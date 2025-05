NATGAS steigt um 3 %, angetrieben durch Unsicherheit hinsichtlich kanadischer Zölle und Nachfrage aus dem Energiesektor📈

Futures auf US-Erdgas (NATGAS) am Henru Hub sind heute um mehr als 3 % gestiegen und testen die Marke von 3,60 $. Das Hauptziel fĂŒr ErdgaskĂ€ufer liegt nun bei dem jĂŒngsten lokalen Höchststand von 3,73 $. Die US-Erdgasspeicher wurden letzte Woche um 107 Bcf aufgefĂŒllt, was fast dem Doppelten des FĂŒnfjahresdurchschnitts entspricht, jedoch leicht unter den höchsten Prognosen liegt. Dennoch bestehen weiterhin regionale Speicherdefizite, insbesondere im Osten und Mittleren Westen, mit einem RĂŒckgang von 21,7 % bzw. 24,4 % gegenĂŒber dem Vorjahr.

FĂŒr den Zeitraum vom 1. bis 7. Mai wird in den USA mildes FrĂŒhlingswetter erwartet, mit Höchsttemperaturen zwischen 16 °C und 27 °C in den meisten Regionen. Die Nachfrage nach KĂŒhlung wird sich auf den SĂŒden beschrĂ€nken, wo Temperaturen um die 32 °C prognostiziert werden, wĂ€hrend in Teilen des Mittleren Westens eine geringe Nachfrage nach Heizenergie entstehen könnte. Diese milden Wetterbedingungen halten den Gasverbrauch in Haushalten und Unternehmen niedrig und begrenzen damit kurzfristig den AufwĂ€rtstrend der Preise.

Auf der Nachfrageseite stieg der LNG-Feedgasfluss gegenĂŒber der Vorwoche um 1,5 % auf 15,8 Bcf/d, unterstĂŒtzt durch das anhaltende internationale Interesse. Die Stromerzeugung in den USA stieg ebenfalls um 2,1 % gegenĂŒber dem Vorjahr, was die Nachfrage im Energiesektor zusĂ€tzlich ankurbelte.

Die Trockengasproduktion bleibt mit 105,6 Bcf/d auf einem hohen Niveau, aber die Zahl der Bohranlagen ist nur leicht gestiegen, was die vorsichtige Haltung der Produzenten widerspiegelt.

Geopolitische Faktoren tragen zur KomplexitĂ€t bei, da die geplanten US-Zölle auf kanadische Gasimporte neue Unsicherheiten auf der Angebotsseite mit sich bringen, insbesondere fĂŒr den Nordosten. NATGAS im Stundenchart Technisch gesehen können wir feststellen, dass der RĂŒckgang auf 3,40 USD zu einer V-förmigen Erholung gefĂŒhrt hat. Nun mĂŒssen die KĂ€ufer jedoch StĂ€rke zeigen und die Preise ĂŒber die Fibonacci-Niveaus von 61,8 und 71,6 der letzten AbwĂ€rtswelle treiben. Solange die Preise unter diesen technischen Widerstandszonen liegen, dĂŒrfte es schwierig werden, die Marke von 3,73 USD zu testen, zumal es keine eindeutigen Impulse durch Wetterbedingungen gibt, die die Heizungsnachfrage ankurbeln könnten. Im Mai Ă€ndern sich die Wetterbedingungen jedoch stĂ€ndig, und der Zollkrieg zwischen den USA und Kanada könnte zu einer Erholung fĂŒhren, insbesondere wenn dies durch Änderungen der Wetterprognosen fĂŒr die wichtigsten Heizungsregionen der USA unterstĂŒtzt wird.

