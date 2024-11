⏫NATGAS steigt um 5 %

❄️ Ein starker Temperaturrückgang, der für Ende November und Anfang Dezember vorhergesagt wird, treibt die Erdgaspreise auf den höchsten Stand seit Juni. Die Notierungen zogen Mitte der Woche deutlich an, wobei die Preise mit 3,10 $/MMBTU den höchsten Stand seit Juni erreichten. Interessanterweise geschieht dies kurz vor der Vertragsverlängerung, bei der die Preise in der Vergangenheit in den ein bis zwei Tagen vor dem Ereignis gesunken sind. Die heutigen Gewinne sind jedoch auf eine deutliche Verschiebung der Wettervorhersagen in den USA zurückzuführen. Prognosen zufolge wird es um die Wende von November und Dezember zu einem deutlichen Temperaturrückgang kommen, was in starkem Kontrast zu den wärmeren Prognosen steht, die noch vor zwei Tagen ausgegeben wurden. Quelle: Bloomberg Finance LP Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Anzahl der Heizgradtage in den USA liegt deutlich über dem 5-Jahres-Durchschnitt. Bei Preisen, die heute um über 5 % gestiegen sind und bei 3,10 $/MMBTU liegen, dem höchsten Stand seit Juni, und dem Rollset, das nach der morgigen Sitzung stattfinden soll, könnte ein anhaltender Preis auf dem aktuellen Niveau dazu führen, dass die Preise nach dem Rollset bei etwa 3,30 $/MMBTU eröffnen – dem höchsten Stand seit Januar. Während die Saisonalität darauf hindeutet, dass die Rückgänge diese Woche beginnen sollten, könnten sich die Preise aufgrund der sich verschlechternden Wettervorhersagen weiter in Richtung der Spanne von 3,50 bis 4,00 $/MMBTU bewegen. Quelle: xStation5 von XTB

