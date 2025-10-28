Porsche AG Aktie mit Milliardenverlust – Aktie kaufen oder Krise?

Einleitung

Die Porsche AG Aktie steht derzeit unter Druck: Der Stuttgarter Sportwagenbauer meldete im dritten Quartal einen operativen Verlust von fast einer Milliarde Euro, ausgelöst durch hohe Sonderkosten für den Strategiewechsel und den Fokus auf Verbrenner-Modelle. Anleger fragen sich nun: Ist die Porsche AG Aktie nach dem Einbruch ein Kauf oder drohen weitere Rückschläge?

► Porsche AG: WKN: PAG911 | ISIN: DE000PAG9113 | Ticker: P911.DE

geschrieben von Jens Klatt

✅ Drei Key Takeaways

📉 Milliardenverlust durch Strategiewechsel Nach Steuern erzielte Porsche im Jahresvergleich nur noch 114 Mio. Euro Gewinn , ein Einbruch um 96 % .

Ursache sind 2,7 Mrd. Euro Sonderbelastungen und Kosten für die Abkehr von den Elektro-Plänen.

Der operative Verlust lag bei 966 Mio. Euro – im Vorjahr war es noch ein Gewinn von 974 Mio. Euro. ⚙️ Fokus auf Verbrenner & Sparprogramm Porsche setzt künftig wieder stärker auf Verbrennerfahrzeuge , nachdem Elektroziele und Batteriefertigung gestoppt wurden.

Bis 2029 sollen rund 1.900 Stellen abgebaut und befristete Verträge nicht verlängert werden.

Ziel ist es, die Profitabilität ab 2026 wieder deutlich zu steigern – mit einer Rückkehr zu zweistelligen Margen. 📈 Charttechnische Erholung trotz Krise Nach den Zahlen kletterte der Kurs über die 200-Tage-Linie und legte rund 20 % seit Mitte Oktober zu.

Analysten von Deutsche Bank und Jefferies sehen nach dem Kurssturz „gewisses Aufwärtspotenzial“, betonen aber, dass die Vertrauensrückkehr Zeit braucht .

Die Porsche AG Aktie hat seit dem Hoch 2023 rund 60 % an Wert verloren – und bleibt damit eine mögliche Turnaround-Chance.

📊 Fundamentaldaten zur Porsche AG Aktie

Kennzahl Wert / Info Quartalsverlust (EBIT) -966 Mio. Euro Jahresgewinn (nach Steuern) 114 Mio. Euro Sonderkosten 2025 ca. 3,1 Mrd. Euro Umsatz (Jan–Sep) 26,9 Mrd. Euro (-6 % YoY) Absatz 215.500 Fahrzeuge (-6 % YoY) China-Absatz -26 % Kursentwicklung (YTD) +20 % seit Tief im Herbst

🧠 Fazit: Porsche AG Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?

Die Porsche AG Aktie steht nach einem beispiellosen Gewinneinbruch an einem Wendepunkt. Der Strategiewechsel hin zu mehr Verbrennern und ein umfangreiches Sparprogramm sollen ab 2026 wieder höhere Margen sichern.

Kurzfristig belasten die hohen Sonderkosten, schwache China-Verkäufe und die US-Zölle, doch langfristig könnte Porsche mit seiner starken Marke und Preissetzungsmacht profitieren. Wer Aktien kaufen möchte, sollte sich auf eine volatiles, aber chancenreiches Investment einstellen.

Porsche Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Porsche AG Aktie

❓ Warum ist die Porsche AG Aktie aktuell im Fokus?

Die Porsche AG Aktie steht im Mittelpunkt, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal einen operativen Verlust von fast einer Milliarde Euro gemeldet hat. Grund sind hohe Sonderkosten für den Strategiewechsel und der Fokus auf Verbrennerfahrzeuge. Anleger bewerten die Entwicklung als möglichen Wendepunkt für die Zukunft des Sportwagenbauers.

❓ Sollte man jetzt Porsche AG Aktien kaufen oder lieber abwarten?

Die Porsche AG Aktie bietet nach dem Kursrückgang potenzielle Chancen für langfristige Anleger. Zwar belasten kurzfristig hohe Sonderkosten und schwache China-Verkäufe, doch die Rückkehr zur Profitabilität ab 2026 könnte neue Dynamik bringen. Anleger mit Geduld könnten bei Rücksetzern Aktien kaufen, um vom möglichen Turnaround zu profitieren.

❓ Warum macht Porsche aktuell Verluste?

Der operative Verlust resultiert aus 2,7 Milliarden Euro Sonderbelastungen, die durch den Strategiewechsel und Kostensenkungen entstanden sind. Gleichzeitig wird die Produktion gestrafft, befristete Verträge laufen aus, und ein Stellenabbau soll die Effizienz langfristig verbessern.

❓ Wie sehen die Zukunftsaussichten für die Porsche Aktie aus?

Langfristig will Porsche wieder zweistellige Gewinnmargen erreichen und die Markenstärke gezielt nutzen. Analysten sehen in der Aktie einen möglichen Turnaround-Kandidaten, sobald die Sonderkosten auslaufen und das operative Geschäft wieder wächst.

❓ Was sagen Analysten zur Porsche AG Aktie?

Analysten von Deutsche Bank und Jefferies halten die Porsche Aktie trotz der jüngsten Verluste für unterbewertet. Sie sehen mittelfristig Aufwärtspotenzial, betonen aber, dass die Vertrauensrückkehr Zeit benötigt.