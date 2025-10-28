DAX Prognose für Dienstag, 28.10.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze DAX aktuell stabil über wichtigen Durchschnittslinien

Unterstützungen & Risiken auf der Unterseite

Anlegerstimmung & internationale Einflüsse

🏁 Einleitung Der DAX startet nach einem freundlichen Wochenauftakt mit leichten Gewinnmitnahmen in den Handelstag. Die Anleger blicken gespannt auf neue Konjunkturdaten und mögliche Zinssignale aus den USA. Der deutsche Leitindex bewegt sich aktuell in einer engen Handelsspanne, während technische Marken bei 24.200 und 24.400 Punkten im Fokus stehen. Unsere heutige DAX Prognose beleuchtet, welche Szenarien für Bullen und Bären relevant sind und wie sich das Chartbild aktuell darstellt. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ✅ Drei Key Takeaways 📈 DAX aktuell stabil über wichtigen Durchschnittslinien Der DAX konnte sich nach dem Rücksetzer am Vortag wieder oberhalb der SMA50 (24.281 Punkte) stabilisieren.

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 (24.291 Punkte) wäre ein technisches Kaufsignal.

Erst ein Schlusskurs über 24.500 Punkten würde das Chartbild klar aufhellen und Platz in Richtung Allzeithoch eröffnen. 📉 Unterstützungen & Risiken auf der Unterseite Unterhalb von 24.200 Punkten droht eine Ausweitung der Schwäche bis an die SMA200 bei 24.038 Punkten .

Wird diese Marke per Stundenschluss aufgegeben, könnte der DAX laut aktueller Prognose in Richtung 23.890 Punkte abrutschen.

Kurzfristig bleibt das Bild neutral – erst unter der SMA50 trübt sich der Trend ein. 💡 Anlegerstimmung & internationale Einflüsse Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 37 Punkten (Bereich „Fear“) – die Anleger zeigen also Zurückhaltung.

Globale Themen wie der Handelskonflikt zwischen USA und China sowie die Zinsentwicklung bleiben marktbestimmend.

Die heutige Agenda mit US-Konsumentenvertrauen und API-Ölbericht könnte zusätzliche Impulse liefern. 📊 Kurzfristige DAX Prognose (Charttechnik) Zeitebene Einschätzung Trendrichtung 1h-Chart Neutral Seitwärts 4h-Chart Leicht bullisch Stabilisierung über SMA20 Tagessicht Abhängig von 24.500er-Marke Aufhellung bei Ausbruch DAX Chartanalyse 1-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: DAX Prognose – Zwischen Geduld und Chancen Die DAX Prognose bleibt vorerst neutral mit leicht bullischer Tendenz. Solange sich der Index über 24.200 Punkten behauptet, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Ein Ausbruch über 24.400 Punkte wäre ein starkes Signal für die Bullen, während ein Bruch unter 24.050 Punkte das Chartbild trüben würde.

