehandelt wird. Gas könnte möglicherweise in der Nähe der wichtigen Unterstützung bei 3 $/MMBTU und an der steigenden Trendlinie eröffnen, die auch durch den 50-Perioden-Durchschnitt gestützt wird. Die Saisonalität zeigt jedoch weiterhin eine Abwärtsrichtung. Quelle: xStation5 von XTB

