🔥 NATGAS Preis & NATGAS Analyse: Winterfantasie treibt NATGAS über 3,50 USD
💬 Einleitung
Der Erdgas Preis (NATGAS) setzt seine Aufwärtsbewegung zum Wochenbeginn fort, da Anleger zunehmend auf kälteres Wetter in den USA und Europa setzen.
Mit dem erwarteten Anstieg der Heiznachfrage gewinnt die Stimmung am Markt deutlich an Dynamik. Das Kaufinteresse treibt die Preise aktuell in Richtung 3,50 USD pro MMBtu, während der Markt in den November-Kontrakt übergegangen ist – eine Periode, die traditionell höhere saisonale Preise mit sich bringt.
🔑 Key Takeaways
-
🌡️ Kältere Wetterprognosen in den USA & Europa beflügeln die Nachfrage.
-
📈 Technische Erholung: Unterstützungen bei 3,20–3,30 USD stabilisieren den Trend.
-
💰 Langfristiges Ziel: Trader blicken auf die psychologisch wichtige Marke von 4,00 USD.
📊 Aktuelle Erdgas Analyse: Technische Stärke vor dem Winter
Seit Februar 2024 befindet sich Erdgas in einem übergeordneten Aufwärtstrend, auch wenn es zwischenzeitlich zu Korrekturen kam.
-
Die jüngste Korrektur im August fand bei 2,65 USD ihren Boden – ein gesunder Rücksetzer innerhalb einer langfristigen Erholung.
-
Der Kurs profitiert aktuell von saisonalen Fundamentaldaten, die auf steigende Heiznachfrage hinweisen.
-
Jede kurzfristige Schwäche in Richtung 3,00 USD könnte neue institutionelle Käufer anziehen.
📉 Die 200-Tage-EMA verläuft derzeit bei 3,30 USD und bietet starke Unterstützung, während die 50-Tage-EMA bei 3,20 USD nach oben dreht – ein bullishes Signal für weiteres Aufwärtspotenzial.
🌍 Fundamentale Faktoren: Wetter & Nachfrage im Fokus
Laut den neuesten NOAA-Wetterkarten wird für die kommenden Wochen ein deutlicher Temperaturabfall im Westen der USA erwartet.
Auch in Florida sollen die Temperaturen nach zuletzt hohen Werten zurückgehen – ein weiterer Treiber für steigende Heiznachfrage.
-
Die zunehmende Nachfrage im Spotmarkt verstärkt die Preisentwicklung.
-
Saisonale Faktoren sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.
-
Viele Analysten sehen die Zone um 4,00 USD als nächstes technisches und psychologisches Ziel.
💬 Zwar besteht noch ein offenes Kursgap unter dem aktuellen Niveau, doch solange die fundamentale Unterstützung stark bleibt, könnte es ungefüllt bleiben.
🛢️ Rohstoffmärkte im Gleichklang: Ölpreise stagnieren unter 66 USD
Nicht nur Erdgas, auch Ölpreise zeigten zu Wochenbeginn Stärke – konnten jedoch den Widerstand bei 66 USD je Barrel nicht überwinden.
-
OPEC+ hält an einer moderaten Förderausweitung von 137.000 Barrel pro Tag fest.
-
Die Allianz signalisiert jedoch Bereitschaft, ihre Strategie bei nachlassender Nachfrage oder steigendem geopolitischen Risiko anzupassen.
-
Brent-Futures stoßen aktuell an der Widerstandszone bei 65,50 USD an.
🧠 Fazit: NATGAS Preis & NATGAS Analyse im Überblick
Der Erdgas Preis profitiert klar von den Winterprognosen und der wachsenden Erwartung einer knapperen Versorgung.
Technisch bleibt der Markt bullish, mit klaren Unterstützungen im Bereich 3,20–3,30 USD und einem Ziel bei 4,00 USD.
Fundamental spricht alles für eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung, während saisonale Muster und Wetterdaten die Nachfrage zusätzlich antreiben.
Ein kurzfristiger Rücksetzer könnte daher eher eine Einstiegschance als eine Trendwende darstellen.
NATGAS Chart (D1)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
ÖL Chart (H1)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
