NATGAS Kurs fällt leicht nach EIA-Daten – US-Gaslager deutlich über Erwartungen 📉

Das Wichtigste in Kürze Gaslager steigen stärker als erwartet

NATGAS Kurs reagiert negativ

Markt bleibt überversorgt

🔥 NATGAS Kurs unter Druck – EIA-Daten zeigen steigende Gaslager in den USA 📊 Der NATGAS Kurs verzeichnete am Donnerstag einen leichten Rückgang, nachdem neue Daten der Energy Information Administration (EIA) veröffentlicht wurden.

Die US-Gaslagerbestände stiegen in der vergangenen Woche um +80 Milliarden Kubikfuß (bcf) – mehr als die erwarteten +76 bcf laut XTB-Konsens. Das Ergebnis deutet auf eine anhaltende Angebotsüberhänge im US-Gasmarkt hin und sorgte unmittelbar nach der Veröffentlichung für sinkende Gaspreise. ► NATGAS WKN: 621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS 🚀 Key Takeaways Gaslager steigen stärker als erwartet: +80 bcf laut EIA, Prognose lag bei +76 bcf. NATGAS Kurs reagiert negativ: Leichter Rückgang nach Veröffentlichung der Daten. Markt bleibt überversorgt: Das Überangebot belastet den Natgas Preis weiterhin. ⚙️ EIA-Daten im Detail – Zeichen einer Angebotsüberhänge 🏭 Die jüngsten EIA-Zahlen bestätigen, dass sich die Gasvorräte in den USA weiter erhöhen.

Während der Markt einen moderaten Zuwachs von +76 bcf erwartet hatte, lag der tatsächliche Anstieg bei +80 bcf – genauso hoch wie in der Vorwoche. Das Ergebnis zeigt, dass die Nachfrage nach Erdgas trotz der beginnenden Heizsaison noch nicht stark genug ist, um den Überschuss auszugleichen. Analysten warnen, dass sich das Angebots-Nachfrage-Gleichgewicht in den kommenden Wochen nur langsam normalisieren dürfte – insbesondere, wenn die Temperaturen mild bleiben. 📉 NATGAS Kurs reagiert mit leichter Korrektur Nach Bekanntgabe der Daten fiel der Natgas Preis leicht, da die Marktteilnehmer auf die unerwartet hohen Lagerbestände reagierten.

Der kurzfristige Abwärtstrend bleibt damit intakt, und Händler beobachten nun, ob sich der NATGAS Kurs über der psychologisch wichtigen Marke von 2,50 USD/MMBtu stabilisieren kann. Sollte der Druck auf den Markt anhalten, könnten weitere Kursrückgänge in Richtung 2,40 USD/MMBtu möglich sein. 🌡️ Marktausblick: Wetter & Nachfrage bleiben entscheidend Die kurzfristige Entwicklung des Natgas Preis hängt stark von der Wetterlage in Nordamerika ab.

Ein milder Winterbeginn würde den Gasverbrauch dämpfen und die Lager weiter anwachsen lassen.

Umgekehrt könnte ein Kälteeinbruch in den kommenden Wochen den Markt rasch drehen und für Preiserholung sorgen. Auch die Exportnachfrage für LNG (Flüssigerdgas) spielt eine wachsende Rolle. Steigende US-Exporte könnten in Q4 für Stabilisierung im Gasmarkt sorgen. 🧭 Fazit: NATGAS Kurs fällt nach Lagerdaten – Überangebot bleibt das Hauptthema ⚡ Die neuesten EIA-Daten bestätigen, dass die Gaslager in den USA stärker gefüllt sind als erwartet.

Das signalisiert ein anhaltendes Überangebot und drückt den Natgas Preis kurzfristig leicht nach unten. Für Trader und Anleger bedeutet das:

📉 Kurzfristig bleibt der Markt unter Druck.

📈 Mittel- bis langfristig hängt die Erholung des NATGAS Kurs von Temperaturverlauf und Exportnachfrage ab. NATGAS Chart (M5) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

